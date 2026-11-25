İki yatağın arasına bir perde çekebilirsiniz. Görüntüyü kapatabilirsiniz. Peki ya sesleri? Ya korkuyu? Ya yan yatakta iyileşmeyi bekleyen insanın zihninde oluşan soruları?

Bir oda düşünün. İki yatak. İki ağır hasta. İkisi de hayata tutunmaya çalışıyor. Birinin durumu ağırlaşıyor, diğerinin ise tek isteği biraz huzur, biraz sessizlik, biraz da umut. Ancak bazen bir hastanın yaşadığı acı, hemen yanındaki hastanın korkusuna dönüşebiliyor. Üstelik burası sıradan bir yer değil. Burası insanların iyileşmek için geldiği bir hastane.

Bir hastane katını düşünün. Yaklaşık yirmi hasta. Bazı odalarda iki kişi kalıyor. Ağır hastalıklarla mücadele edilen, vefatların da yaşanabildiği bir bölüm. Bir odada hastanın durumu ağırlaşıyor. Cihaz sesleri, müdahaleler, yakınlarının gözyaşları ve koridora taşan acı dolu sesler... Başka bir odada iyileşmeyi bekleyen hasta ise bütün bunları duyuyor. Görmediği bir acı, kendi korkusuna dönüşüyor. Ve aklından tek bir soru geçebilir: “Acaba sıradaki ben miyim?”

Peki, zaten hastalığıyla mücadele eden bir insanın bir de bu korkuyla baş başa kalması ne kadar doğru?

Psikolojide bu durum, ölüm kaygısı kavramlarıyla ilişkilendirilebilir. İnsan, başka birinin ölümüne tanık olduğunda kendi ölümlülüğünün daha fazla farkına varabilir. Bu durum bazı kişilerde kaygıyı, çaresizlik hissini ve psikolojik stresi artırabilir. Özellikle ağır hastalıklarla mücadele eden bireylerde böyle bir deneyimin etkisi daha derinden hissedilebilir.

Burada kimseyi suçlamıyoruz. Ne hayat kurtarmak için gece gündüz çalışan doktorları ne de büyük fedakârlıklarla görev yapan hemşireleri. Bir hastanın acı çekmesi de yakınlarının gözyaşı dökmesi de son derece insani. Asıl mesele, bir insanın acısının başka bir insanın korkusuna dönüşmesini mümkün olduğunca önleyebilmektir.

Hasta Hakları Yönetmeliği de hastanın mahremiyetine ve kişiliğine uygun şartlarda sağlık hizmeti almasına önem veriyor. Peki, fiziksel mahremiyeti korumaya çalışırken hastaların psikolojik huzurunu ne kadar düşünüyoruz?

Son yıllarda ülkemizde sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldı. Modern hastaneler, gelişen tıbbi imkânlar ve daha konforlu sağlık tesisleri hepimiz için kıymetli kazanımlar. Ancak sağlık hizmetlerinin gelişmesi, yalnızca binaların modernleşmesiyle değil, hastaların kendilerini ne kadar huzurlu ve güvende hissettikleriyle de ölçülmeli.

Belki de artık bu güzel yatırımların yanında, özellikle ağır hastaların tedavi gördüğü bölümlerde psikolojik konforu da biraz daha fazla konuşmalıyız. Ses yalıtımının güçlendirilmesi, imkânlar ölçüsünde hastaların daha sakin ortamlarda tedavi edilmesi ve ihtiyaç duyanlara psikolojik destek sunulması, mevcut sağlık hizmetlerini daha da değerli hâle getirebilir.

Çünkü hastanelerde yalnızca bedenler tedavi edilmiyor. İnsanlar aynı zamanda korkularıyla, endişeleriyle ve hayata tutunma umutlarıyla mücadele ediyor.

Elbette ölüm hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Ancak bir insanın yaşadığı acının, aynı odada iyileşmeyi bekleyen başka bir insanın korkusuna dönüşmesini mümkün olduğunca önleyemez miyiz?

Belki her hastaya ayrı bir oda sağlayamayız. Belki her sesi engelleyemeyiz. Ama bir hastanın umudunu koruyabilmek için atılacak küçük adımlar bile büyük anlamlar taşıyabilir.

Çünkü bazen bir perde görüntüyü gizlemeye yeter. Ama korkuyu gizlemeye yetmez. Ve iyileşmeyi bekleyen bir insanın yalnızca tedaviye değil, umudunu koruyabileceği bir huzura da ihtiyacı vardır.

Hüdai Aybar