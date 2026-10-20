Sarıgüller yasa dışı bahis parasını mı taşıdı?

Mustafa Sarıgül ve ailesinin de adının karıştığı kirli para aklama davasında akıllarda yeni soru işaretleri oluşuyor. Soruşturmada, iki Alman vatandaşı tarafından Londra, İstanbul ve Riga hattı üzerinde dolaştırılan ve yeniden sisteme sokulan kirli paranın yasa dışı bahisten elde edilen gelir olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çünkü Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ün geçen sene yasa dışı bahis soruşturmasından tutuklanan bir iş adamı ile bağlantılı olduğu ileri sürülüyor. Diğer bir iddia ise Sarıgül’ün kurduğu eski partisiyle ilgili. Türkiye Değişim Partisi’nin Adana İl Başkanı Hakan Malgof’un 600 değişik kişiye ait kimlik bilgilerini ele geçirdiği ve açtığı sahte banka hesapları ile yurt dışından getirilen kirli parayı akladığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtiliyor.

Bu arada offshore hesaplarının yeni başkentinin ise Riga olduğu ortaya çıktı. Artık kirli servetin yani kayıt dışı para cenneti olarak adlandırılan Londra, Dubai, Hong Kong, Virjin Adaları, İsviçre ile Singapur’un yerini Letonya’nın başkenti Riga’nın aldığı belirtiliyor. Bankacılık sisteminin esnek olması nedeniyle Türkiye’deki kirli sermaye sahiplerinin paralarının bir kısmını burada aklamaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Sarıgül ailesinin uzman bankacısı olan ve gözaltına alınan Cavidan Tanrah Artuner de kirli para aklama sisteminde Riga’yı seçen kişiler arasında.

Kirli para trafiği bir yıl önce mi planlandı?

Kurulan paravan şirketler aracılığıyla yaklaşık 1 milyar avronun Almanya, Londra, İstanbul ve Riga üzerinden aklanması yani legal bankacılık sistemine sokulması isteniyor. Bunun için Almanya’da kurulan Nort Gayrimenkul İnşaat şirketi üzerinden 100 milyon avro İngiltere’ye ardından İstanbul’daki temsilciliğine gönderiliyor. Bu paranın çıkış amacının ise Emir Sarıgül’ün 32 milyon avroya İstanbul’da satın alması beklenen yalı gösteriliyor. Ama para trafiği umulduğu gibi gelişmiyor. 100 milyon avro; İngiltere’de Almanya merkezli bankada şüpheli hesap olarak gösterilerek bloke ediliyor.

Yat bunun için mi alınıyor?

Para trafiğini yöneten eski banka müdiresi Cavidan Tanrah Artuner devreye girerek İngiltere’ye yapılacak bir alım satım işinin sorunu çözeceği iddiasında bulunuyor. Emir Sarıgül adına 1,5 milyon liraya İngiliz siciline kayıtlı yat işte bu yüzden satın alınıyor. Ama sorunun çözülmesinde etkili olmuyor. Bu arada Erzincan’da 72 bin avro sermaye ile kurulan Tesla Projesi şirketi, Silah Fabrikası ile Tarım Besi Çiftliği şirketlerinin para taşımak için paravan olarak kurulduğu belirtiliyor. Ancak Tesla ve Silah Fabrikası gibi kuruluşları hayata geçirmenin uluslararası anlaşmalar ile olabileceği görüşünde birleşen uzmanlar, Sarıgül ailesinin Türkiye’ye transfer edilen paraları zimmetlerine geçirerek buharlaştırabileceği ihtimalinin ağırlık kazandığını öne sürüyor.

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