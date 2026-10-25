İştah yok, temkin var

Türkiye piyasalarında Merkez Bankasının 9 ay aranın ardından ilk defa faiz indirimine gittiği bir haftada; Borsa İstanbul'daki düşüş, yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin önemli gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri, hareketli bir gündemi beraberinde getirdi.

Merkez Bankası, ekim toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36’ya çekti. Karar metninde yapılan değişiklik dikkat çekti. Önceki metinlerde yer alan, para politikası kararlarının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alındığı ifadesi; “Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir” şeklinde değiştirildi. Piyasalar bu değişikliği “güvercin” bir mesaj olarak yorumladı. Özellikle “adımların büyüklüğü” vurgusunun, şartların elverişli olması hâlinde faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentisini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Bu arada faiz indirimine karşılık Borsa İstanbul’da satış baskısı sürdü. BİST 100 endeksi haftayı yüzde 5,16 kayıpla 11.116,99 puandan tamamladı. Endeks, 2026’da ilk defa yılbaşına göre negatif bölgeye de geçti. Yatırım fonlarının tasfiye süreci ve MSCI kaynaklı uyarılar, piyasaların odağında kalmaya devam etti. Fonlara ilişkin kanun teklifi de yasalaştı. Düzenleme, yatırımcılara nihai tasfiye ödemelerinden mahsup edilmek üzere 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme imkânı getiriyor.

Küresel cephede ise petrol fiyatlarındaki yükseliş kritik sinyaller veriyor. Orta Doğu’da artan çatışma riskiyle Brent petrol vadeli fiyatları, geçen haftayı yüzde 6,44 primle 116,92 dolardan tamamladı. Fiyatlar, mart ayında görülen 119,50 dolarlık zirveye oldukça yaklaştı. Petrolün yüksek seyri, enflasyonist baskılar ve faiz indirimlerinin geleceği açısından belirsizlik oluşturuyor.

Ekim ayında tüketici güven endeksinin 91,9’dan 84,8’e gerilemesi de beklentilerdeki son durumu ortaya koydu. Bütün gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde piyasalardaki hava daha temkinli bir duruşa işaret ediyor.

İştah yok, temkin var

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