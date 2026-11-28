Millî İstihbarat Teşkilatı son yılların en önemli ajan operasyonlarından birine imza attı. İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 Türk vatandaşının Wi-Fi (Wardriving) yöntemiyle haritalandırma yaptıkları ve bu bilgileri yabancı bir gizli servis ile paylaştıkları ortaya çıktı.

Şimdi ilk okuduğunuzda size basit gibi gelebilecek ama anlattığımda kulaklarınıza inanamayacağınız ve suikasttan tutun da izleme ve bilgi casusluğuna kadar uzanan hikâyenin detaylarını anlatmaya çalışacağım.

Wi-Fi hatları sizi izliyor

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 2 Türk casusun yabancı gizli servis ajanlarından aldıkları teknolojik aygıtlar ile kamu kurumları, savunma sanayi, askerî yerleşkeler, siyasi parti genel merkezleri ile büyükelçiliklerin bulunduğu bölgelerde Wi-Fi haritalandırması yaptıkları açıklandı.

Bilmeceyi çözebilmek için önce şunu bilmemiz gerekiyor. Her cep telefonu GPRS özelliği kapalı da olsa sizin dolaştığınız tüm bölgelerdeki Wi-Fi hatlarını otomatik olarak seçer. Yani siz evinizden iş yerinize doğru yola çıktığınızda akıllı telefonunuz geçtiğiniz yol güzergâhında bulunan tüm kablosuz internet ağlarıyla irtibat kurar. Bunu sizin telefonunuzun bıraktığı dijital iz olarak düşünün.

Eğer gizli servis ajanları çevrenizdeki Wi-Fi ağlarını haritalandırırsa gittiğiniz güzergâhın öncesi ve sonrası hatta anlık bulunduğunuz yeri tespit etmeleri mümkün. Haritalandırma dediğimiz şey ise Wi-Fi’nin bina içerisinde ve çevresinde verdiği sinyalin zayıf veya güçlü noktalarının, güçsüz kaldığı veya çekmediği ölü bölgelerin kâğıt üzerindeki dökümü oluyor.

Yani bir kafenin önünden geçtiğiniz veya içeriye girdiğiniz anda sizin izlediğiniz yol güzergâhı boyunca sinyallerin güç durumu değişkenlik taşıdığı için aynı zamanda sizin her hareketiniz de görünür hâle gelmiş oluyor.

Böylelikle bir siyasi parti başkanının 15 gün önce izlediği güzergâh ile bulunduğu bir binanın içerisindeki yeri anlık olarak belirlemek ve hatta yüzlerce kilometre uzaklıktan ortam dinlemesi yapmanız bile mümkün.

İsmail Haniye’yi bu yolla mı öldürdüler?

Bir de bunun karanlıkta kalan diğer bir boyutu var. Eğer bir binanın içerisinde ve akıllı telefonunuzla baş başaysanız dışarıdan gelebilecek bir füze ile öldürülmeniz işten bile değil. 2024 yılında İran’ın 9. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılan Hamas’ın Siyasi Büro Sorumlusu İsmail Haniye nasıl işlendiği hâlen belli olmayan bir suikastla öldürüldü.

Tahran’da kaldığı devlet konukevindeki odasında yaşanan bir patlama sonucu hayatını yitiren Haniye’nin Wi-Fi haritalandırılması sonucu binadaki konumunun belirlendiği ileri sürülüyor. Bu tekniğin gizli kalmasını isteyen casusluk şebekesinin ise dünya medya merkezlerine 3. kişiler aracılığıyla açıklamalar yaptırdığı ve patlamanın iki ay önce odaya yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu meydana geldiği varsayımını yaydığı ileri sürülüyor.

Aynı şekilde Beyrut’ta SİHA saldırısı sonucu öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri’nin yerinin de Wi-Fi haritalandırması sayesinde belirlendiği iddia ediliyor.



