ABD seçmeni siyonist kuşatmaya başkaldırdı!

ABD’de 3 Kasım’da yapılan ara seçimlerinde Donald Trump fena yenilgiye uğradı. Trump sonuçları “İran’la savaşın etkisi” olarak paketlese de sonuçların patırtısı sil baştan yapacağı ABD-İsrail ilişkilerinden çıkacak.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda “İsrail’in Amerikan kamuoyunun desteğini kaybettiğini” itiraf eden Amerikalı Siyonist milyarder Bill Ackman’ın korktuğu başına geldi. Seçmenlerin, Gazze’deki yıkım-kıyım, İsrail’e yapılan milyarlarca dolarlık askerî yardım ve Netanyahu’ya verilen siyasi desteğe karşılık kestiği fatura ağır oldu.

Demokratlar, Kongre’nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanatlarında açık arayla üstünlük elde etti. Trump asıl yıkıcı sebep olarak İsrail’e verilen desteği gündeme almaktan kaçınsa da sonuçları sadece siyasi bir yenilgi ile sınırlamak sonuçların gerçeğini ifade etmez. Gazze’de öldürülen çocuklara, enkaz altında kalan ailelere, yetersiz sağlık hizmetleri ve yıkılan altyapı görüntüleri ile yüzleşen Amerikalı seçmen önce sahada sonra sandıkta davranışının yönünü değiştirdi… Trump bu sosyal değişimi doğru okuyamadı ya da maruz kaldığı Siyonist baskı nedeniyle kendi yanlış politikalarından beslenen bu sonuçla yüzleşmekten kaçındı. Trump’ın seçimlerdeki ağır kaybı İsrail’e teslimiyetçiliğin ağır faturasıdır. Gelecekteki basit siyasi operasyonlar kendisini ayağa kaldıramayacak… Bu sandık sonuçları yakın gelecekte ABD ve İsrail merkezli büyük fırtınanın habercisidir. Olaylara bakışı ve tepkisi sahada ve sandıkta değişen “Teslimiyetçiliğe paydos” diyen ABD seçmeni bundan sonra hayatına dokunan her şeyi sorgulayacaktır.

Üzerindeki koruma kalkanı kalktığında, kendinden hiçbir operasyon yapma yeteneği olmayan İsrail, ABD seçimlerinde en büyük hasar alan aktördür. Siyonist milyarder Bill Ackman, İsrail’in ABD kamuoyunu kaybettiğini belirtirken “Daralan Çember” sadece Netanyahu ile de sınırlı değil… Evet, İsrail’de kim iktidara gelirse gelsin Siyonist rejimin Filistin halkını topyekûn imha veya sürgün etme niyet ve hedefi değişmez. Ancak, ABD’deki siyasi aktörlerin ve siyaset rotası değiştiğinde sonuçlar farklı olur ve olacak. Nitekim, ABD seçim sonuçları ile gidişin kontrolden çıktığını fark eden İsrail Medyası “kaybeden sadece Trump değil. Seçim sonuçları İsrail’i derinden endişelendiriyor” diye manşet atıyor. “Evet… Dağlarına kar yağan katilin planları bozuldu.” Endişelenmekte(!) haklılar. ABD’nin ilk Müslüman senatörünün seçilmesi Washington-Tel Aviv ilişkilerinde yeni bir dönemin belirleyicisi ve habercisi olabilir… ABD’de yaşanan gelişmelerin sadece siyasi bir yenilgi olarak okunmaması gerektiğini ve geçmişte belirleyici etkisi sınırlı olan toplumsal grupların artık seçim sonuçları (Sandıkla sınırlı kalmayacak bir müdahale alanı ve teslimiyetçi olmayan aktörleri) üzerinde daha fazla söz sahibi olduklarını belirten uzmanlar sonuçların aynı zamanda sadece sandık coğrafyası ile sınırlı kalmayan önemli bir sosyolojik dönüşümün habercisi olduğunu belirtiyor. İsrail, bu dönüşümden en fazla etkilenecek muhataplardan… Siyaseten iflas eden Netanyahu “Büyük bir savaşçı ve barış ortağım” dediği Trump’a birlikte batmayı(!) teklif ediyor. Trump’a seçim öncesi destekleri için teşekkür ederken “Bitirmemiz gereken bir iş var ve bunu başka kimse yapmayacak, birlikte bitireceğiz” dediği hamle “birlikte batacağız” operasyonuna karşı ancak hayatta ve ayakta kalma mücadelesi ile sınırlı olacaktır.

ABD’de sonuçları sadece siyasetle sınırlı kalmayan sosyal değişimleri okuyamayan Trump, Netanyahu’nun daralan çemberinde kendine de yer açtı, belaya birlikte bulaştılar…

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