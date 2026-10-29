Bir anne çocuğunu nasıl yakar!

Pırıl pırıl çocukların sabun gibi elimizden kayıp gittiğini görüyorum. Neden mi? Türkiye’nin konuştuğu üniversite öğrencisi iki kız çocuğu var; birisi Galatasaray Üniversitesi’nde diğeri ise İstanbul Üniversitesi’nde okuyor. İkisi de henüz 20 yaşında. Türkiye onları Kadıköy Lisesi’ne astıkları Millî Eğitim Bakanı’nı protesto eden pankartla tanıdı.

Burada benim dikkatimi çeken en önemli detay Nehir Dizdar’ın annesi Zübeyde Dizdar’ın yaptığı açıklamaydı. Neden mi?

Hayatlarının baharında geleceklerini kurtarmak için üniversite koridorlarını aşındıran iki kız çocuğu, hayallerinin peşinde koşmaları gerektiği yaşlardayken maalesef gözaltına alınarak geceyi karakolda geçirmek zorunda kalıyor.

"Tutuklanmalı mı serbest mi bırakılmalı?" tartışmalarına hiç girmek istemiyorum. Ben sadece iki genç kızın hayatlarının nasıl karartıldığını, bunun tek sorumlusunun ise ebeveynlerinin olduğu konusuna dikkat çekmek istiyorum.

Lisede öğrencilik dönemlerinde çeşitli basın açıklamaları adı altında seslerini duyurmak isteyen Nehir ile Nevin’in asıl maceraları çocukluk dönemlerinde başlamış. Belki yanlış giden bir şeyleri düzeltmek istemiş olabilirler ama ortam ve yaş durumları buna uygun değildi. Çünkü terör örgütlerinin eleman temin etmek için pusuya yattığı ve bu yaşlardaki çocukları etki altına almak için tuzaklarla dolu ortamlar hazırladığı ve birçok yerli ve yabancı istihbarat raporlarında açıkça belirtiliyor...

Anne Zübeyde Dizdar’ın yaptığı açıklama ise bence her şeyden çok daha düşündürücü! Elleriyle çocuğunu ateşe atan anne kızıyla gurur duyduğunu ve fon dolandırıcılarına yapılan muamele ile çocuğuna yapılan muamele arasında büyük farklar yaşandığını söylüyordu. Ama aslında küçük kızı Nehir’e en büyük kötülüğü kendisi yapmıştı, belki de haberi yoktu...

20 yaşındaki iki genç kız düzenledikleri protesto gösterisi ile devlet arşivleriyle tanışmış hatta cezaevinin soğuk yüzünü hissetmişlerdi. Asıl onları bekleyen tehlike belki de yeni başlamıştı. Cezaevinde kurulan yeni arkadaşlıklar ve kötü alışkanlıklar belki de onları ileride çok daha kötü olayların içerisine çekecekti bilinmez...

Bu yaşta küçük gibi görünen olaylarla karşımıza çıkan pırıl pırıl çocukları ileride nasıl tehlikelerin beklediğini örnekleriyle burada anlatmaya çalıştım. Bu yaşlarda yapılan hatalar hayatın her anında maalesef karşımıza çıkıyor...

Nehir ile Nevin genç yaşta hayata bir sıfır yenik başladı. Çünkü geçmişlerini artık asla silemeyecekler. İş dünyasında veya hayat basamaklarını adım adım çıkarken sürekli bu olayla birlikte yaşamak zorunda kalacaklar...

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