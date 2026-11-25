Uluslararası siyasette en fazla karıştırılan konulardan biri Siyonizm ile antisemitizm arasındaki ilişkidir. Özellikle Orta Doğu’daki İsrail saldırılarının yoğunlaştığı dönemlerde bu iki kavram kolayca birbirinin yerine kullanılmakta veya bilinçli biçimde birbirine bağlanmaktadır. Bu durum hem kavramsal bir karmaşa oluşturmakta hem de sağlıklı bir tartışma ortamını zorlaştırmaktadır.

Netanyahu Batılı ülkelere antisemitizme karşı daha sert tedbirler almaları için çağrıda bulundu. Almanya Başbakanı Merz ise Almanya’nın İsrail’in yanında olduğunu ve antisemitizme karşı gerekli her şeyi yapacağını söyledi. Bu tür açıklamalar, İsrail politikalarına yönelik eleştirilerin çoğu zaman antisemitizmle eş tutulduğunu göstermektedir. Oysa, siyonizm ile antisemitizm aynı şey değildir ve kavramsal olarak birbirinden tamamen farklı olguları ifade etmektedir.

Antisemitizm, bir kişinin veya grubun sırf Yahudi olduğu için düşmanlık, nefret veya ayrımcılığa maruz bırakılmasıdır. Bu, açık bir ırkçılık biçimidir. İnsanların dinleri, etnik kökenleri veya kültürel kimlikleri nedeniyle hak ve özgürlüklerinin ellerinden alınmasını savunmak ahlaki ve siyasi bakımdan kabul edilemez. Yahudilere karşı nefret söylemi, ayrımcılık veya şiddet çağrısı bu nedenle insan hakları ilkeleriyle bağdaşmaz.

Siyonizm ise modern dönemde ortaya çıkan, Yahudi halkı için bir devlet kurulmasını savunan bir siyasi ideolojidir. Mevcut İsrail devletinin resmî ideolojik referanslarından biridir. Siyonizm, özellikle “vadedilmiş topraklar” ve “seçilmiş halk” teopolitik argümanları üzerinden Filistin coğrafyasında Yahudi egemenliğini meşrulaştırmaya ve yaymaya çalışan bir siyasal yaklaşımdır. Bu nedenle siyonizm yalnızca bir kimlik veya dinî aidiyet değil, belirli bir devlet politikası ve jeopolitik proje ile ilişkilidir.

Sorun tam da burada yatmaktadır. Bir devletin politikalarını eleştirmek ile bir halkı hedef almak arasında önemli bir fark vardır. İsrail hükûmetinin izlediği politikaları eleştirmek otomatik olarak antisemitizm yapmak anlamına gelmez. Tıpkı herhangi bir devletin hükûmet politikalarını eleştirmenin o ülkenin halkından nefret etmek anlamına gelmemesi gibi.

Bugün İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü askerî operasyonlar, işgal politikaları, ambargo uygulamaları ve ağır sivil kayıplar uluslararası kamuoyunda ciddi eleştirilere yol açmaktadır. Bu eleştiriler çoğu zaman insan hakları, uluslararası hukuk ve savaş hukuku çerçevesinde dile getirilmektedir. Ancak, bazı siyasi aktörler, bu eleştirileri antisemitizm olarak nitelendirerek, tartışma alanını daraltmaya ve hatta bazı insanları peşinen mahkûm etmeye çalışmaktadır.

Bir devletin politikaları ile bir halkın kimliği sürekli olarak özdeşleştirilirse, o devletin uygulamalarına duyulan tepki zamanla o halkın tamamına yönelebilir. İsrail hükûmetinin politikaları, dünya genelinde, antisemitik eğilimlerin güçlenmesine zemin hazırlayabilir.

Antisemitizm gerçekten önlenmek isteniyorsa, bunun yolu eleştiriyi susturmak değil, insan haklarına saygılı ve uluslararası hukuka uygun politikalar geliştirmektir. Bir devletin meşruiyeti yalnızca askerî güçten değil, aynı zamanda, adalet ve hukuka bağlılıktan kaynaklanır.

Almanya’nın tutumu ise tarihsel bir arka plana sahiptir. Holokost Nazi rejiminin Yahudilere karşı gerçekleştirdiği, tarihin en büyük insanlık suçlarından biridir. Almanya bu tarihsel sorumluluk hissi nedeniyle İsrail’e güçlü bir destek vermektedir. Ne var ki bu tür destekler zaman zaman İsrail politikalarının eleştirilemez hâle gelmesine yol açmaktadır.

Siyonizm ile antisemitizmin birbirine karıştırılması hem entelektüel hem de ahlaki açıdan sorunlu bir yaklaşımdır. Antisemitizm kesin biçimde reddedilmesi gereken bir nefret ideolojisidir. Ancak, her devletin politikalarını ve bu çerçevede İsrail’in siyonist icraatlarını eleştirmek de meşru bir siyasi ve ahlaki haktır. Siyonizm ile antisemitizmi birbirinden ayırmak, hem sağlıklı bir uluslararası tartışma için hem de antisemitizmle gerçekten mücadele edebilmek için zorunludur.