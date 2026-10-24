Gözler 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak Meclis seçimlerinde. Son kamuoyu araştırmaları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükûmet kanadı ile muhalefet blokunun hükûmet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamadığının altını çiziyor.

Seçimi kaybetme korkusu ile etrafa saldıran Netanyahu, ülkesinin yeni güvenlik konseptini “sınırlama politikasından direkt önleme politikasına geçerken her türlü ittifak potansiyelinin değerlendirilmesi…” olarak açıkladı.

Saldırgan politikanın ilk muhatabı ise şaşırtıcı değil. Sonuçlara müdahale için aldığı daveti(!) reddetmeyerek sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler için Binyamin Netanyahu’ya destek verdiğini açıkladı.

Netanyahu’nun “büyük bir savaşçı” ve barış ortağı” olduğunu savunan, Netanyahu’nun güçlü muhalefete rağmen başarılı olduğunu ve daha da güçlendiğini öne süren Trump “Lütfen İsrail Başbakanı olarak yeniden seçilme yarışında Bibi Netanyahu’ya olan tam ve eksiksiz desteğimi temsil etmesine izin verin. Bibi Netanyahu size asla hayal kırıklığına uğratmayacak” şeklinde yazdı.

Netanyahu da destek hamlesi için Trump'a teşekkür cevabında “Donald bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz. Bunu başka kimse yapmayacak” dedi.

Trump-Netanyahu arasındaki davet ve paslaşma bana Amerikan edebiyatının ustalarından Jack London’ın güçlü ve etkileyici romanı “Vahşetin Çağrısı”nda ekibini terk ederek karşı saldırgan ekibe katılan ev köpeği Buck’un hikâyesini hatırlattı. Kurnazlığı sayesinde kızak takımının lideri olan Buck, içindeki ilkel çağrıya boyun eğerek insanlarla olan bağını koparır. Kurt sürüsüne katılarak onların lideri hâline gelir.

Trump’ın Netanyahu’ya katılımı ABD seçmeninin İsrail’e nefretini körüklerken ibreyi Trump’dan uzaklaştırır. Trump'ın İsraillilere "Netanyahu'yu seçin" çağrısı yapmasının ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İsrail seçimlerinde destek vermeyi reddederek, "İsrail seçimlerine karışmıyorum" dedi

Başkan Yardımcısı JD Vance’ın endişesi tanıdık geliyor. Harvard Üniversitesi Profesörü Joseph S. Neye "Amerika Gücünün Paradoksu" başlıklı yazısında, ABD seçmeninin maruz kaldığı travma için yakın geçmişte "Dünyada tek yanlılık, kibir ve dar görüşlülükten meydana gelen dış politika ile nereye varacağız. ABD de Roma İmparatorluğu gibi, büyük güçlerin yükselişten sonraki düşüş paradoksunu yaşıyor..." demişti.

Değerlendirme, Amerikan seçmeninin genelini kapsayan ulusal anketlerde halkın neredeyse yarısının ABD'nin dış politikasının İsrail'e gereğinden fazla destek sunduğu görüşünde. Trump’ın, son olarak Ekim 2026'da İsrail seçimleri öncesinde Netanyahu’ya "tam ve eksiksiz" desteğini açıkça mektup yazarak ilanı seçmenlerin yarısından fazlası tarafından Trump'ın dış politikada "fazla ileri gitmek" olarak değerlendiriliyor.

Bu “Fazla ileri gitmenin” alışıldık bir örneği önceki gün medyaya yansıdı. İşgali altındaki Batı Şeria’da zeytin hasadı sürerken yasa dışı Yahudi işgalciler, Filistinlilere destek vermeye gelen Avrupalı diplomatlara saldırdı, heyette yer alan Fransız bir belediye başkanını sopalarla darbetti.

ABD dünyayı "küresel köy" kendisini de bu köyün çobanı görmektedir. Bu tavrın açık okunması: Bütün dünya onun liderliğine itiraz etmesin, siyasal operasyonlarını kabul etsin.

İsrail’in ABD kamuoyunda kendisini güvenlik tehditleriyle karşı karşıya kalan demokratik bir ülke olarak tanımlama görüşü iflas etti. İsrail’e yönelik eleştiriler ABD kamuoyunda ve siyasette daha görünür hâle geldi. ABD Başkanı Trump’ın İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde Netanyahu’ya verdiği desteğin belirgin bir artış sağlamadığı görüldü.

Netanyahu kazansa da kaybetse de Filistin politikası yerinden oynamaz. Ancak “Vahşetin Çağrısı”na boyun eğerek dünya ile bağını koparan ABD’de çok şey yerinden oynayacak…

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