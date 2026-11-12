Haydi millî takım!

Sergen Yalçın’ın patronluğa soyunduğu millî takım, bakalım Belçika ve Fransa maçlarında ne yapacak? Bu iki rakip de neredeyse birbirine çok yakın futbol tezgâhlayan iki takım. Sanırım Sergen Hoca ve tabii yardımcıları da bu özelliği dikkate alarak sahaya çıkarlar. Kadroya alınmayan alışılmış oyuncular var. Ama alışılmamış oyuncular da kadroya girdi. Keşke bu iki maç daha başka, hafif takımlarla oynanabilseydi! Yine de hayırlı işler Sergen Hoca…

Lukaku mu, Vedat mı?

Fenerbahçe’de bence tipik bir santrfor kargaşası yaşanmaktadır. Liverpool maçında Lukaku’ya 62 dakika dayanan kenar yönetim, bu dakikadan sonra Vedat’la oynayıp 3-2’lik önemli bir galibiyet almıştı. Bakalım bu durum Emre’ye de ders olacak mı?

Sonra duble yenilgi

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında aldıkları galibiyetlerin ardından Beşiktaş, kazanacağı maçı Celtic karşısında 3-2 kaybetti. Ondan önce de kendi sahasının kahramanı olan Trabzonspor, o sahada Freiburg’a 1-0 kaybetti. Bakalım bunlar gelecek maçlarda ne yapacaklar?

İşte Emre’nin marifeti

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’deki teknik direktörlük görevine geçer geçmez Çorum deplasmanında, hem de saat 16.00’da takımıyla sahaya çıkacaktı. Kafalarda çok soru işareti birikiyordu. Peki, skor kaç kaç mı oldu? Fenerbahçe 5-0 kazandı! Ama bu maçın unutulmayacak iki tane icraatı var. Onlar da İrfan Can Kahveci’nin sıktığı mermilerin ağlara yapışmasıydı.

Galatasaray dinlene dinlene

Şampiyonlar Ligi’nde niyeti turu geçmek olan Galatasaray, Stuttgart’ı başlıkta belirttiğim tipteki oyunuyla 2-0 yenip üst sıralardaki hedefine yaklaşıyordu. Hadi bakalım, devam edin o zaman…

Lige dönüşte güldüler

Beşiktaş, Celtic faciasından sonra ligdeki korkutucu Gençlerbirliği maçını 3-0 kazanırken Trabzonspor da ligdeki başarılı gidişini Alanya’da 2-0’lık galibiyetle süsleyip hemen liderin arkasına yerleşiverdi.

Başımız sağ olsun

Başımız sağ olsun çünkü Cevad Prekazi kardeşimi kaybettik! Öyle bir sol ayak vardı ki, olmadık yerlerden olmadık golleri atmış, ne adamları çalımla yere sermişti. Bir gün karşı karşıya geldik, bana öyle bir şey söylemişti ki, titremiştim! Neydi o? Şöyle demişti: “Kemal Abi bu ülkenin en iyi yorumcusu sensin! Seni hepsinden çok seviyorum.” Sakın kendimi övmek için bu satırları yazdığımı sanmayın. Benim de acım çok büyük…

Ne maç ama...

Lige dönüldüğünde lider Galatasaray, Amed Sportif’i kendi sahasında 50 bin seyirci önünde ağırladı. Ve de Cimbom 3-0 öne geçiverdi. Ya sonra ne oldu diyeceksiniz, maç 4-2’ye geldi, sonra da 4-3’e ulaştı. Az kalsın unutulmayacak bir kazaya uğrayacaktı Cimbom.