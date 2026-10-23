Barış Şimşek'in avantajları, dezavantajları!..

Yeni MHK Başkanı Anthony Taylor kadar Barış Şimşek de gidişattan sorumlu tutulacaktır.

AVANTAJLARI:

1) FIFA hakemliği, Hakem İşleri Müdürlüğü, UEFA gözlemciliği ve Azerbaycan'da MHK başkanlığı yapmış olması… Bütün bunlar ciddi bir tecrübe ve birikim.

2) Hakemlik hayatında dipleri de zirveleri de görmüştü.

3) Türk hakemliği yıllardır genç bir yönetici görmüyordu! Barış Şimşek gerçek bir empati yapabilirse doğru işler çıkarabilir.

4) Alacağı her cesur ve doğru karar, kredisini artırır.

DEZAVANTAJLARI:

1) TFF Başkanı'nın da kendisinin de Trabzonlu olması! Bir başka Trabzonlu olan Hikmet Öksüzoğlu'nun da MHK'da devam etmesi.

2) Aşırı yıpranmış eski MHK'dan 5 kişiyle devam ediliyor olması.

3) Güçlü bir TFF yok! Bu, hep MHK'ların işini zorlaştırmıştır.

4) Mevcut TFF ile çalışmış olmanın etiketi, üzerinde hep kalacaktır.

YAPMASI GEREKENLER

1) Giden MHK'nın yaptıklarının yanından bile geçilmemeli.

2) İşlerine kimseyi karıştırmamalı; imtiyazlı hakem ve kulüp olmamalı.

3) Hakemler ve VAR görevlileri için ödül ve ceza sistemi mutlaka uygulanmalı.

4) MHK bünyesindeki mevcut profesyonellere dikkat edilmeli.

5) Hakemlerin açıklanma saatinden VAR görevlilerinin tayinine kadar standart ve şeffaflık şart.

6) Mobbingin yerini moral, saygı ve iletişim almalı! Hakemine "debelenme" diyecek kadar haddini aşan kişinin açtığı yaralar sarılmalı.

7) TFF Başkanı'nı ikna etmeli! Memleket bugün bütün bu ön yargıların bedelini çok ağır ödüyor.

Temennim, Barış Şimşek'in bu ağır görevi "güçlü ve yetkin" olma şartıyla kabul etmiş olmasıdır. Aksi takdirde orada "dolgu malzemesi" olursa bütün bu kariyeri heba olacaktır.

Kurumsallık bu olamaz!

TFF'nin normal görev süresinin dolmasına 8 ay kaldı! (Temmuz 2027)

Teknik direktör Sergen Yalçın'la 4 yıllık sözleşme yapılmış.

TFF'den henüz hiçbir açıklama yapılmadan Sergen Yalçın, çalıştığı YouTube kanalında anlaşmanın ayrıntılarını duyurdu.

Bunu bir kamu kuruluşunda, özel sektörde yapsanız o iş o gün bozulurdu.

TFF'deki kurumsallık seviyesi bu olmamalıydı.

Fuat Göktaş nasıl ikna oldu?

Yedekler dâhil, seçilen 28 TFF yöneticisinden geriye 11 kişi kaldı! Toplam 17 kişi istifa etmiş. Şu anda yedek üye kalmadı.

Sayın İbrahim Bozbay yedek üyelikten yönetime girip üstelik Süper Lig'den sorumlu 1. Başkan Vekili oldu.

Şu soru sorulmaz mı?

Sayın Avukat Fuat Göktaş bir sıra gerileyerek bu 2. Başkan Vekilliğine nasıl razı oldu?

Bir ikinci soru da şu: Riva'yı ziyaretler, TFF'ye güç ya da kredi sağlıyor mu?

Büyük lokma ye, büyük konuşma!

Sayın Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildikten sonra "600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız, kendi evlatlarımıza güvenmeyecek miyiz?" demişti.

Hakem eğitimine Portekizli eğitimcilerle başlandı! (Bugün Türk hakem eğitimcileri dünyanın dört bir yanında çalışıyor.)

Yabancı hakem, yabancı VAR, İngiliz eğitimci derken yabancı MHK başkanımız da oldu!

Buna fırsat verenlere, yazıklar olsun!

Hakem Derneği (TFFHGD) İstanbul Şube Başkanı tutuklu!

Yazışmaları, MASAK raporları, sınav soruları ve benzerleri, hepsi ortaya döküldü.

1) Bu kişinin dernek başkanı olmasını sağlayanlar, hakemlikte yükselebilmesi için çırpınanlar!

2) FIFA kokartlılar dâhil her hakemin gidip "İstanbul Şubesine teslim olmasını" zorunlu tutanlar!

Bugün herkes her şeyi öğrendi!

Bir şube başkanı "Bizi alamazlar" diye neden klip yaptırır?

Telefonuna bir MHK üyesini neden "Liderim" diye kaydeder?

İşte, o belli kulüplerin istediği hakem yöneticilerinin çapı bu kadardı!

Buna zemin hazırlayanlara yazıklar olsun!

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