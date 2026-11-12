İsrail, aynı İsrail!

İsrail Merkezî Nüfus Ofisi’nin 2026 Eylül ayında yaptığı resmî açıklamaya göre bu ülkenin nüfusu, 10 milyon 305 bindir. Bunun yüzde 21,1’i İsrail vatandaşı Araplardır ki toplam nüfusları 2 milyon 157 bindir. Yüzde 76 kadarı ise Yahudilerle yabancı işçiler gibi diğer azınlıklardır. Onların sayısı da 7 milyon 79 bindir. Anlaşılacağı gibi İsrail’deki net Yahudi nüfus, 7 milyonu bulamamaktadır. Ardı arkası gelmeyen çatışma ve savaşlar yüzünden ileriki zamanlarda nüfusun daha da gerilemesi kaçınılmazdır…

İsrail’de Siyonizm ideolojisi, seküler milliyetçilikten kökten dinci yayılmacılığa kadar uzamaktadır. Yüzde 21,1’i bulan Arap nüfus, bu ideolojiye tabiatıyla karşıdır. Yüzde 13-14’lük Ultra Ortodoks Yahudi Haredilerin büyük kısmı da dînî sebeplerle seküler Siyonizm’i reddetmektedir.

Bu rakamlar toplandığında vatandaş sayısının neredeyse yarısı Siyonizm’e muhalif olmasına rağmen bu durum, sahada ve fiiliyatta bir şey ifade etmemektedir:

İsrailli Yahudilerin yüzde 33’ü Gazze ve Batı Şeria’nın yâni Filistin’in tamamının Araplardan zapt edilerek İsrail toprağına dâhil edilmesini, buraların İsrail hâkimiyetine girmesini istemektedir…

27 Ekim 2026’daki genel seçimlerde “arz-ı mev’ud” ve yerleşimci terörünün müdafii aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi oyların yüzde 5,08’ni Otzma Yehudit ise yüzde 5,7’sini aldı. Dolayısıyla yüzde 10,8 oy, ırkçı ve gerici Siyonistlerdedir.

İsrail Yahudi nüfusunun yüzde 54’ü Hamas’ın çökertilerek Gazze Şeridinin tamamen ele geçirilmesinden yana.

İşte bu yapıdaki İsrail’de 27 Ekim 2026’da yapılan seçimlerde hiçbir parti yahut ittifak, 120 sandalyeli Meclis’in yarıdan 1 fazlasına erişemedi. CB İsaac Herzog, 7 Kasım’da yeni hükûmeti kurma işini emekli Genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot’a verdi.

Seçimlerde Binyamin Netanyahu taraftarı partiler 53, Eisenkot’un başını çektiği muhalefet 48 ve Arap partileri 19 vekil çıkardılar. Bu sonuç, tarihî bir rekordur. Arap partileri, Ortak Liste ve Ra’am Partisi olarak seçimlere girmiş, ilki 11, ikincisi 8 vekil çıkarmıştı. Meclis’in 6’da 1’ine yakın vekil kazanabilme gücü iyi kullanılırsa az imkân değilken ne yazık ki varlıklarından yeni haberdar olunuyor.

Hükûmet kurma vazifesini alan Eisenkot’un önünde iki yol var:

Şas ve Yahudat Ha Torah adlı ultra Ortodoks partilere mecburi askerlik konusunda taviz vererek kendilerini râzı edip bir koalisyon hükûmeti kurmak veya Arap vekilleri kabineye dâhil etmeden onların dışarıdan desteğiyle bir azınlık hükûmeti teşkil etmek. Ne var ki bu ittifaktaki sağcı Avigdor Liberman böyle bir hükümette yer almayacaklarını beyan etmiş bulunmaktadır.

Yeni hükûmette herhangi bir Arap Bakanın olması uzak ihtimaldir. Böyle bir ihtimali hem Netanyahu ve hem de Eisenkot baştan reddetmişlerdi. Keza hükûmeti kurmakla görevlendirilmiş bu kişi, iki devletli çözümle Filistin devletine karşı olduğunu da net şekilde dile getirmiş bulunuyor. Diğer taraftan Netanyahu muhalifleri, bu soykırımcı Gazze Celladının tezlerini çürütecek bir fikir geliştirememişlerdir…

İsrail’de CB’nın hükûmet kurma vazifesi verdiği kişi, hükûmetini 28 günde ilân etmek zorundadır. Zorlayıcı şartlar olduğunda bu süreye 14 gün daha ilave edilebiliyor. Şu hâlde; Eisenkot’un 14 günü geçmek üzeredir. Eğer, hükûmeti 42 günde kuramazsa devreye Netanyahu yine girecek ve bu turlar nöbetleşe uzayıp gidecektir.

Değişmeyecek olansa şudur:

İsrail’in kendi ırkından, kendi dininden olmayanlara bakışı!.. Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız gibi bizatihi halkının çoğunluğu Siyonisttir. Bunlar, Gazze ahalisinin yok edilmesiyle yerleşimci denen emlak gaspçısı zorbaların, mülk sahiplerine şiddet kullanarak onların evlerinden sökülüp atılmalarına destek vermekteler.

Onun için İsrail yüzünden bölgemiz huzur, sulh ve sükûna hasret kalmaya devam edecek görünüyor. Bu katı tutuculuktaki İsrail’e karşı Türkiye’nin tutum değiştirmesi mümkün değildir ve olamaz. Aksine Mekke İttifakı ve TDT’nın güçlenerek ve genişleyerek devreye girmesi gerekir. İran-İsrail kapışması ise yeni hükûmet kurulsa da zor biter. Bu meyanda Bakü de İsrail siyasetini mutlaka gözden geçirmelidir.

Dramatik ve düşündürücü manzara şöyle:

İsrail, var oldukça, hukuk ve meşruiyeti tanımadıkça anaların gözyaşı dinmeyecektir. Şu çok düşündürücü bir acı gerçektir:

Yerküredeki Yahudi sayısı 16 milyondan azdır. 6 milyon kadarı İsrail’de yaşıyor. Bu kadar az bir nüfus, kendi arasında kenetlendiği, paraya, ticarete, sinemaya, sanata ve geçerli birçok dala hâkim olduğu için ABD başta olmak üzere kalkınmış memleketlerdeki lobileriyle baskı mekanizmaları kurup hükmünü icra etmektedir.

Hayale yer yok!

Yeni hükûmet kurulması, yeni İsrail olmayacaktır! Hesaplar buna göre yapılmalı…

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