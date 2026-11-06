Yerli VAR mı, yabancı VAR mı?

Ligimize ilk 10 haftada 9 farklı Avrupa ülkesinden 20'ye yakın VAR hakemi (İspanya, Macaristan, Slovenya, Avusturya, Polonya, Hollanda, İskoçya, İsviçre, Portekiz) geldi. Her birinin standardı çok başkaydı!

Son dört sezonda yabancı VAR'ların fahiş hatalarına şahit olduk.

Öyle ki şampiyonluğa mal olan hatalar vardı. Derbilerde patlayanlar, ligin dengesini bozanlar...

Maçı kurtaran yabancı VAR'a çok az rastladık!

Hatırlayın, sahadan takımını çeken başkanlar olmuştu. VAR hiç oralı olmamıştı.

Bugün o VAR'ların hiçbirinin ismini ya da ülkesini hatırlayan var mı?

Bakın, bugün ismini bile duymak istemediğiniz, kenara ayırdığınız o Türk VAR'lar var ya...

Onların hatalarını toplasak, bir de yabancı VAR'larınkini!

Hangisi daha fazla hata yaptı derseniz, kişi ve maç başına açık ara yabancı VAR'lar çıkar.

Kulüp başkanları hakemin ya da VAR'ın kellesini istiyor ve alıyor!

TFF Başkanı, çıktığı programda İngiltere'yi referans gösteriyor. Sorsaydınız, orada böyle örnekler var mı?

Ceza vermek, dinlendirmek başka şey; kelle koparmak başka şey!

Daha çok beklersiniz sahada veya VAR'da adalet!

Çorum FK'nın, Amed'in, Kasımpaşa'nın, Göztepe'nin aleyhine hata yapan hakeme ya da VAR'a bir şey oluyor mu?

Yabancı VAR candır, ilaçtır!

1- Sahadaki hakem, bütün sorumluluğu yabancı VAR'a bırakıyor, hiç risk almıyor, büyük karar vermekten hep kaçıyorlar!

2- TFF ve MHK keyiften dört köşe! Neden? Kulüplerin yabancı VAR'ı eleştirmeye yüzleri yok!

3- Yabancı VAR, en az 2-3 maç garantisiyle geliyor. "Gözlemcim notumu kırdı mı?" diye bir derdi yok. Balığını yiyip çekip gidiyor!

4- Hangisi bizim Türk VAR'lara ne kattı, ne verdi?

Bir canlı yayından kalanlar!

Sayın TFF Başkanı, hafta başında A Spor'da canlı yayında soruları cevapladı. Bir saat sürdü! Bende şunlar kaldı!

1- Sorulan sorular, cevaplardan daha uzundu.

2- TFF Başkanı'na şu soru yöneltildi: "Keşke Taylor'u daha önce getirseydik diye düşündüğünüz oldu mu?"

Gelemezdi, getiremezdiniz; çünkü adam faal hakemdi! 6 Temmuz'da Portekiz-İspanya maçını yönetti, 25 gün sonra Riva'da işbaşı yaptı.

3- MHK Başkanı Anthony Taylor, "15 bin hakem yetiştiririm" demiş! Eğer dediyse, bu işi narenciye sanıyor!

4- 24 saat önceki Kasımpaşa-Beşiktaş maçı hiç konu olmadı. Ne hakemi ne VAR'ı!

5- TFF Başkanı, 34 gün aradan sonra Ferhat Gündoğdu için "suçsuz" dedi!

6- UEFA Başkanı'nın eşinin İstanbul'da açtığı sergi çok konuşulmuştu. Birtakım iddialar vardı. Bu, sanıyorum sorulmadı. Başkan, bütün şüpheleri "iyi ilişkiler" adı altında makul gösterdi.

7- Tutuklu hakem Yasin Kol'a sıra gelmedi. Konu nasıl Deniz Ateş Bitnel'e geldi, kimse anlamış değil!

Hafızaları tazelemekte fayda var!

İşinize gelmeyenlere FETÖ'cü demek, FETÖ'nün ekmeğine yağ sürmektir. Konuyu sulandırmaktır! Tam da onların aradığı şey bu zaten!

Mahkeme belge, delil, şahit, evrak ister! HTS kaydı, MASAK raporu arar!

TFF Başkanı, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan hakemler için "10 yıldır neredeydiler?" diyor!

Bu WhatsApp mesajları ortalığa dökülünce mahkemeye gitmelerinden daha doğal ne olabilir ki? Kim olsa gider!

Trabzonspor-Gaziantep maçının yardımcı hakemlerinden Adil Sinem, FETÖ suçlaması ve özgürlüğünün engellenmesi nedeniyle tazminat davası açmış ve kazanmıştı.

Bu arada Trabzonspor-Gaziantep maçı sonrasında kamu davası açılmıştı.

Hacıosmanoğlu dâhil 11 kişi, sekiz buçuk ay ertelenmiş hapis cezası almışlardı.

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