Kuşatmaya karşı aile merkezli topyekûn savunma

TÜİK verilerine göre, suça sürüklenen çocuklar arasında en yaygın olanlardan biri uyuşturucu kullanımı. Medya’da; uyuşturucu ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili olarak sürekli farklı operasyon haberleri yer alıyor.

Haberler, çocuk ve gençler öncelikli olmak üzere uyuşturucu suçlarıyla mücadele üzerine… Önceki gün, çocukları suça alet edinen yeni nesil çetelerden “Daltonlar”a 30 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eylem hazırlığındaki “30’u çocuk” 85 şehir eşkıyası yakalandı.

Sürekli gündemde kalan “Çocuk suçlular ve uyuşturucu ile mücadele” haberleri maruz kaldığımız tehdidi ifade için yeterli değil. Türkiye’deki 403 ceza infaz kurumunda 402 bin 612 hükümlü ve tutuklunun yaklaşık 250 bine yakını “Uyuşturucu bağlantılı suçlardan” hükümlü veya tutuklu.

Son uygulamalar arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 30 bin kolluk görevlisine özel eğitim verileceği haberi dikkat çekici. Bu mücadelede, toplumsal destek ve farkındalığı sağlamak maksadıyla başta çocuk ve gençler olmak üzere her kesimden yüz binlerce kişiyi bilgilendirmek çok önemli.

Çok cepheli bu mücadelenin giderek azmanlaşan “Sanal Medya” cephesi var. Yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarının çocukların kişisel gelişmeleri, sosyal intibaklarını olumsuz etkilediğini belirten Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sanal medya şirketlerine “Ya içeriklerinizi çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da zarar görmeyeceği şekilde onaylayın” uyarısında bulunuyor.

Uyuşturucu ile mücadelenin merkezinde yer alması gereken aile cephesinde ise İçişleri Bakanlığı tarafından okullarda yaşanan şiddet, zorbalık, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen “Şefkat Kalkanı Projesi” var. Çocuklardaki davranış değişikliklerini ve olumsuz eğilimleri ilk fark edenin (ilk fark etmesi gerekenin) aileler olduğundan ailelere rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulunda 9 öğrenci ve 1 bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca baba Uğur Mersinli 10 kişiye yönelik "olası kastla öldürme ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" anne Pınar Mersinli ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargıya alınmıştı.

Ancak metinlerde gözükmeyen asıl arıza ise ailenin çocukta çok kolay fark edilmesi gereken arızaların fark edilmemesiydi. Nitekim bu ihmalin sonucunda ağır bir bedel ilk kontrol alanını kolay geçen çocuklardaki davranış bozukluklarının fark etme ve tedbir alma sorumluluğu çok daha geniş bir alana sıçradı.

Maraş’ta, okul müdürünün de aralarında bulunduğu dört eğitimci hakkında “öğrencilerin güvenliğini sağlama, onları korunaklı alanlara yönlendirme ve tahliyelerini organize etme sorumluluğunu yerine getirmedikleri” gerekçesi ile soruşturma izni verildiği haberi yer aldı.

Rehber öğretmen hakkındaki değerlendirmede ise saldırganın şiddet eğilimi gösterdiğine ait anlatımlarına mukabil “Çocuk koruma kanunu” kapsamındaki sorunluluğunu ihlal ettiği kanaati oluştuğu belirtilmiş.

Çocuk suçlarındaki artış ve tehdidin büyümesi karşısında savunma ve sorumluluk alanında ailelere düşen payla birlikte kurumsal yapılarında aileler ile iş birliğinin güçlenmesi zorunlu hâle geliyor.

Çocuk suçları ile mücadeleye katılım kanuni bir sorumluluk olma sınırlarını aşarak ahlaki bir sorumluluk zeminine oturuyor. Doğru ve etkin yol haritası da budur…

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