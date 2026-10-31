Çok kolay oldu!

Arka arkaya Sporting, Trabzonspor ve Barcelona maçlarını farklı kaybetmiş; hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde havlu atmış görüntüsü veren bir G.Saray vardı. Ama kaostan ve krizden çok çabuk çıktılar!

Son dokuz gün içinde; 21, 26 ve 30 Ekim’de Lille, Fenerbahçe ve Konyaspor maçları… Bu yoğun trafikte kadro istikrarı var. Rotasyondan mümkün mertebe uzak kalma var. Belli oyuncular hep başrolde…

G.Saray 2-0 öne geçtikten sonra Konyaspor ciddi pozisyonlar buldu. Maçın bitmesine en az 65 dakika vardı; Osimhen’in pas tercihleri, Leao’nun gayriciddiliği pahalıya mal olabilirdi.

Sallai tarafı çok aksadı, Dompé o kanadı perişan etti.

İkinci yarı başladı, “Konyaspor maçı çevirebilir mi?” demeye kalmadı! Batrakov ve Leao’nun savunma arkasına sarkmaları bir anda bu ihtimali ortadan kaldırdı. Maç da oyun da koptu!

Öyle ki Okan Buruk da “Hazır fırsat, bir şey deneyeyim” dedi ve 5 oyuncuyu aynı anda değiştirdi.

Konyaspor transferi abartmış!

Süper Lig’de bir Anadolu takımı bu kadar oyuncu transfer etmemeliydi. İlhan Palut’un bunların hepsine onay verdiğini sanmıyorum.

Biraz abartılı bir transfer politikası var. Bu kadar santrfor alınmış ama ligin en zor gol atan takımlarından birisi! Kadro yapılanması çok problemli.

İkisine tam not, birine kırık not!

YUNUS: Attığı her gol haftanın, sezonun golü olmaya aday oluyor. Hele dün attığı bir gol var… Çalışılmış mı? Çalışılmış! Vuruş kalitesi de topun gittiği yer de müthişti.

BATRAKOV: 10 numara problemi kalmamıştır. Mertens’i unutturdu!

LEAO: Penaltıyı almış ve atmış olsa da çok savruk, çok dağınık. Pozisyonları kolay harcıyor.

Maçın adamı: Yunus

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