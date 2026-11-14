Şüpheli ölüm ve fon soruşturması

İstanbul Çekmeköy’de aracının içerisinde cansız bedeni bulunan ve fon soruşturmasının önemli isimlerden birisi olan Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı’nın ölümü sorgulanıyor. Savcılık kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen Ballı’nın cesedi üzerinde yapılan aramalarda intihar ettiği yönündeki şüphe ağırlık kazanmıştı. Şimdi size olayın detaylarını ve savcılığın yetkili kurumlardan talep ettiği Ballı’ya ait cep telefonunun dijital izinin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım...

Her ölüm şüpheli görülür

Bu tür büyük dolandırıcılık olaylarında yaşanan her türlü ölüm vakası şüpheli olarak kayıtlara geçer. İşin içerisinde milyar liraların konuşulduğu bazı bürokrat ve siyasilerin adının yer alması, vakalardaki soru işaretlerini artırır. Ali Emre Ballı’nın intihar etmesinin arkasındaki arayış da tam da bundan kaynaklanmaktadır. Aslında bu gibi vakalarda olay yeri inceleme ekiplerinin intihar eden kişinin elinden aldığı el svabı incelemesi olayın oluş şekli açısından kanaat oluşturmada etkili olur. Çünkü silahın ateşlendiği sırada el ve giysilere bulaşması beklenen barut parçacıkları bu kimyasal değerlendirme ile ortaya çıkar. Kurbanın bulunduğu kapının üzerindeki parmak izi de ölen kişiye aitse, silahtan çıkan merminin açısı ve olaydan sonra silahın düştüğü bölge soruşturmada en etkili delillerdir. Ama yukarıda belirttiğim gibi kurbanın içerisinde bulunduğu konum ülkeyi kasıp kavuran bir dolandırıcılık hikâyesinin önemli figürü ise iş biraz değişir. Bu sefer olayı ince eleyip sık dokumak gerekebilir. Kimseyi zan altında bırakmak istemem ama Kozinoğlu benzeri suikastları örtbas etmek için devlet kurumlarında yuvalanan kötü niyetli kişilerin yer aldığı ve olayı örtbas etmekte başarılı olduklarını unutmamak gerekir. Soruşturma aşamasına pek girmek istemiyorum ama savcıların bu kadar hassas olmalarının nedeninin yeni bir delil veya bir itirafçının varlığını tartışmaya açıyor...

Sır dolu ilişkiler yumağı

Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Ali Emre Ballı’nın fon vurgunu sırasında yaptığı şüpheli para hareketleri MASAK uzmanları tarafından belgelendi. 31 Temmuz 2025 yılında sermayesinin 1 milyar 844 milyon lirasını Tera’nın bir fonuna yatıran Ballı, aradan geçen 84 günün ardından fondan rekor bir kazançla ayrılmış. Parasını ikiye katlayan Ballı 2 milyar 430 milyon lira ile neredeyse kazanç rekoru kırmış. Burada ilginç olan ise fona yatırılan paranın Emre Tezmen’in şirketi Tera Yatırım’dan Ballı’nın şirketlerine aktarılmış olması. İddialara göre Ali Emre Ballı’nın fonlarda oynadığı rakam ise 9 milyar lirayı bulmuş. Yatırımcıların paralarını çekmesi sonucu zora düşen iş adamının bir süre önce istifa eden BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na giderek kredi talebinde bulunduğu ileri sürülüyor. Borç batağının içerisine sürüklenen iş adamının konuşmaması için önce tehdit edildiği ardından öldürüldükten sonra intihar süsü verilmiş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor...

Şüpheli ölüm soruşturmaya ışık tutacak

Harekete geçen Savcılık, Ali Emre Ballı’nın intihar etmeden önce 3 gün içerisinde yaptığı telefon görüşmeleri ile HTS kayıtlarını talep etti. İş adamını ölüme sürükleyen sırrı aydınlatabilmek için çalışmalarını yoğunlaştıran adli makamlar diğer yandan da fon soruşturmasında gizli kalmış ayrıntılara ulaşma çabası içerisindeler. Yani aslında hem Ballı’nın ölümü aydınlatılmaya çalışılıyor hem de fon soruşturmasında yeni deliller aranıyor. Olay yerinde bulunan baz istasyonundan çıkış yapan tüm telefon hatları da savcıların incelediği konular arasında. Daraltılmış baz taraması sonucu Ballı’nın çevresinde bulunan şüpheli kişilerin de tespit edilmesi mümkün olacak.

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