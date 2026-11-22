Dünyaca ünlü Alman Bankası Deutche Bank’ta yaşanan skandal, uluslararası arenada yaşanan bir operasyonu da gün yüzüne çıkarmış oldu. Bankada görevli iki üst düzey ifşacının uluslararası yayın kuruluşlarıyla paylaştığı 15 milyonu aşan belgede İsrail’in uydusu hâline gelen GKRY’nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) nasıl aparat olarak kullanıldığı ve kaçırılan milyarlarca dolarlık servet transferi gün yüzüne saçıldı. Her seferinde KKTC ve Türkiye’ye değişik iftiralarla saldıran GKRY’nin ekonomisinden ise övgüyle bahseden Yunanistan’ın İsrail’in aklıyla konuştuğu ve ona hizmet eden bir uydu hâline geldiği âdeta kanıtlanmış oldu. Şimdi sizlere Rus oligarkların GKRY üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine kaçırdığı milyarlarca dolarlık sermaye transferini ve karanlık odakların içyüzünü anlatmaya çalışacağım...

Deutche Bank belgeleri delil oldu

2017 ila 2020 yılları arasında Rus hükûmetinin oligarklar üzerinde oluşturmaya başladığı kamulaştırma ve varlıklara el koyma hamleleri ülke içerisinde panik yaşanmasına neden oldu. Rus sermayesinin büyük bir bölümünü elinde tutan Yahudi asıllı Oleg Deripaska, Roman Abromovitch, Mihal Eridman ile Victor Vekselberg’in de aralarında bulunduğu 30 multimilyarder nakit sermayelerini Avrupa Birliği ülkelerine çıkarma kararı aldı. Bu ise Forbes kişisel servet dağılımında açıkça belirtildi. Dünya medyasında ve açık kaynaklarda yer alan haberlere göre aslında servet nakil planının yapıldığı yerin ise Tel Aviv olduğu belirtildi. Çünkü İsrail’in dünya Yahudilerine uyguladığı ve 1950 yılında yasalaştırdığı “Alıyah” bir başka deyişle İsrail’e dönüş yasasına göre, sahip oldukları sermayenin önce AB ülkelerine gönderilerek Batı finans sistemine sokulması gerekiyordu.

Yunanistan ve uzantısı kullanıldı

Bunun için gereken adımlar atıldı. İngiltere, Virgin ve Cayman Adaları’nda offshore adı altında paravan şirketler ve ortaklıklar kuruldu. Ardından Yunanistan ve uzantısı GKRY’nde yapılan anlaşmalar doğrultusunda 2013 ila 2020 yılları arasında “Altın Pasaport” uygulamasına geçildi. Bu da aslında oyunun bir parçasıydı. Buna göre GKRY’ne servetlerini transfer eden oligarklar burada yaptıkları 2 milyon avro karşılığındaki yatırımlar sayesinde AB pasaportu almaya hak kazanacaktı. Bu da onlara Avrupa Birliği ülkelerindeki bankalarda açacakları hesaplarla ilgili kolaylık sağlayacaktı. Türkiye’yi her fırsatta değişik iftiralarla suçlamayı huy edinen Yunanistan ve uzantısı GKRY , boş hayaller uğruna İsrail ve Yahudi sermayesinin kirli emellerine hizmet etmeyi son çare olarak görmüştü.

Rum lider Yahudi sermayesiyle övündü

Ekonomi toplantılarında ve katıldığı forumlarda GKRY ekonomisini övücü açıklamalar yapan Rum lider Nikos Hristodulidis yaptığı her açıklamada AB ülkelerinin ekonomisinin üzerinde bir performans sergilediklerine vurgu yapıyordu. Ama oysaki dünya bu Deutche Bank belgelerinin açıklanmasıyla bu yalanı geç de olsa fark etme fırsatı buldu.

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