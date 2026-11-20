Futbol Federasyonu, kulüpleri ve kamuoyunu avutmanın yolunu bulmuş!

Hakem işi belki kâğıt üzerinde, belki de fiiliyatta yabancılara bırakılmış! (İngiliz, İrlandalı, Sırp)

MHK bünyesindeki PMİK’in (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) tamamı yabancı! İçlerinde Türk yok! (Bu uygulamanın bu TFF Başkanı döneminde hayata geçirilmesi bir kez daha “Büyük lokma ye, büyük laf etme!” dedirtiyor.)

1- MHK BAŞKANI ANTHONY TAYLOR

2- MHK BAŞKAN VEKİLİ ALAN SNODDY: Üç yıldır burada. Babacan, olgun ve hakemlere pozitif yaklaşıyor. Hakemlerin sevgisini ve saygısını kazanmış. İyi bir eğitimci ve mentör.

3- VAR SORUMLUSU IGOR RADOJCİC: Eski FIFA yardımcı hakemi. Güney Kıbrıs’ta eğitimcilik yapmıştı. Ne yazık ki bu memleketin VAR sorumluluğu, eski bir Sırp yardımcı hakeme bırakılmış. 600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarını bir Sırp eğitecek ve maçlarımıza VAR hakemi atayacak!

Bu arada yanıldık; Barış Şimşek’in hakem atamalarında yer alacağını sanmış, öyle düşünmüştük. PMİK’te kendisine yer verilmemiş. Kendilerince akıllıca bir iş! Birçok tartışmanın önüne geçilmiş. Kulüplere ve memlekete malzeme verilmemiş güya! Hepsi iki düdüğe, iki yersiz VAR müdahalesine bakar!

Kalan 5 MHK üyesi!

Ferhat Gündoğdu’dan kalan beş MHK üyesi: Hikmet Öksüzoğlu, Kâmil Abitoğlu, Ali Zağlı, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin!

Görevlerine hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar.

Galiba yaşadıkları akvaryumun içindeler; dışarıda olup bitenden haberleri yok.

Altında çalıştığınız kişi tutuklandı! İddialar ortada.

Siz bu camia içinde, son iki MHK’de de görev almış olmanın mahcubiyetini hep hissedeceksiniz.

Nelere göz yumduğunuzu herkes biliyor! Kurul üyeliğinizin devam etmesi için buna değer miydi? Veya insan, “Liderimiz Ferhat Gündoğdu tutuklandı, bize de ayrılmak düşer!” der.

Şimdi bakıyoruz, hakemlerle iletişim kurmaya, selam vermeye başlamışlar.

Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin bu beş arkadaşı çok baskılıyordu. Şimdi rahatlamış gözüküyorlar! Siz de hakemlerin rahatlamasını artık hesaba katın!

Türk hakemliği ne günlerden geçti!

Volkan Bayarslan, 8 Mart sonrasında Ferhat Gündoğdu’nun gözdesiydi!

Ancak tutuklu genel müdür, MHK’ye ikinci gelişinde Bayarslan’ın önce düdüğünü aldı, sonra onu VAR kadrosuna kattı! Ancak hiç maç vermedi.

Kabahati neymiş? İngiltere’de eski hakem arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş.

(Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Fevzi Tanırlı, Kemal Yılmaz)

Bu bilgi genel müdürün kulağına geliyor ve maç vermiyor!

İspiyoncular, dedektifler; cenazelerden, tatillerden “genel müdüre” bilgi ve fotoğraf aktarmayı marifet sayıyordu.

Hiç mi sorumluluğunuz yok!

Millî takım, son dokuz maçında sekiz mağlubiyet, bir galibiyet aldı!

Dünya Kupası’nda son ABD maçına elenmiş olarak çıktık! Uluslar Ligi’nde sıfır çektik! Teknik direktör değişti!

TFF Başkanı’na sorsanız; şanssızlık, olumsuzluk var, toplar kaleye girmiyor, kolay goller kalemize giriyor!

Şöyle düşünün: G.Saray dokuz maçın sekizini kaybetse Dursun Özbek başkanlığa devam edebilir mi? Veya başka bir kulüpte, kongre olmadan...

Kulüp şirket olsa, sizin malınız olsa bile sallanırsınız! İşte Samsunspor!

Beşiktaş-G.Saray derbisini kim yönetir?

Beşiktaş-G.Saray derbisini kim yönetir? Haftaya, 30 Kasım Pazartesi günü Beşiktaş-G.Saray derbisi var! (Aynı tarihte naklen yayın ihalesi de var.)

Bu maç, Trabzonspor ve Fenerbahçe’yi de çok yakından ilgilendiriyor.

Zorluk derecesi bir hayli arttı! Bu haftaki sonuçlardan sonra belki daha da artacaktır!

Halil Umut Meler yakın tarihte çok sayıda G.Saray maçı yönetti. Olmaz! Atilla Karaoğlan’a üst üste Beşiktaş-G.Birliği maçı verildi; Dolmabahçe’de! Olmaz!

Yeni nesilden Batuhan Kolak ve Buğra Taşkınsoy, en yakın isimler olarak öne çıkıyor! Yeni PMİK’in de yoğurt yiyişini göreceğiz.

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