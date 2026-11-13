MHK Başkanı Taylor ne kadar bağımsız olacak?

Süper Lig’de 11 hafta geride kaldı! Sezonun yaklaşık üçte biri tamamlandı. 99 maç, 25 hakeme paylaştırıldı!

İlk 6 haftanın tayinlerini tutuklu Ferhat Gündoğdu yapmıştı.

7 ve 8. hafta tayinlerinin, Hikmet Öksüzoğlu ve dışarıdan İngiliz direktör Anthony Taylor’ın katılımıyla yapıldığı söylendi.

9, 10 ve 11. haftalar, Taylor’ın MHK başkanlığı ve Barış Şimşek’in kurula girmesiyle tamamlandı.

Taylor, bu üç haftada çok az da olsa bir değişim hissettirdi. Bakalım, arkası gelecek mi? Ne kadar bağımsız ve özgür? Bunu birkaç hafta sonra daha net anlayacağız.

1) HALİL UMUT MELER: (7) Kariyeri ve tecrübesi ölçüsünde görev aldı.

2) ATİLLA KARAOĞLAN: (7) İyi yönettiği G.Saray-F.Bahçe derbisinden sonra Beşiktaş-G.Birliği maçında otoritesini koruyamadı.

3) OĞUZHAN ÇAKIR: (7) Ferhat Gündoğdu’dan sonra belirgin bir şekilde yükselişe geçti.

4) ÜMİT ÖZTÜRK: (6) Tecrübesi ve yaşadıkları onu olgunlaştırdı. Çıkışta olanlardan.

5) BATUHAN KOLAK: (6) İyi bir seri yakalamıştı. Trabzonspor-G.Saray maçında atladığı iki kırmızı kart, yükselişini durdurdu.

6) BUĞRA TAŞKINSOY: (5) Üst üste büyüklerin maçlarında görev aldı. Başarılı oldu. Ferhat Gündoğdu’dan sonra çok rahat bir vücut dili sergilemesi herkesin dikkatini çekti.

7) ÇAĞDAŞ ALTAY: (5) Giden MHK, ilk 4 haftada ona aşırı yüklendi. Üst üste G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon maçlarına çıktı.

8) GÜRCAN HASOVA: (5) Ocak ayında FIFA kokardı takacağı söyleniyor. Ancak henüz hazır değil. Sanki biraz fazla havaya girdi, “Ben oldum” dedi; hakemliği geriye gitti.

9) KADİR SAĞLAM: (5) Yerinde saymaya devam ediyor.

10) CİHAN AYDIN: (5) Konya-Ç. Rize maçında verdiği penaltı ona yakışmadı. Sonradan toparlandı. İyi gidenlerden.

11) REŞAT ONUR COŞKUNSES: (5) MHK aşırı yüklendi, henüz hazır değildi. Nitekim patladı. Bakalım, tekrar nasıl toparlanacak?

12) MEHMET TÜRKMEN: (4) Yeni MHK pek maç vermiyor.

13) OZAN ERGÜN: (4) Kızaktaydı, yeni MHK sahaya indirdi. Toparlanma sürecinde.

14) ALİ ŞANSALAN: (4) Trabzonspor-Başakşehir ve Amed SF-Beşiktaş maçları onu çok yıprattı.

15) YASİN KOL: (4) Tutuklu. İlk 5 haftada 4 maç almıştı.

16) DAVUT DAKUL ÇELİK: (4) Akıllarda kalan olumsuz bir pozisyonu yok. Ancak VAR mı, hakem mi belli değil!

17) ALPER AKARSU: (3) Gözden uzak maçlarda görev aldı. Geçen sezonun altında kaldı.

18) FATİH TOKAİL: (3) Çorum FK-Kasımpaşa maçından sonra güven kaybetti. Her ne kadar VAR’ın işgüzarlığı olsa da...

19) OĞUZHAN AKSU: (2) G.Birliği-F.Bahçe maçı ona pahalıya mal oldu. Ferhat Gündoğdu sahalara döndürmüştü. Yeni MHK şans vermiyor.

20) ALPASLAN ŞEN: (2) Yasin Kol’un yerine Trabzon kontenjanından şans buldu.

21) MELEK DAKAN: (2) Süper Lig terfi kursuna davet edilmemişti. Ancak iki Süper Lig maçı almasını bildi.

22) DİRENÇ TONUSLUOĞLU: (1) Ferhat Gündoğdu’dan sonra önü açılabilir. Kadrodaki çoğu hakemden daha fazla tecrübesi var.

23) ADNAN DENİZ KAYATEPE: (1) 2. haftadaki Alanya-Beşiktaş maçından bu yana görev alamıyor. Giden MHK’nın tabiriyle tahtası kapalı. Taylor’ın gücü tahtasını açmaya yetecek mi? Ne kadar bağımsız bir MHK Başkanı olduğunu anlayacağız.

24) ÖMER FARUK TURTAY: (1) 3. haftadaki Amed SF-Trabzon maçındaki VAR görevi tahtasını kapattı. Ne zaman açılır, onu da bekleyip göreceğiz.

25) ERDEM MERTOĞLU: (1) 1. Lig’de aldığı maç sayısı üç, Süper Lig’de ise bir. Kızağa çekilenlerdendi.

26) ALİ YILMAZ: (0) Geçen sezon derbi yönetmişti. UEFA Core Konsolidasyon Kursu’na katıldı. Ancak bu sezon Süper Lig maçı alamadı. Nasıl bir hakemlik yönetimiyle karşı karşıya olduğumuzun güzel bir örneği!

27) ASEN ALBAYRAK: (0) Ankara hakemi. Bu sezon Süper Lig’de maç alamadı. Geçen yıl Göztepe-Alanyaspor maçı sonrası MHK bir kliple PR’ını yapmıştı. Süper Lig hakem terfi koşusuna davet edildi. Ancak koşamadı, klibin hakkını veremedi.

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