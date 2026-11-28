Hesaplaşma devam ediyor. Avrupa kendi geleceğini ve izleyeceği yolu belirlemeye çalışırken hegemon ABD, eski dünyanın şartlarına uymak istemiyor.

Avrupa ise bugüne kadar alıştığı rahat hayatı kaybetmek istemiyor. Ancak bunun için fiilen sahaya inmek, savaşmak da istemiyor. Peki, Avrupa’nın korumak istediği güvenliğin bedelini kim ödeyecek? Ukrayna mı ödeyecek?

Eğer öyleyse Ukrayna, Avrupa’nın “ordusu” mu?

Öte yandan Avrupa ittifakı içinde farklı sesler giderek çoğalıyor. Yükselen milliyetçi eğilimlerin siyasete yansıması, liberal politikacıların bile savaş retoriğine başvurması, Avrupa’daki sosyolojik değişimin önemli göstergeleri. Bu tablo, liberal siyaset yapısının aşırı milliyetçi siyasete teslim olma ihtimalini de artırıyor.

Bütün bunlar, Avrupa’da çok yönlü bir değişim ve dönüşümün habercisi. Fransa’da Marine Le Pen tarzı söylemlerin siyasette giderek daha fazla karşılık bulması, Avrupa’nın yeni bir arayış içinde olduğunun göstergesi. Peki, aşırı sağ Avrupa’nın ne kadarını etkisi altına alacak?

Fransa’da yükselen bu dalga, İspanya’ya, İtalya’ya, Polonya’ya ve Belçika’ya ne ölçüde yayılacak?

Bu ülkelerdeki siyasi dengeler ne yönde değişecek?

Fransa’da başlayan dönüşüm, Avrupa’nın genel siyasi yönelimini değiştirebilir mi?

Avrupa siyaseti değişiyor. Bu değişimde en büyük etkenlerden biri Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri oldu. Elbette hegemonun sahadan çekilmesi de Avrupa’daki dengeleri altüst etti. Avrupa artık tek ses üretemiyor. Bu gidişat, aşırı sağın siyasette daha etkili olmasına kapı aralıyor. Peki, Avrupa’daki bu siyasi kırılma yalnızca Avrupa’nın geleceğini mi değiştirecek, yoksa dünyanın yeni siyasi rengini de mi belirleyecek?

Yeni dünya henüz yok. Çünkü eski dünya ile hesaplaşma henüz bitmedi. Savaşlar ve sonuçları, eski dünyanın çöküşünü ve yeni dünyanın aktörlerini kesinleştirecek.

Avrupa, Ukrayna’nın son askerine kadar savaşmasını isteyerek bu ülkeye nasıl bir gelecek vadediyor? Avrupa, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü mü savunuyor, yoksa kendi güvenliğini Ukrayna’nın savaşmaya devam etmesi üzerinden mi kuruyor?

Ukrayna’nın geleceği, Avrupa’nın güvenlik hesaplarının gerisinde mi kalıyor?

Peki, Rusya geri adım atacak mı? Gidişata bakıldığında Rusya’nın istediğini almadan bu süreci sonlandırmayacağı anlaşılıyor. O hâlde Ukrayna’nın parçalanması artık reel bir ihtimal mi? Eğer öyleyse Ukrayna ne için savaştı? Bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak için mi, yoksa sonunda parçalanmak için mi? Daha da önemlisi: Avrupa parçalanmasın diye Ukrayna’nın parçalanması, bu büyük hesabın bir parçası mı?

Yapılan açıklamalar, görüşmeler, sağlanan parasal destekler, finans ve ekonominin seyri… Bütün bunlar Avrupa’nın geleceğini belirleyecek temel başlıklar.

Avrupalı politikacılar Ukrayna’yı Rusya karşısında bir ara bölge olarak görüyor. Rusya’yı Ukrayna kapılarında durdurmayı, Avrupa’nın güvenliği açısından hayati önemde değerlendiriyorlar. Verdikleri desteğin gerekçesini de gizlemiyorlar. Ancak sürecin başlangıç noktası bu değildi.

Öyleyse asıl soru şu: Bugün Avrupa’nın güvenliği için savunulan Ukrayna, savaşın başında da aynı stratejik anlamı mı taşıyordu? Yoksa Ukrayna, çok daha büyük bir hesaplaşmanın sahnesi hâline mi getirildi?

Dolayısıyla mesele, yalnızca “Rusya savaşı başlattı” meselesinden ibaret değil. Yeniden bir hesaplaşmanın yaşanması için birilerinin harekete geçmesi gerekiyordu. Ukrayna üzerinden bu sürecin devreye sokulması sağlandı. Bugün geldiğimiz noktada Rusya’nın da bu büyük hesaplaşmanın dinamiklerini bilerek hareket ettiğini çok daha net görüyoruz.

Meseleyi yalnızca “Rusya savaş başlattı” manifestosu üzerinden okumak, siyasetin felsefesini bilmemek demektir.





