Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Bir çiçekle bahar gelmez

Sadık Söztutan
Sadık Söztutan sadik.soztutan@tg.com.tr
Kaydet
|

İzmir iyi hazırlanmıştı maça, millî takımdan daha iyi… İlk kadro sürprizi, Zeki’nin sakatlanması ve sağ bekte Oğuz ile başlamamız… Daha kötüsü, çakma sağ bekin karşısına gerçek bir kanat forveti Doku’nun çıkmış olması…

Arda’nın şahsi çabasıyla önce hazırlayıp sonra mükemmel bitirdiği gol “Acaba bir şeyler değişiyor mu!”umudunu getirdi. Ama bu küçük umut sadece 7 dakika sürdü.

Sonrası rezalet… Zaten Arda’dan başka sahada oyuncumuz yok gibi… Kimi eleştireceksin? Doku’nun şovunu izlemeye başladık hep birlikte…

Önce De Bruyne’ye attırdı, sonra ceza sahası içinde defans oyuncularımızı ipe dizdi. Halı saha golünü Ketelaere attı. Üç dakikada iki gol yemeyi “izledi” oyuncularımız.

Haydaa… 70. dakikada “sakat” denen Zeki sahada… Golleri yemeden önce neden oynamadı o zaman?

Gerçi ben şahsen büyük umutsuzluğa kapıldım dün akşam… Kim oynarsa oynasın. Enes Ünal A Ligi santrforu değil. Arda’nın kaleci ile karşı karşıya bıraktığı Barış top ezmekten başka ne oynadı? İşin aslı, biz A kalite değiliz. Güzel ülkemin futbol sahası çamur içinde… Buradan arada iyi bir şey çıkarsa tesadüfen çıkar.

Maçın adamı: Jeremy Doku

Sadık Söztutan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.