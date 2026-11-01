F.Bahçe’nin iflası

Fenerbahçe, tarihî rakibinin bir deplasman maçında çok ağır bir farkla galip dönmesinden sonra aradaki puan farkının eskisi gibi kalması adına Göztepe’yi ağırlayacaktı. O Göztepe ki son üç maçını kazanmış ve enteresan oyunculara sahip bir takımdı. Böyle bir maç izleyecektik. İlk yarıda Fenerbahçe sanki biraz daha dengeli bir oyun tezgâhlıyordu. Hem kendi alanında çabuk birikip savunuyor hem de öndeki adamlarla bastırmaya çalışıyordu. İşte onlardan birinde, bitiş düdüğü çalarken Guendouzi şık bir şutla takımını soyunma odasına önde götürecekti.

İkinci yarıda tabii ki Göztepe, en azından 1 puanı deplasmanda kurtarabilmek adına ilk yarının tam tersine rakibinin ceza sahasına daha fazla adamla sarkıyor ama bir türlü düşündüğünü veya beklediğini gerçekleştiremiyordu. Derken 76’da şık bir golle Göztepe beraberliği sağlayıverdi.

Hocası Kuyt olanın…

Fenerbahçe’nin ne tepkisi olur diye bekleyenler boşuna bir durakta tramvay bekliyor gibiydiler. Çünkü kenarda Fenerbahçe’nin bir teknik direktörü yoktu. O Dirk Kuyt’ı kimse bana teknik direktör olarak söylemesin. O beraberlik golünden hemen sonra Göztepe bir korner sonrasında öne geçiverdi.

Tabii Dirk Kuyt eğer teknik direktörse Kerem’i oyundan çıkarıp Vedat’ı oyuna alacak ama şişman Lukaku oyunda kalacaktı! Oğuz’u da oyundan alacaktı… Yani maçın Göztepe’nin galibiyetiyle bitmesini sanki onaylar gibiydi Kuyt…

Göztepe ligi bitirdi mi?

Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında puan farkı 9’a çıktı. Acaba diyorum, Sayın Başkan Aziz Yıldırım yine çıkıp “Bu sene şampiyon olacağız” diyecek mi? Eğer öyle derse ben de derim ki sen önce bu takıma bir hoca bul.

İşte merakla beklenen haftanın önemli maçı, Göztepe deplasmanda Fenerbahçe’yi yenerek ligin acaba kesin faturasını da kesti mi?

Maçın adamı: Armstrong

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