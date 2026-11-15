Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta da toparlanma eğilimini sürdürerek yüzde 3,14 prim yaptı ve cuma gününü 11.842 puandan tamamladı. Böylece endekste iki haftalık yükseliş serisi oluştu. Eylül ayının ikinci haftasında 14.673 seviyesinden başlayan düşüş, kasımın ilk haftasında 10.626’ya kadar devam etmişti. Bu düşüşün yüzde 23,6'lık Fibonacci geri alım noktası 11.580 ve yüzde 38,2'lik seviyesi ise 12.170 puanda bulunuyor. Endeks için bu aralık, kısa vadede önemini koruyor.

Geçen hafta 4. Enflasyon Raporunda, 2027 yılı TÜFE tahmininin yüzde 21’e yükseltildiği görüldü. Aynı zamanda piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24 sınırında oluştu.

Her iki tahmin de 2027 yılına ilişkin faiz projeksiyonları açısından bazı sinyaller verdi. Deutsche Bank ve ING, 2027 sonunda politika faizinin yüzde 30’a kadar düşebileceği görüşünü paylaştı. İş Yatırım, aynı dönemde yüzde 27'ye kadar gerileme beklerken, Şeker Yatırım 700-1.000 baz puan aralığında indirim öngörüsünü dile getirdi. Tacirler Yatırım, asgari ücret ve diğer fiyat ayarlamaları sebebiyle 2027'nin ilk aylarında indirimlere ara verilebileceğine işaret etti.

TCMB’nin mevcut politika faizi yüzde 36 seviyesinde bulunuyor. Aralık ayındaki toplantıda 100 baz puanlık indirim bekleniyor. 2025 yılı, yüzde 38 seviyesinde tamamlanmıştı. Tahminlerin gerçekleşmesi hâlinde 2026 yılının yüzde 35 ile tamamlanması mümkün olabilecek.

Mevcut durumda yıllık enflasyonun yüzde 30 civarında bulunduğu dikkate alınırsa, politika faizi ile TÜFE arasındaki fark 5-6 puan seviyesinde bulunuyor. TL’nin de gücünü koruması için bu bant aralığının son dönemde korunduğu görülüyor. Mevcut gelişmeler ve tahminler dikkate alındığında, 2027 sonunda politika faizinin yüzde 25-30 bandında olacağı yönündeki beklenti, piyasa konsensüsü olarak öne çıkıyor.

Faiz tahminleri…

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