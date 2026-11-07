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Memur emekliliğinde yeni dönem: Kim, ne zaman ve nasıl emekli olacak? İşte adım adım rehber!

İsa Karakaş
İsa Karakaş isa.karakas@tg.com.tr
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"Emeklilik, hayatın kışında değil; yılların verdiği tecrübe bahçesinde huzur meyvesi derlemektir."

Sosyal güvenlik sistemimizde kamu görevlileri, 4/c statüsü ile koruma altındadır. Çalışma hayatının nihayetinde hak edilen emeklilik aylığı, alın terinin en güzel mukabelesidir. Bu rehber, memurlarımızın yoğun taleplerine istinaden memurların emeklilik ile ilgili tüm suallerine cevap olmak üzere tüm yönleriyle bu yazımızda izah edilmiştir.

DÖNEMLERE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kamu görevlileri açısından hizmete başlanan tarih, emeklilik rotasını çizen en temel pusuladır.

08.09.1999 Tarihinden Önce Görevde Olanlar (EYT’liler)

  • Yaş Şartı Kaldırıldı: EYT düzenlemesi (7438 sayılı Kanun) ile, bu gruptakiler için yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolu açılmıştır.
  • Hizmet Yılı: İstekle emeklilikte kadınlar için 20, erkekler için 25 fiilî hizmet yılı şarttır.
  • Resen Emeklilik: Kurumca re'sen sevk edilenlerde ise 25 yıl hizmet yeterlidir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 Arasında Başlayanlar (Kademe Bekleyenler)

  • Standart Şartlar: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 25 yıl (9000 prim günü) hizmet süresini tamamlamalıdır.
  • Alternatif Yol: 15 yıl fiilî hizmet ve 61 yaşını dolduranlar da bu haktan yararlanabilir.

30.04.2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar

  • 01.01.2036’ya Kadar: Kadın 58, erkek 60 yaş; 9000 gün prim şartı aranır.
  • Kademeli Geçiş: 9000 günün dolduğu tarihe göre yaş hadleri kademeli olarak yükselir ve 2048'den itibaren her iki cinsiyet için 65 yaşta eşitlenir.

Tablo 1: 9000 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları

İlgili Kanun4(c) Sigortalıları İçin 9000 Günün Oluştuğu TarihTahsis Talep Yaşı (Kadın)Tahsis Talep Yaşı (Erkek)Prim Ödeme Gün Sayısı
551001.05.2008 - 31.12.203558609000
551001.01.2036 - 31.12.203759619000
551001.01.2038 - 31.12.203960629000
551001.01.2040 - 31.12.204161639000
551001.01.2042 - 31.12.204362649000
551001.01.2044 - 31.12.204563659000
551001.01.2046 - 31.12.204764659000
551001.01.2048 ve Sonrası65659000

KISMİ EMEKLİLİK

9000 gün şartını tamamlayamayacaklar için 5400 prim günü ve kademeli yaş eklemesiyle (en fazla 65 yaş) emeklilik imkânı mevcuttur.

Tablo 2: 5400 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları

İlgili Kanun4(c) Sigortalıları İçin 5400 Günün Oluştuğu TarihTahsis Talep Yaşı (Kadın)Tahsis Talep Yaşı (Erkek)Prim Ödeme Gün Sayısı
551001.05.2008 - 31.12.203561635400
551001.01.2036 - 31.12.203762645400
551001.01.2038 - 31.12.203963655400
551001.01.2040 - 31.12.204164655400
551001.01.2042 - 31.12.204365655400
551001.01.2044 - 31.12.204565655400
551001.01.2046 - 31.12.204765655400
551001.01.2048 ve Sonrası65655400

YAŞ HADDİ VE BAŞVURU ESASLARI

  • Genel Yaş Haddi: Görev ünvanlarına göre belirlenen yaş sınırları haricinde, genel yaş haddi 65 yaş olarak uygulanır. Özel kanun hükümleri (akademik, askerî vb.) kendi içinde saklıdır. En az 15 yıl hizmeti olanlar yaş haddiyle emekli olabilir.
  • Ne Zaman Emekli Olunur?: Güncel sorgulama e-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim adresinden yapılabilir.
  • Başvuru Mercii: Görevde olanlar son kurumuna; görev süresi bitenler ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına bizzat, vekille veya e-Devlet Kapısı üzerinden başvurabilir.
  • Gerekli Evrak: Matbu Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
  • SGK Bilgilendirmesi: İşlemler tamamlandığında SMS ve yazı ile bilgi verilir; detaylar e-Devlet’ten takip edilir.

HASILIKELAM: Emeklilik için vaktinde yapılan hazırlık ve planlama, emeklilik menziline selametle varmanın anahtarıdır.

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