Kozinoğlu’nun raporu tam da beklediğim gibi

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde hayatını yitiren MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun suikasta kurban gittiği kesinleşti... Adli Tıp ön raporuna göre cinayetin zehir veya öldürücü etkisi bulunan kimyasallarla işlenmediği kırık kalp sendromu hastalığı bulunan MİT’çinin kalp krizini tetikleyici ‘antimon’ isimli maddeyle suikasta uğradığı belirlendi. Rapor bununla da sınırlı değil. Mezardan alınan toprak örneklerinde ‘arsenik, kurşun, nikel ve kadmiyum’ gibi kimyasalların bulunduğu bunların doğal yoldan bulaştığı belirtiliyor. Kozinoğlu’ndan alınan yumuşak dokuda ise öldürücü kalp krizi etkisi oluşturan ‘antimon’ bileşimine rastlanıldı. Adli Tıp uzmanları bunun solunum yoluyla veya kahve gibi yoğun aromalı içeceklerle vücuda verilmiş olabileceği düşüncesinde.

Bu kanıya nereden vardım?

Bu gelişme FETÖ terör örgütünü tanımanız açısından önemli. Yazılarımda ve katıldığım televizyon programlarında Kozinoğlu’nun siyanür tarzı bir zehirle öldürülmüş olma ihtimalinin zayıflığından bahsetmiştim. Peki bu kanıya beni ne sürüklemişti? Aslında Kozinoğlu ölümüyle ilgili tüm ortamı farkına varmadan kendisi hazırlamıştı. Kırık Kalp Sendromu hastası olmasına rağmen aşırı spor yapıyor, saatler süren yürüyüşler ile zamanının büyük bir bölümünü geçiriyordu. İkinci büyük hatası ise kız kardeşi ile cezaevinde yaptığı görüşmede gizli!..

Kozinoğlu bu görüşmede nadir görülen Kırık Kalp Sendromu hastalığından bahsediyor belki de fark etmeden kendi ölümünün yolunu açıyordu. Bu gelişmeyi nereden mi biliyoruz? Şimdi sizi Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım’ın savcıya verdiği ifadeye götürmek istiyorum...

Dönemin Cezaevi Savcısı Ali İşgören’in Kozinoğlu’nun ölümünün ardından kendisiyle yaptığı bir konuşmayı aktaran Yıldırım, “Kozinoğlu’nu kastederek Kırık Kalp Sendromu hastalığından bahsetti. Bu bilgiye nasıl ulaştıklarını sorduğumda ise kız kardeşi ile yapmış olduğu görüşmeyi örnek verdi. Yani bizi içeride adım adım izlemişler” dedi.

FETÖ casusluk şebekesi

Bu iki örneği birleştirdiğinizde ve FETÖ’nün aslında bir gizli servis yapılanması olduğu gerçeği karşınıza çıkıyor. Çünkü devletin tüm organlarına nüfuz eden ve istihbarat dünyası ile karışık suç dosyalarında görev alan FETÖ mensuplarının çalışma taktiklerini bildiğinizde bu sizin için şaşırtıcı olmuyor. Suikastlarda arkada iz bırakmayan terör örgütünün Kozinoğlu’nun açıktan zehirleyerek öldürmesini beklemek ise gerçek dışı olurdu.

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