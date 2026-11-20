“Merhaba Feridun Ağabey, ülkemizde hastalık çok yaygın. Şeker hastalığı, kalp karaciğer böbrek hastalıkları vb.

Bunların yaygın olmasının en büyük sebebi yeme içme alışkanlığımız. Bu sorun daha çocuk yaşta başlıyor. Örneğin bir markette gittiğimiz zaman çocuklar için envaiçeşit abur cubur atıştırmalıklar... Cipsler ayrı, şekerlemeler ayrı, gazlı içecekler ayrı, meyve suları ayrı, yumuşak şekerlemeler ayrı. Aşırı şekerli ve rengârenk olduğu için çok cazip geliyor. Ve çocukların sağlığı için çok zararlı. Bunu herkes biliyor. Peki bunların üretimine neden izin veriliyor?

İzin veriliyor madem neden içeriklerinden zararlı maddeler kaldırılmıyor? Bu ürünlerin aşırı şekerli olmasına Sağlık Bakanlığı ya da Tarım Bakanlığı neden müsaade ediyor?

Bari şekerlemelerin, lolipopların içindeki şeker oranı yarı yarıya azaltılsa ya. Cipslerin tuz oranları yarı yarıya düşürülse ya. Bana kalsa hepsinin üretimini yasaklarım. Sağlığımızın temeline daha çocukken dinamit koyuluyor ve büyüyünce devasa sağlık sorunları ile mücadele ediyoruz. Lütfen yetkililer sesimizi duysun. Selamlar saygılar.”

Rumuz: Akrep

Dışımızdaki düşman; kötü arkadaş

Başarı yolunda önünüzü kesecek en büyük düşmandan biri de tembellikten sonra gelen kötü arkadaştır. Arkadaşın kötüsü, bir gencin başına gelebilecek kötülüklerin en kötüsüdür. Her kötülük gibi o da sinsi ve maskelidir. Hem maskesini gayet iyi takmıştır, dost ağızı kullanır. Seni korur ve yardımına koşar görünür, kendisine imrendirmek için elinden geleni yapar. Tembellik içimizdedir ve bize bizim ağzımızla konuşur. Arkadaşın kötüsü ise bize kendi ağzını kullanır ve bizi kendisine tembellikten daha çabuk bağlar. Zaten tembelliğin, işi asma, hoppalığa ve züppeliğe düşme yani dejenere olma şekli ekseriya kötü arkadaş telkinleri ile başlar. Sana her fırsatta gerek sözleriyle ve gerek hâl ve tavırlarıyla çalışmayı bırakıp eğlenmeyi telkin eder.

Arkadaşın kötüsü çalışanlardan rahatsız olur, başarılı olanları hiç belli etmeden kıskanır. Başarılı olmayı küçümseyerek ve alaya almak suretiyle bir bakıma başarıdan intikam alır. Seni kendine benzetmek için her çareye başvurur. Sözleri ve yaşayış tarzı ile senin manevî enerjini kırarak sende haince bir ruhî gevşeklik meydana gelmesine sebep olur.

Eğer bu müthiş düşmana aynı anda yakanı kaptırdıysan, bundan kendini kurtarman da çok güç olur. Çare; kendine arkadaş olarak seçeceğin kişilerde, iyi huy ve güzel ahlak vasıflarının olmasını aramaktır. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” sözü bunun için çok önemlidir. Kesinlikle tembellik edebiyatı yapan kişilerden uzak dur.

Bu arada bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz ki bu da kötü arkadaştan maksadımızın sadece insanoğlu olmadığıdır. Kötü sinema ve televizyon filmleri, zararlı bilgisayar programları ve internet siteleri, zararlı kitaplar, dergiler, gazeteler ve bilgisayar oyunlarını da birer kötü arkadaş kategorisindedir. Velhasıl sizin zamanınızı alan ve ruhunuzda derin yaralar açıp kişiliğinizi bozan bütün zararlı şeyler kötü arkadaş sınıfına girmektedir. “Kötü arkadaştan aslandan kaçar gibi kaçmak lazımdır” sözü meşhurdur.

Mustafa Beşdere-Emekli Yarbay

Trafik çilesine rağmen İstanbul yolcusunu sırtlanıyorlar

"Yolcuya misafiri gibi davranan istisnasız her durakla aldığı müşteriye otobüse binerken “hoş geldiniz efendim” diyen, inen yolcuya da yerine göre iyi günler, iyi akşamlar diyerek onu uğurlayan bir otobüs şoförü vardı. 129T otobüs şoförüydü ve habere konu olmuş, tebrikler teşekkürler almıştı. Tamam bütün İETT şoförleri öyle olsun demiyoruz ama en azından yolcuyu adamdan saysınlar istiyoruz. Yolcuya bağırıp çağıran, azarlayan, kendi başına buyruk kural tanımayan şoförlerin otobüs içi kameralarla tespit edilerek yolcuya insanca davranması konusunda eğitilmelerini arzu ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir otobüs viraj alırken diğer otobüsle karşı karşıya geldiğinde öyle bir fren yaptı ki fırlamamak üzere tutacaklara yapıştık. O esnada bizden önce otobüse binmiş bir bayan ileri kaykıldığında 'yeter ya bu iki oldu' dedi biraz yüksek sesle. Şoför Bey aynı sertlikte 'kendi güvenliğinizi sağlamak zorundasınız!' diye ağzının payını(!) verdi hemen yolcunun... Yolcu otobüste kendi güvenliğini nasıl sağlayacak? Her birine emniyet kemeri mi veriliyor ki kemerini bağlayacak? Hem iç tüzükte öyle yazıyor diyor ki -doğruysa bile- şoförün karşıdan gelen otobüsü görmeyip ani fren yapmasının hiç hata yönü yok mu? Yine bazen inecek düğmesi lambası arızalanıyor. Durağa geldiğinde şoför bey durmuyor. 'İnecek vaar' diye ikaz edildiğinde de 'zamanında düğmeye bassaydın' diyerek devam ediliyor. Kendinizi anlatamıyorsunuz” diyen Orhan Akay isimli değerli okuyucumuz, kibarlık ve nezaket beklentinize; yaşanan sıkıntılara karşı çözüm önerinize saygıyla birlikte şoförlere de empati yapalım mı biraz? Her gün sabah gün doğmadan gece yarısına kadar binlerce yolcuyla muhatap olunuyor. Her biri direksiyon başında ve trafiğin onca çilesine rağmen yolcu taşımakta. Binlerce yolcu binlerce insan binlerce istek binlerce beklenti. Sinir kalmıyor insanda. Artık “nasılsınız” diyecek olsanız bile neredeyse kendine hakaret gibi algılayacak hâle geliyorlar bazen. Gerçekten hırlısı var hırsızı var, ağzı sarımsak kokanı var, kucağında çocuğu olanı, bastonunu tutamayan var, gideceği yeri bilemeyen... Valizle binen var koştur koştur gelen... Bütün bu herkese bir şoför ne yapsın, kime yetişsin? İnanın her birine hem yol gösterip hem yardım edip hem sabrediyor şoförler. Aksi iletişim yaşadıklarımız da oluyor elbette ama bunlar çok azınlıkta kalıyor. Aksine İETT şoförlerinin neredeyse tamamına yakını gerçekten bu İstanbul çilesine rağmen İstanbul yolcusunu sırtlanıyorlar. Onlara canla başla hizmet vermeye çalışıyorlar. Saygılarımızla. F.A.

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