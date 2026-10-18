Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta yüzde 4,44 değer kaybetti ve 11.721,72 seviyesinden kapanış yaptı. Endeks, cuma günü artan baskıyla 11.653,38 seviyesine kadar geriledi. Böylece 5 Ocak tarihinden bu yana en düşük nokta test edildi. Fon tasfiyelerinin ardından başlayan süreçte ve özellikle ekimin ilk yarısında endeks, 11.900-12.500 bandında konsolide olmaya çalışıyordu. Son durumda bu bandın altına gelindi.

Cuma sabahı MSCI'dan (Morgan Stanley Capital International) gelen açıklamayla piyasa hareketlendi. MSCI, küresel endeksler hazırlayan bir kuruluş. Dünya ülkelerini piyasa gelişmişlik düzeylerine göre üç ana kategoride sınıflandırıyorlar; Gelişmiş Piyasalar, Gelişmekte Olan Piyasalar ve Sınır Piyasalar... Ülkelerin konumu bu kategoriler arasında değişebiliyor. Uluslararası yatırımcıların kararlarında bu endeksler referans olarak kullanılabiliyor. Türkiye, MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar liginde... MSCI, Türkiye ile ilgili bazı aksiyonlarında “geçici dondurma” kararı aldı. Piyasadaki son düzenlemelerin etkilerinin görülmesi için Haziran 2027'ye kadar "izlemede kalacağını" açıkladı.

Bu gelişmenin ardından HSBC'den gelen “Türkiye piyasalarında son düzenleme adımlarının olumlu bulunduğu ve ülke için pozitif görüşün korunduğu” yönündeki açıklama dikkate değer. 2026’nın 9 aylık döneminde yabancı yatırımcıların BİST’te 3,2 milyar dolarlık net alım yaptığını da hatırlatalım.

Bu arada borsada bankacılık sektöründe (XBANK) ayrışma yaşanıyor. Geçen hafta XBANK endeksindeki kayıp yüzde 0,36 gibi sınırlı düzeyde kaldı. Son çeyrekte faizde düşüş beklentisi, sektörü destekleyen katalizör gibi görünüyor. Bu anlamda 22 Ekim’deki TCMB faiz kararı önemli gündemlerden biri olarak öne çıkıyor; 100 baz puanlık indirim bekleniyor. Bu hafta üçüncü çeyrek bilanço dönemi de başlıyor.

MSCI, faiz, bilanço…

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