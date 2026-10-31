Simge & Gabriel

Simge, Dubai’deki gıda fuarında Şilili bir genç ile tanıştı.

Gabriel Lucas Carlos ile.

Şili, dünyanın somon mutfağı… Norveç’ten sonra en çok somon ihraç eden ikinci ülke. Gabriel bunun için fuarda.

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Simge, ile Gabriel Lucas Carlos “Dubai 2026/Gulfood Fuarı”ndaki sigara odasında konuşmaya başladıklarında, “ruh ikizi” olduklarına karar verdiler.

Yıldırım aşka tutuldular.

Simge ertesi sabah kahvaltıda şöyle dedi:

- Endonezya’daki gibi, ben kız olarak sana evlenme teklif ediyorum. Gerekirse Santiago’ya gelip seni ailenden isteyebilirim :))

Gabriel cömertçe güldü:

- Doğru, bu âdet Endonezya’nın bazı bölgelerinde var. Klasik geleneklerin aksine kadınlar erkekleri istemeye gider. Çocuklar annenin soyadını alır. Miras anne aracılığıyla kız çocuklarına geçer. Erkekler bu toplumda “gelin” rolündedir.

- Canım bizde de “iç güveyi” var. Söyle bana, sen iç güveyi olur musun?

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Fuarda hemen her ülkeden şirket vardı.

Gabriel bir Şili firmasının Atlantik somonunu, Simge ünlü Türk firmasının zeytinyağını tanıtıyordu.

Somon demişken… Firmalar böyle balık gibi sıcakta bozulan teşhir ürünlerini sanayi buzları ile donatılmış özel sandıklar içinde, uzak ülkelerdeki fuarlara getirip küçük çelik teknelerde yine buzlar arasında sergiliyorlar.

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Fuarın son günüydü.

Akşam yemeğinden sonra otelin “roof”unda kahve içiyorlardı. Gabriel dedi ki:

- İki gün önce ilginç bir Türk’le tanıştım. Bu fuar için hazırladıkları “Made in Türkiye” gazetesini dağıtıyordu. Gazetenin yanında bir de kitap verdi. İkisi de parasız. Dur, kitap çantamda hatta. (Tam İlmihâl kitabının İngilizce versiyonunu çıkardı.) Bak, ismi Endless Bliss.

- Ee?

- İki gece sürekli okudum. “İçtim” diyebilirim.

- Ee?

- Bir yerinde dehşete düştüm. Dur, sayfayı katlamıştım. Hah, şurası… Sayfa 232: Bir kız, bir kâfirle evlenmeğe karar verirse, hemen kâfir olur.

- Ee?

- Ben ateistim. Dinsizim yani.

Simge güldü:

- Bu durumda ben kâfir oluyorum yani. (Sigarasının uzamış külünü balkondan aşağı döktü.) Benim babam emekli askerî ataşe, annem İngilizce öğretmeni. Biz din konuşmayız. Öyle şeylerle çok ilgimiz yok. Beni kazımaz.

- Kazımak?

- Amaan, anla işte. Biraz argo. Beni bağlamaz yani. Seni sevdiğim için kâfir olacaksam, olayım yani.

- İroni şurada Simge… Benim Müslüman olmaya karar verdiğim anda sen kâfir olmayı seçiyorsun. Bu durumda beni istemek için Santiago’ya gelmene gerek kalmıyor. Bu son görüşmemiz çünkü.

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