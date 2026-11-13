Bir çiçekle bahar gelmez

İzmir iyi hazırlanmıştı maça, millî takımdan daha iyi… İlk kadro sürprizi, Zeki’nin sakatlanması ve sağ bekte Oğuz ile başlamamız… Daha kötüsü, çakma sağ bekin karşısına gerçek bir kanat forveti Doku’nun çıkmış olması…

Arda’nın şahsi çabasıyla önce hazırlayıp sonra mükemmel bitirdiği gol “Acaba bir şeyler değişiyor mu!”umudunu getirdi. Ama bu küçük umut sadece 7 dakika sürdü.

Sonrası rezalet… Zaten Arda’dan başka sahada oyuncumuz yok gibi… Kimi eleştireceksin? Doku’nun şovunu izlemeye başladık hep birlikte…

Önce De Bruyne’ye attırdı, sonra ceza sahası içinde defans oyuncularımızı ipe dizdi. Halı saha golünü Ketelaere attı. Üç dakikada iki gol yemeyi “izledi” oyuncularımız.

Haydaa… 70. dakikada “sakat” denen Zeki sahada… Golleri yemeden önce neden oynamadı o zaman?

Gerçi ben şahsen büyük umutsuzluğa kapıldım dün akşam… Kim oynarsa oynasın. Enes Ünal A Ligi santrforu değil. Arda’nın kaleci ile karşı karşıya bıraktığı Barış top ezmekten başka ne oynadı? İşin aslı, biz A kalite değiliz. Güzel ülkemin futbol sahası çamur içinde… Buradan arada iyi bir şey çıkarsa tesadüfen çıkar.

Maçın adamı: Jeremy Doku

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