“Erken teşhis hayat kurtarır, bilinçli olmak güç verir.” Çağımızın en çetin imtihanlarından biri olan kanser, tıp dünyasındaki muazzam gelişmelerle artık çaresiz bir dert olmaktan çıkmaktadır. Erken teşhis ile bu hastalığın önüne geçmek ve sağlığa kavuşmak pekâlâ mümkündür.

Ne var ki korku, ihmal ve bilgisizlik yüzünden teşhis geciktiğinde tedavi süreci de çetrefilleşmektedir. Ecdadımızın dediği gibi; "Hastalık kantarla girer, miskalle çıkar." Bu meşakkatli süreç sadece hastayı değil, ailesini ve cemiyeti hem madden hem manen derinden sarsmaktadır.

Ülkemizde her yıl "Kanser Haftası" ve çeşitli adlar altında bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu etkinliklerin temel gayesi, toplumda farkındalık oluşturmak ve doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmaktır. Zira dünyada her yıl 10 milyona yakın insan bu illet sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Önümüzdeki on yıl içinde bu elim tablonun 14 milyona ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkemizde de binlerce vatandaşımız bu amansız hastalıkla pençeleşmektedir. Okurlarımızdan gelen yoğun sualler üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kanser hastalarına tanınan hayati hakları mercek altına aldık. Unutmayalım ki; "Devlet, vatandaşına dar gününde Hızır gibi yetişendir."

ZOR GÜNLERDE EMEKLİLİK KAPISI: MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK kayıtlarına bakıldığında, malulen emekli olan vatandaşlarımızın başında onkoloji hastalarının geldiği görülmektedir. Kanser teşhisi konulan sigortalılar için devletimiz önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

· Temel Şartlar: En az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1.800 gün malullük primi ödemiş olan hastalar, bağlı bulundukları SGK müdürlüklerine müracaat edebilirler.

· Bakıma Muhtaçlık İstisnası: Çalışamayacak vaziyette olup başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul sayılan hastalarda, 10 yıllık sigortalılık şartı dahi aranmamaktadır.

· Oran Esnekliği: Normal şartlarda malulen emeklilik için çalışma gücünün en az %60'ının kaybedilmesi şarttır. Ancak kanser hastaları, iş güçlerini bu oranda yitirmemiş olsalar bile belirli hâllerde ve sürelerle malulen emeklilik hakkından istifade edebilmektedir.

ÖZEL HASTANELERDE TEK KURUŞ İLAVE ÜCRET ÖDEMEYİN!

Sağlık hizmetlerinde vatandaşın cebini korumak esastır. Normal şartlarda SGK ile anlaşmalı özel hastaneler ve vakıf üniversiteleri, belirlenen oranları aşmamak kaydıyla hastalardan ilave ücret talep edebilmektedir. Hatta yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerinin mesai dışı muayenelerinde, asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere polikliniklerde 2 kat, diğer işlemlerde 1 kat ilave ücret alınabilmektedir.

Ancak söz konusu kanser tedavisi olduğunda kurallar tamamen değişmektedir. SGK mevzuatına göre kanser hastalarının radyoterapi, kemoterapi ve radyo izotop tedavilerinde tek kuruş dahi ilave ücret alınması kesinlikle yasaktır. Şayet bir sağlık kuruluşu bu yasağı çiğnerse ağır müeyyidelerle karşılaşır:

· Mevzuata aykırı alınan fazla ücretin tam 5 katı tutarında idari para cezası kesilir.

· SGK, bu haksız ücreti cezanın tebliğinden sonraki 10 iş günü içinde hastaya iade ederse, ceza miktarı alınan ücretin 2 katına düşürülür.

BAĞIŞIKLIK KALKANI: BEDELSİZ KORUYUCU AŞILAR VE EVDE SAĞLIK

Kanser tedavisi gören hastaların bağışıklık sistemleri ziyadesiyle hassaslaşır. Bu sebeple enfeksiyon hastalıkları onlar için çok daha ağır seyredebilir. Sağlık Bakanlığının "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" dışında kalan koruyucu aşıların bedelleri, yüksek risk grubundaki bu hastalar için SGK tarafından karşılanmaktadır. Bunun için hastanın durumunu belgeleyen bir sağlık raporu ibraz etmesi kâfidir.

Hastaneye gitmekte zorlanan hastalarımız da unutulmamıştır. Evde sağlık hizmeti alan kanser hastalarının tüm muayene, tahlil, tetkik, tıbbi bakım ve takip masrafları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) muvacehesinde eksiksiz karşılanır. Ayrıca devletimiz ilaç temininde de hastasının yanındadır; 83'ü yurt dışı ve 732'si yurt içi olmak üzere tam 815 adet kanser ilacı SGK'nın geri ödeme listesinde yer almaktadır. 2026 yılı içinde kapsama alınan kanser ilacı sayısı ise 34 olarak ifade edilmiştir.

YOL, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ MASRAFLARI DEVLETTEN

Tedavi için şehir dışına veya başka bir sağlık merkezine gitmek zorunda kalan hastaların yol çilesi maddi bir yüke dönüşmemektedir. SGK, kanser tedavisi ve kontrolü amacıyla sevk edilen hastaların yol ve gündelik masraflarını mevzuat dâhilinde ödemektedir.

· Refakatçi Desteği: Bir kişiyle sınırlı olmak kaydıyla refakatçi giderleri de karşılanır. Bunun için sevki yapan sağlık kuruluşunun refakati tıbben gerekli görmesi ve gidilen hastanenin refakatçi eşliğinde kalındığını e-Sevk veya SUT formunda belirtmesi şarttır.

· Ödeme Kapsamı: Ayakta tedavilerde hastanın ve refakatçisinin gidiş-dönüş yol giderleri ile gündelikleri ödenir. Yatarak tedavilerde ise sadece gidiş ve dönüş tarihlerine ait yol ve gündelik masrafları karşılanır.

· Mesafe Sınırı Yok: Kanser tedavisi için sevk edilen hastalarda, en yakın 3. basamak hastanenin mesafesine bakılmaksızın sevk edildikleri yer üzerinden hesaplanan tüm yol giderleri SGK tarafından ödenir.

ÇALIŞAN HASTAYA GELİR GÜVENCESİ: RAPOR PARASI

Tedavi sürecinde işinden uzak kalmak zorunda olan SSK'lı (4A) kanser hastaları, halk arasında "rapor parası" olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilirler. Bu haktan faydalanmak için hastalığın teşhisinden önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması yeterlidir.

Ödenecek miktar tedavinin şekline göre belirlenir:

· Yatarak tedavilerde: Günlük brüt kazancın yarısı (1/2) ödenir.

· Ayaktan tedavilerde: Günlük brüt kazancın üçte ikisi (2/3) hastaya verilir.

HASILI KELAM: Sağlık en büyük hazinedir.

Unutmayalım ki kanserle mücadele sadece hastanelerde verilen tıbbi bir savaş değildir; bu aynı zamanda moral, dayanışma ve haklarını bilme mücadelesidir. Ünlü düşünür Lao-Tzu'nun asırlar ötesinden seslenen şu sözü her şeyi özetlemektedir: "Sağlık en büyük varlıktır. Memnuniyet en büyük hazinedir. Güven ise en büyük dosttur."

Sağlığınızı ihmal etmeyin, kontrollerinizi aksatmayın ve devletin size sunduğu bu yasal hakların sonuna kadar takipçisi olun. Bilinçli her adım, hayata tutunmanın en güçlü anahtarıdır.



