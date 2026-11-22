Piyasalarda son ayların en hareketli haftalarından biri geride kalırken, küresel çapta risk iştahı belirgin zayıfladı. ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinden gelen şahin mesajlar ve teknoloji hisselerinde derinleşen satışlar, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Son dönemde FED yetkililerinin “kış aylarında birkaç faiz artışının gündeme gelebileceği” yönündeki değerlendirmeleri dengeleri değiştirdi. Dolar endeksi hafta içinde 104 sınırına kadar yaklaşarak son 19 ayın zirvesine yöneldi. ABD tahvil getirileri yüksek seviyelerde seyretti. Enflasyonun üzerinde reel getiri sunan tahviller, bu dönemde küresel sermaye için güvenli limanlardan biri olarak öne çıkmaya başladı.

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirileri; dolar cinsinden fiyatlanan altın, gümüş, petrol, bakır ve Bitcoin gibi varlıklarda satış baskısını artırdı. Doların değer kazanması, bu varlıkları elde tutmanın maliyetini yükseltti. Buna bir de yapay zekâ sektöründeki yatırımların kârlılığına ilişkin endişeler eklenince, teknoloji hisselerinde sert düşüşler yaşandı. Kayıplar karşısında nakde geçmek isteyen yatırımcıların altın başta olmak üzere farklı varlıklarda satışa yönelmesi, baskıyı daha da artırdı.

Türkiye de bu dalgadan etkilendi. İçeride fon krizi süreci devam ederken dış piyasalardaki gelişmeler risk algısını etkiledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden 250 seviyesini test etti. 10 yıllık tahvil getirisi, dış piyasalardaki baskının etkisiyle yüzde 36,97'yi görerek zirve seviyeye çıktı. Haftalık kapanış yüzde 36,29'dan gerçekleşti. Borsa İstanbul'da da satışlar hızlandı ve endeks haftayı yüzde 6 kayıpla tamamladı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen piyasaların ana gündem maddesi artık FED'in para politikası... Bu süreçte petrol ile tahvil getirileri arasındaki geleneksel ilişkinin de zayıfladığı görülüyor.

Böylesine dalgalı dönemlerde özellikle küçük yatırımcının önceliği, para kazanmaktan ziyade mevcut birikimini korumak olmalı. Düşen riskli varlıklarda yeni pozisyon almak isteyenlerin ise bütün portföyleriyle hareket etmek yerine uzun vadeye yayılan, küçük tutarlı ve kademeli bir stratejiyi tercih etmesi daha sağlıklı bir yol gibi görünüyor.

Nasıl para kaybedilmez?

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