Fon vurguncuları 'gizli tünellerde' yakalanacak!

Fon vurguncularını, kara para ve kirli sermayeyi artık millî onurumuz yapay zekâ tespit edecek. Dünya bankalarının haberleştiği mikrofiber tünellerde dolaşması planlanan ve Türk mühendisler tarafından yazılımı tamamlanan Dolunay Projesi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katkılarıyla hayata geçiriliyor. Kripto paradan tutun da suçtan kaynaklı mali varlıkların takibini yapacak olan Dolunay ile birlikte ülkenin millî değerlerinin yurt dışına çıkışının önlenmesi bekleniyor.

Milyarlarca dolar zarara sebep olan fon vurgununun yurt dışı kaynaklı paravan şirketler ile bazı yerli dolandırıcıların Merill Lynch gibi dünya yatırım fonlarında açtıkları sahte hesaplar ile servetlerine servet katması Türk mühendisleri harekete geçirdi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bir dizi çalışmalar sonucunda Dolunay isimli yapay zekâ programı hayata geçirildi.

Peki Dolunay isimli yapay zekâ, yasa dışı parayı nasıl takip edecek? Özellikle suç dünyasında kullanılan kripto paranın gizli hareketlerini ve yönlendirildiği hesapları nasıl ortaya çıkaracak?

Öncelikle size dünyada kullanılan ve bazı büyük finans şirketleri ile uluslararası bankaların içerisinde yer aldığı "gizli tünellerden" bahsetmek istiyorum. Evet gizli tüneller olarak adlandırılan bu yapı aslında uçtan uca şifrelenmiş özel fiber kablolardan oluşan bir ağ. Dünya merkez bankaları arasında da ekonomik verilerin paylaşıldığı ve takas işlemlerinin gerçekleştirildiği bu özel ağlar bulunmakta. Yani sizin anlayacağınız dünyadaki tüm finans sistemi bir tür gizli ağlarla birbirine bağlanmış durumda elinizde şifreler var ve bir devleti temsil ediyorsanız özel izinler sayesinde buradaki hesapları görmeniz mümkün. Bunun dışında paravan olarak kurulmuş şirketlerdeki sahte sermaye artırımlarını bu tür programlar ile tespit etmek mümkün. İşte tam da burada devreye girmesi beklenen millî “Dolunay Projesi” uluslararası anlaşmalar ile birlikte tüm bu gizli tünellerde fon dolandırıcılarını ve kripto para cellatlarını takip edecek!

18 dakikada dünya turu

Bilgi Teknolojileri Kurumu, MASAK, Siber Güvenlik Başkanlığı ve BDDK tarafından katkı sağlanan Dolunay, şüpheli para izini veya finans şirketinin mali hareketlerini 18 dakika gibi kısa bir sürede haritalandırabilecek. Yurt dışına yapılan tüm transferlerin izini sürmesi beklenen Dolunay’ın 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanıyor. Program, gizli tüneller aracılığıyla yapacağı dünya turu sırasında para ve kripto varlıkların kaçırılmasını önlemenin yanı sıra şüpheli hesaplar ile geçmişteki suç ağları arasındaki bağı da ortaya çıkaracak. Bu sayede yasa dışı uyuşturucu ağı ile "vurkaç parası" olarak adlandırılan mali yapının önüne de geçilmiş olacak. Özel olarak görevlendirilmiş cumhuriyet savcıları tarafından koordinasyonu sağlanacak olan Dolunay’ın yerli ve yabancı suç dünyasının korkulu rüyası hâline gelmesi bekleniyor.

Siber dolandırıcılar da hedefte

Türkiye’nin ilk millî yapay zekâ programı Dolunay’ın hedefinde yalnızca fon soyguncuları yok. İnternet ortamında dolandırıcılık yapan, banka hesaplarını boşaltan ve suçtan elden edilen gelirleri banka hesaplarında gizleyen suçlular da yapay zekânın takibinden kurtulamayacak. Yapılacak anlık şikâyet üzerine harekete geçecek olan Dolunay, suç şebekesinin tüm hareketlerini takip ederek dakikalar içerisinde belirlediği mali kaynakları bloke edebilecek! Böylelikle para hareketinin izi kaybedilmeden suçlular yakalanabilecek.

“Red Team” devrede

Red Team yani "kırmızı takım" olarak adlandırılan siber güvenlik uzmanları, Dolunay’ın güvenlik duvarından sorumlu. Projeyi sabote edebilmek için art arda saldırılar düzenleyen ve yapay zekâ programının açığını arayan ekip 24 saat aralıksız görev yapıyor. Güvenlik duvarında bulunan ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma riski bulunan açıklar, uzman ekipler tarafından tamir edilerek aşılamaz duruma getiriliyor...

İlk ve yerli yazılım Dolunay üzerinde bugüne kadar binlerce açık arayan Red Team, aşılması zor bir güvenlik duvarı oluşturdukları inancında.

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