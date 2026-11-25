Çalışma hayatının çarkları dönerken, annelik gibi ulvi bir vazife nedeniyle işine ara vermek zorunda kalan milyonlarca kadın çalışanımız bulunuyor. İş hayatından uzak kalınan bu dönemler, ne yazık ki emeklilik hayallerini öteleyen büyük bir prim eksiği olarak karşılarına çıkıyor. "Vakit nakittir" sözünün sosyal güvenlik hukukundaki karşılığı ise hiç şüphesiz doğum borçlanmasıdır.

Eksik günlerin ikmali ve hayallere kavuşmak için takvim yaprakları hızla azalıyor. Yılbaşına sayılı günler kala yapılacak akılcı bir hamle, bütçenizi devasa bir maliyet yükünden kurtarabilir. Gelin, SGK mevzuatının kadınlara sunduğu bu altın fırsatı ve 31 Aralık 2026 öncesi kritik maliyet avantajını enine boyuna mercek altına alalım.

EMEKLİLİK KAPISINI ARALAYAN ALTIN ANAHTAR: DOĞUM BORÇLANMASI

SGK mevzuatı açısından doğum borçlanması, temel bir hizmet borçlanması türü olarak kabul edilmektedir. Çalışma hayatına ara veren kadınların eksik kalan prim gün sayılarını geriye doğru tamamlamalarına imkân tanır. Bu imkân sadece gün sayısını artırmakla kalmaz. Bazı özel durumlarda emeklilik için aranan yaş şartını da geriye çekerek çok daha erken yaşta emekli olma kapısını aralar.

Özellikle geçmişte staj veya çıraklık sigortası bulunan kadınlar için bu hak hayati bir ehemmiyete sahiptir. Bilindiği üzere staj ve çıraklık başlangıçları normal şartlarda emeklilik hesabında sigorta başlangıcı sayılmamaktadır. Ancak 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde staj veya çırak olarak tescilli çalışması bulunan kadınlar, bu tarihlerden sonra gerçekleşen doğumlarını borçlanabilirler. Bu sayede sigorta başlangıç tarihlerini geriye çekerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına dâhil olmaları ve yaş şartına takılmadan emekli olmaları mümkün hâle gelmektedir. Âdeta "bir taşla iki kuş vurmak" deyimine yakışan bu hukuki yolla, binlerce kadın istifade etmektedir.

KİMLER BU HAKTAN İSTİFADE EDEBİLİR? BAŞVURU MERCİLERİ NERESİDİR?

Kanun koyucu, doğum borçlanması hakkını oldukça geniş bir yelpazede düzenlemiştir. Bu haktan yararlanabilecek sigortalı grupları şunlardır:

İşçi statüsünde (4/1-a / SSK) çalışan kadınlar,

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan (4/1-b / Bağ-Kur) kadın sigortalılar,

Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur kanunlarına tabi olan kadın sigortalılar,

Devlet memuru ve kamu görevlisi (4/1-c / Emekli Sandığı) olan anneler,

SGK kapsamında isteğe bağlı sigortalı sayılan anneler,

Sigortalı annenin vefatı halinde ise geride kalan hak sahipleri.

Müracaat süreçleri de bürokratik engellerden arındırılmıştır. İşçi, Bağ-Kur ve tarım sigortalıları, en son çalışmalarının veya hizmetlerinin geçtiği Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat edebilirler. Ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden dakikalar içinde başvuru yapmak mümkündür.

Kamu görevlileri veya bunların hak sahipleri ise "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No: 7 Sıhhıye/ANKARA" adresine yazılı dilekçe ile başvurabilirler. Elbette kamu görevlileri için de e-Devlet üzerinden başvuru kanalı ardına kadar açıktır. İşin en güzel yanı ise şudur: Başvuru yapan kadının eski işvereninden herhangi bir belge istenmez. SGK, kendi hizmet kayıtları üzerinden gerekli tespiti yaparak işlemi hızla sonuçlandırır.

