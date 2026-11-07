Memur emekliliğinde yeni dönem: Kim, ne zaman ve nasıl emekli olacak? İşte adım adım rehber!

"Emeklilik, hayatın kışında değil; yılların verdiği tecrübe bahçesinde huzur meyvesi derlemektir."

Sosyal güvenlik sistemimizde kamu görevlileri, 4/c statüsü ile koruma altındadır. Çalışma hayatının nihayetinde hak edilen emeklilik aylığı, alın terinin en güzel mukabelesidir. Bu rehber, memurlarımızın yoğun taleplerine istinaden memurların emeklilik ile ilgili tüm suallerine cevap olmak üzere tüm yönleriyle bu yazımızda izah edilmiştir.

DÖNEMLERE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kamu görevlileri açısından hizmete başlanan tarih, emeklilik rotasını çizen en temel pusuladır.

08.09.1999 Tarihinden Önce Görevde Olanlar (EYT’liler)

Yaş Şartı Kaldırıldı: EYT düzenlemesi (7438 sayılı Kanun) ile, bu gruptakiler için yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolu açılmıştır.

EYT düzenlemesi (7438 sayılı Kanun) ile, bu gruptakiler için yaş şartı aranmaksızın emeklilik yolu açılmıştır. Hizmet Yılı: İstekle emeklilikte kadınlar için 20 , erkekler için 25 fiilî hizmet yılı şarttır.

İstekle emeklilikte kadınlar için , erkekler için şarttır. Resen Emeklilik: Kurumca re'sen sevk edilenlerde ise 25 yıl hizmet yeterlidir.

08.09.1999 ile 30.04.2008 Arasında Başlayanlar (Kademe Bekleyenler)

Standart Şartlar: Kadınlar 58 , erkekler 60 yaşını doldurmalı ve 25 yıl (9000 prim günü) hizmet süresini tamamlamalıdır.

Kadınlar , erkekler yaşını doldurmalı ve (9000 prim günü) hizmet süresini tamamlamalıdır. Alternatif Yol: 15 yıl fiilî hizmet ve 61 yaşını dolduranlar da bu haktan yararlanabilir.

30.04.2008 Sonrasında Sigortalı Olanlar

01.01.2036’ya Kadar: Kadın 58, erkek 60 yaş; 9000 gün prim şartı aranır.

Kadın 58, erkek 60 yaş; prim şartı aranır. Kademeli Geçiş: 9000 günün dolduğu tarihe göre yaş hadleri kademeli olarak yükselir ve 2048'den itibaren her iki cinsiyet için 65 yaşta eşitlenir.

Tablo 1: 9000 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları

İlgili Kanun 4(c) Sigortalıları İçin 9000 Günün Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Yaşı (Kadın) Tahsis Talep Yaşı (Erkek) Prim Ödeme Gün Sayısı 5510 01.05.2008 - 31.12.2035 58 60 9000 5510 01.01.2036 - 31.12.2037 59 61 9000 5510 01.01.2038 - 31.12.2039 60 62 9000 5510 01.01.2040 - 31.12.2041 61 63 9000 5510 01.01.2042 - 31.12.2043 62 64 9000 5510 01.01.2044 - 31.12.2045 63 65 9000 5510 01.01.2046 - 31.12.2047 64 65 9000 5510 01.01.2048 ve Sonrası 65 65 9000

KISMİ EMEKLİLİK

9000 gün şartını tamamlayamayacaklar için 5400 prim günü ve kademeli yaş eklemesiyle (en fazla 65 yaş) emeklilik imkânı mevcuttur.

Tablo 2: 5400 Prim Gününü Tamamlayanlar İçin Kademeli Yaş Sınırları

İlgili Kanun 4(c) Sigortalıları İçin 5400 Günün Oluştuğu Tarih Tahsis Talep Yaşı (Kadın) Tahsis Talep Yaşı (Erkek) Prim Ödeme Gün Sayısı 5510 01.05.2008 - 31.12.2035 61 63 5400 5510 01.01.2036 - 31.12.2037 62 64 5400 5510 01.01.2038 - 31.12.2039 63 65 5400 5510 01.01.2040 - 31.12.2041 64 65 5400 5510 01.01.2042 - 31.12.2043 65 65 5400 5510 01.01.2044 - 31.12.2045 65 65 5400 5510 01.01.2046 - 31.12.2047 65 65 5400 5510 01.01.2048 ve Sonrası 65 65 5400

YAŞ HADDİ VE BAŞVURU ESASLARI

Genel Yaş Haddi: Görev ünvanlarına göre belirlenen yaş sınırları haricinde, genel yaş haddi 65 yaş olarak uygulanır. Özel kanun hükümleri (akademik, askerî vb.) kendi içinde saklıdır. En az 15 yıl hizmeti olanlar yaş haddiyle emekli olabilir.

Görev ünvanlarına göre belirlenen yaş sınırları haricinde, genel yaş haddi olarak uygulanır. Özel kanun hükümleri (akademik, askerî vb.) kendi içinde saklıdır. En az 15 yıl hizmeti olanlar yaş haddiyle emekli olabilir. Ne Zaman Emekli Olunur?: Güncel sorgulama e-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim adresinden yapılabilir.

Güncel sorgulama e-Devlet Ne Zaman Emekli Olabilirim adresinden yapılabilir. Başvuru Mercii: Görevde olanlar son kurumuna; görev süresi bitenler ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına bizzat, vekille veya e-Devlet Kapısı üzerinden başvurabilir.

Görevde olanlar son kurumuna; görev süresi bitenler ise bizzat, vekille veya e-Devlet Kapısı üzerinden başvurabilir. Gerekli Evrak: Matbu Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi

Matbu SGK Bilgilendirmesi: İşlemler tamamlandığında SMS ve yazı ile bilgi verilir; detaylar e-Devlet’ten takip edilir.

HASILIKELAM: Emeklilik için vaktinde yapılan hazırlık ve planlama, emeklilik menziline selametle varmanın anahtarıdır.

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