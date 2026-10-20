Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Ne o, ne o!

Kemal Belgin
Kemal Belgin kemal.belgin@tg.com.tr
Kaydet
|

Başlıktaki bilinmezi açayım önce; yani şunu demek istedim: Bu maçın iki önemli yıldızı Vlahoviç ve Salah, bu 90 dakikada ortaya koyacakları futbolla bizi mutlu edeceklerdi. Beklentimiz buydu. Ama ne yazık ki ikisi de fos çıktı! “Salah gol attı.” diyeceksiniz. E, onu ben de atardım yani!

Trabzonspor, ev sahibi olmasına rağmen teknik direktörü tarafından çok akılcı, dengeli ve genelde sürprizlere kapalı bir oyun planıyla sahaya çıkarılmıştı.

Ev sahibi olmasına rağmen top daha fazla Beşiktaş’ta kalıyordu. Ancak Trabzonspor da rakibi topu dolaştırırken, özellikle kendi yarı alanında, çok kademeli ve çok akılcı bir savunma tedbiri almıştı.

Beşiktaş’a bakınca maçın tamamen hâkimi gibi gözükmesine rağmen ön tarafta genelde çok etkisiz kaldı, durdu.

Can Bartu musun?

Maçın ilk golünü, ender Trabzonspor ataklarından birinde, Ozan Tufan bir zamanların sanki Can Bartu’su gibi müthiş bir sol çakarak tabelaya yazdırdı. Sonraki gol mü? Soldan ta oraya kadar getirilen topa, altıpasın içinde kimin ayağına gelse auta bile atamazdı; Salah da golü attı.

Benim bu oyunda bir türlü aklımın ermediği, Ozan’ın daha 62. dakikada oyundan alınışıydı. Ben izlediğim kadarıyla bu oyuncunun yorulduğunu da sanmıyordum, oyundan düştüğünü de görmüyordum.

Kartal tuzağa düştü

Beşiktaş, bu çok zorlu deplasmanda kendi kalesinin önüne yığılıp savunmaya ağırlık vererek kontra oynamak gibi birçok kişinin beklediği oyun planından uzaktı. Tam tersine, Trabzonspor’un da oyun planına uygun bir şekilde rakip sahaya bol pasla yerleşen ama bu yerleşmenin ötesinde çok önemli tehlikeler oluşturamayan bir ekipti.

Hele hele Vlahović maçta var mıydı, yok muydu, anlamakta güçlük çektim.

Bence Galatasaray’dan sonra Beşiktaş’ı da yenebilen Trabzonspor, bu ligde zirve için iddialı olduğunu ortaya koydu.

Maçın adamı: Muçi

Kemal Belgin'in önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.