YILBAŞI ZAMMI KAPIDA: HESAPLAR VE RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Yeni yılla birlikte asgari ücretin güncellenmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Maaşlara yapılacak artış çalışanlar için sevindirici bir gelişmedir. Ancak emeklilik için borçlanma yapacak vatandaşlarımız açısından bu durum, doğrudan maliyet artışı manasına gelmektedir. Zira hizmet borçlanması tutarları doğrudan cari brüt asgari ücrete endekslenmiştir. Mevcut mevzuata göre doğum borçlanmasında ödenecek günlük tutar, başvuru tarihindeki asgari ücrete göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında kalmak şartıyla, sigortalının kendisinin belirleyeceği günlük kazancın %32'si oranındadır.

01 Temmuz 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olan günlük 1.101 TL taban ve 9.909 TL tavan kazanç sınırları üzerinden yaptığımız matematiksel hesaplamalar, mevcut tabloyu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır:

Kadınlara en az %30 daha ucuz emeklilik fırsatı: Yılbaşından önce son viraj!

CEBİNİZDE KALACAK SERVET: 31 ARALIK 2026 MİLADI

Tablodaki verileri somut bir örnekle izah edelim. Bugün bir çocuğu için 2 yıllık (720 günlük) sürenin tamamını en düşük tutardan (alt sınırdan) borçlanmak isteyen bir annenin ödeyeceği bedel 253.670,40 TL'dir. Eğer üç çocuk için tüm haklar kullanılırsa (2.160 gün), ödenecek toplam tutar 761.011,20 TL olarak tahakkuk edecektir.

Ancak bu rakamlar sadece 31 Aralık 2026 mesai bitimine kadar geçerlidir. 01 Ocak 2027 tarihi itibarıyla asgari ücrete yapılacak zam oranında borçlanma maliyetleri de otomatik olarak yükselecektir. Gazetemizdeki önceki analizlerimizde belirttiğimiz üzere, yeni yılda asgari ücrette en az %30 oranında bir güncelleme beklenmektedir.

Bu öngörü üzerinden hesap yaptığımızda karşımıza çıkan tablo şöyledir:

Bugün 1 çocuk için 253.670,40 TL olan en düşük borçlanma bedeli, %30'luk artışla birlikte 01 Ocak 2027'den itibaren tam 329.771,52 TL 'ye fırlayacaktır.

olan en düşük borçlanma bedeli, %30'luk artışla birlikte 01 Ocak 2027'den itibaren tam 'ye fırlayacaktır. Yani başvuruyu yeni yıla bırakan bir anne, sadece bir çocuk için bile cebinden fazladan 76.101,12 TL ödemek zorunda kalacaktır.

ödemek zorunda kalacaktır. Üç çocuk üzerinden borçlanma yapacak bir sigortalı için ise bu gecikmenin faturası tam 228.303,36 TL ekstra maliyet demektir.

HASILIKELAM: Bugünün İşini Yarına Bırakmayın!

Ecdadımız boşuna "Demir tavında dövülür" dememiş. Sosyal güvenlik sisteminde zamanlama, en az prim günü kadar kıymetlidir. Borçlanma maliyetlerinin sabit olmadığını ve asgari ücretteki her artışın doğrudan cebinize yansıdığını asla unutmayın. Üstelik yılbaşından önce başvurunuzu yaptığınızda parayı hemen o gün yatırmak zorunda da değilsiniz; tebliğ tarihinden itibaren size tanınan yasal ödeme süresini kullanarak eski tarifeden yararlanma hakkını cebinize koymuş olursunuz.

Emeklilik hakkınızı güvence altına almak ve en az %30 daha az maliyetle bu işi çözmek için elinizi çabuk tutun. Yarın çok geç olmadan, 31 Aralık 2026 takvimi dolmadan başvurunuzu mutlaka tamamlayın; emeğinizin karşılığını enflasyona ve zam dalgasına kurban etmeyin!