Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonun ana eğiliminin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini söyledi. "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor. Kasım ayında baz etkisi sebebiyle TÜFE yükselecek ama beklentileri bozmayacak” dedi. Özetle aralık ayında politika faizinin yüzde 35 seviyesine ineceğinin kapısı açıldı… Bu karar sonrası TL mevduatın getirisinin erimesini önlemek amacıyla stopaj oranları aşağı çekilecek. Karahan, yaptığı son değerlendirmelerde Türk lirasına olan talebin desteklenmesi gerekmesi hâlinde, ilgili kurumlarla eş güdüm içinde stopaj düzenlemeleri gibi adımların atılabileceğini açıkça söylemişti. İşte buna bağlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının yürüttüğü etki analizlerinde, özellikle 6 aya kadar vadeli TL mevduatlarda uygulanan %17,5'lik oran %15 bandına çekilecek… Bunu Bakan Şimşek üçlü ortak basın toplantısında resmen dile getirdi. Olası faiz indirimleri sürecinde mevduatın net getirisini koruyarak tasarruf sahiplerinin dövize yönelmesini engellemek ve TL varlıkların cazibesini sürdürmek hedefleniyor.

Hâlen geçerli olan stopaj oranlarının uygulama süresi daha önce yapılan düzenleme ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatılmıştı. Yıl sonu yaklaşırken olası bir faiz indirimi döngüsünde TL cazibesini korumak adına bu oranların yeniden aşağı çekilmesi ile güçlü politika aracı hayata geçecek. Peki stopaj indirimi faiz düşüşünü telafi eder mi? Evet, özellikle (100 baz puanlık) faiz indirimlerinde stopaj kesintisinin azaltılması yatırımcının eline geçen net getiriyi korur. 6 ay vadeli mevduatta brüt faiz 1 puan düşse dahi stopajın %17,5'ten %15'e çekilmesi net getiriyi mevcut seviyesinin (%29,70) üzerinde tutmaya yetiyor. Net getirinin korunması, yerli tasarruf sahiplerinin TL mevduat ve para piyasası fonlarından çıkışını yavaşlatır; bankaların fonlama maliyetleri düşerken mudilerin reel getiri algısı bozulmaz. Faiz indirimi kredi maliyetlerini düşüreceği ve şirketlerin finansman yükünü hafifleteceği için borsa açısından pozitif katalizör oluşturacak. Ancak stopaj oranında her 1 puanlık indirim bütçede yıllık yaklaşık 29 milyar TL gelir kaybına yol açacak. Bankalara destek amacıyla zorunlu karşılık faizi yüzde 86’dan yüzde 90’a çıkarıldı. TL’ye destek için haftalık repo ihalelerine ara verildi.

Piyasada en güçlü senaryo olarak öne çıkan %15'e indirim senaryosunda yıllık 73 milyar TL civarında kalıcı bir bütçe yükü ortaya çıkıyor. Bu gelir kaybı, toplam bütçe giderlerinin yalnızca %0,37'sine denk geldiği için ekonomi yönetimi açısından doğrudan yeni ve tekil bir vergi paketi gerektirmeden mevcut bütçe esnekliği içinde absorbe edilebilir bir tutar. Merkez Bankası politika faizini %35'e çekerek, enflasyon düşerken parasal sıkılığın aşırı artmasını önleyerek kademeli normalleşmeyi sağlamak istiyor. Faizleri hızlı değil, ölçülü (100 baz puanlık) adımlarla indirerek fiyatlama davranışlarını bozmadan süreci yönetmeyi hedefliyor. %35 seviyesi, bankaların fonlama maliyetlerini düşürerek reel sektörün nefes almasına katkı sağlayacak. 1 Aralık 2026 itibarıyla kredi kartı ve nakit avans tavan faizlerinde yapılan indirime paralel olarak, politika faizindeki ölçülü düşüş borç çevirme maliyetlerini aşağı çekecek. Merkez Bankası bir taşla iki kuş vuracak.



