Trabzonspor adına en değerli 3 puan! Bu skor, kimsenin aklından geçmemişti. Trabzonspor açısından belki de kâğıt üzerinde sezonun en kolay maçıydı.

TMSF, Eyüpspor’u bu maçtan 72 saat önce eski sahiplerine iade etmişti.

Eyüpspor’un Akyazı’da işi kolay değildi! 10 eksikle gelmişlerdi!

Yedek kulübesinde U19 oyuncuları vardı! Herkes, farkın kaç olacağına odaklanmıştı.

Ve Trabzonspor, bir derbiye çıkıyormuş gibi ideal 11’iyle başladı. Ciddiyet tamdı.

Tamam, rakibi hafife almadın! Güzel, peki netice? Thomas Reis teşhisi koyamadı! Çaresiz kaldı! Daha aç bir kadro deneyebilirdi (Umut Nayir, Metehan, Samet, Ali Habeşoğlu gibi). Eyüpspor’un yaptığı gibi...

Böyle rakipler tehlikelidir

Maçın 5. dakikasında Trabzonspor golü buldu, arkası gelecek sandık!

Eyüpspor, maçı 0-0’mış gibi oynamaya devam etti.

Hiç kimsenin kaybedecek bir şeyi yoktu! Bu, üzerlerinden baskıyı ve stresi almıştı.

Kaleci Emre Bilgin ve beşli savunma için gol yenmeyen her dakika kârdı.

Bu arada korner kazanan ve pozisyonlar bulan bir Eyüpspor vardı! Yani Onana’ya da iş düşüyordu.

Eyüpspor dün belki sadece puan alamadı! Oyun da oynadılar, güven de kazandılar.

Oyuncu notları

ONUACHU: Bedeni Trabzon’da, ruhu ve aklı başka yerlerde.

SAVİOLO: Kendisini göstermesi için bir fırsat maçıydı. Yapamadı!

MUÇİ: Eyüpspor kalesine yakın durdu, olmadı. “O kalabalıktan uzaklaşayım” dedi, hiç olmadı!

SALAH: İstediği toplar geldi, depar şansı da buldu ama Galatasaray’a karşı yaptıklarını yapamadı!

Maçın adamı: Emre Bilgin

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