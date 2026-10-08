Millî takım ne hâlde?

Başında İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella’nın olduğu A Millî Futbol Takımımız, galiba üç-dört yemeye alıştı! Belçika’daki 3-0’dan sonra, içerdeki 4-1’in rövanşında İtalya’ya bu sefer de 3-1 kaybettik. Tamam, son maçta Arda ile Barış yoktu ama ne olursa olsun, gün gün güç kaybeden bu İtalya’ya direnebilseydik bari…

Acun Ilıcalı tehlikede

Fenerbahçe Yönetm Kurulu, Acun Ilıcalı için ihraç hamlesi yaptı. Bakalım sonuç ne çıkacak? Ama hatırlarsanız aynı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe yönetminin içinde önemli yerlerde dolanıp durmuştu. Şimdi Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, Disiplin Kurulundan gelecek bilgiyle birlikte kararını verecek.

Montella ucuzmuş be!

Bizim gazetede çıkan bir habere göre, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’ya yol verlrse 183 bin avro tazminat ödenecekmiş. Valla çok da para değil. Ama bu millî takımın başına bir an önce mutlaka yerli malı bir hoca bulmamız lazım.

Tebrikler VakıfBank

Kadınlarda voleyboldaki en büyük kupayı VakıfBank, tarihî rakibi Eczacıbaşı’nı 3-2 yenerek kazandı. Tabii ki önce VakıfBank’ı kutlayacağız ama yıllardır Türk sporuna emek veren Eczacıbaşı’nı da unutmayacağız.

Yasin Kol’a bakın!

Hakemlerimizden Yasin Kol, son günlerde spor medyasında manşetlere çıkıyordu. Gözaltına alınmıştı, sonrası ne olacak diye merak ediyorduk; bir de baktık ki tutuklanıp cezaevine konulmuş bile! Türk futbolunun hâline bakın yahu!

Lige dönüyoruz

Millî maç fırtınası bitti. Şimdi ligimize dönüyoruz. Enteresan maçlar izleyeceğiz, başta Rizespor-Fenerbahçe maçı olmak üzere. Millî arada neler kazandık, neler kaybettik futbolda, bunun faturasını ligde göreceğiz…

MHK’ye 5 tutuklama

Futbol Federasyonunda yönetim ve MHK çok ciddi depremlerle sarsılmaktadır. Beş kişi tutuklanarak cezaevine girdi, iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabii ki bu arada bütün kurullarda istifalar birbirini takip etmektedir. Acaba Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde bir olağanüstü genel kurulla yenilikler olur mu?

Şükrü ağabeyi kaybettik!

Fenerbahçe ve A Millî Takımımızın eski efsanelerinden “Lastik” lakaplı kaleci Şükrü Ersoy’u geçtiğimiz günlerde kaybetmiştik. Tabii ki rahmetli Şükrü ağabey benden büyüktü. Son yıllarda ayakta kalabildiği süreçte sık sık Kadıköy’de Beyaz Fırın’a gelir, çayımızı içer, sohbet ederdik. Cenazesine katılma şansı buldum. Nurlar içinde yat, Şükrü ağabey.

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