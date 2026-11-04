Aslan kesildiler

Kadro tamam. Daha iyisi olmazdı. Sağ bek Sallai, sol açık Barış, okey. Torreira-Lemina orta sahası eyvallah. Forvet arkası Batrakov kabul… Leao, Sane gibi isimlerin yerine Yunus’u, Barış’ı oynatmak Okan Hoca’nın “kul hakkı” hassasiyeti. Haydi maça bakalım.

Daha baştan iki şeyi gördük. Stuttgart sert oynayacak, Galatasaray kazanacak. Leweling’in iki direkten dönen vuruşu şansın da bizi tuttuğunu gösteriyordu çünkü.

Maçın baş aktörü Batrakov’un üç dakikadaki iki klas golü, kalas Alman kaleciyi yerlerde süründürdü, sarı-kırmızılı taraftarı havalara zıplattı.

Bu yağmur ve soğukta bu tribünlere bravo… Tamamı kombine değildir sanırım. Takımlarına olan bu bağlılığın ödülünü aldılar.

Yapmayın çocuklar

İkinci yarı saha ağırlaştıkça Almanların fizik gücü ortaya çıktı. Baskı yemeye başladık. Okan Hoca iki yorulan oyuncusu Barış ve Sallai’yi çıkarıp Singo ve Leao’yu 68’de oyuna alarak -bu kez- zamanında müdahale etti. Bir iki pozisyonda da Uğurcan sahne alınca destan pekişti.

İsim isim göresim var

Batrakov: Galatasaray’ın kadro mühendislerini tebrik etmek lazım. Nokta transferi tam isabet.

Osimhen: Hendriks ile Chabot’un markajında zorlandı.

Atakan: Erkenden nasıl sakatlanıp çıktı anlayamadım.

Sanchez: Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan adam. Ne gol yedirmeyi abartıyor ne gol atmayı. Asisti müthişti.

Deniz Undav: Terörsüz Türkiye’den nasibini almış gibi :))

Lemina ve Sallai: Ağır sahanın gösterişsiz kahramanları.

Maçın adamı: Aleksey Batrakov

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