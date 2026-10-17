Okul saldırılarında dijital parmak izleri…

Türkiye'de çocuklar ve gençler arasında artan suça sürüklenme ve şiddet olaylarının arkasındaki sebep ve aktörler arasında, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik sebepler bulunmakla birlikte sosyal medya ortamında şiddeti öven ve meşrulaştıran içeriklerin organize paylaşımları “Dijital parmak izlerini” gösteriyor.

Sosyal medya devletler arası örtülü savaşların ve "Hibrit Tehditlerin" ana cephelerinden biri hâline geldi. Oxford Üniversitesi internet Enstitüsünün "Küresel Dezenformasyon Envanteri" raporlarına göre, troller ve bot hesaplar aracılığıyla devlet destekli sosyal medya manipülasyonu ile kamuoyunu yönlendiren ülkeler arasında Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletler, İran, Suudi Arabistan ve İsrail gibi aktörler ilk sıralarda yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. Yıl Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bilgi ve dijital altyapının teknoloji alanlarını elinde bulunduran “Küresel teknoloji şirketleri ve patronlarının” genç nesiller üzerindeki kültürel dayatmalarına karşı uyardı.

Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören “Tekno-oligarkların” tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencenin “millî ve manevi değerleri kendine rehber edinen, daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten gençlik” olacağını vurguladı.

Parayı ve bilgiyi yöneten Teknoloji Oligarkların hedefi kültürel dayatmalar ile merkezine aldığı gençliği yönetmek. Bu kuşatmalara ve saldırılara karşı savunma aracı olarak bildiğimiz kamu himayesindeki kurumlarının üzerinde çok daha fazlasına, güçlü, gençliği merkeze alan eğitim kurumları ve sosyal desteğe ihtiyaç var.

Sosyal medya, yalnızca iletişim kurulan bir mecra olmanın ötesine geçerek bireylerin davranışlarını, duygusal tepkilerini ve olayları hakkında yargılarını etkileyen güçlü bir psikososyal tehdit alanı hâline gelmiştir. ABD'li Wall Street Journal gazetesinde "Gençler, yaşadığı anksiyete ve depresyonun şiddetlenmesinden Instagram’ı sorumlu tuttu" haberi yer almıştı.

Gazetemizde “Derin Bakış” köşesinde İsrail tarafından geliştirilen ve günlük hayatımızda kullandığımız bataryası olan her türlü cihazı bir bombaya çeviren “Stuxnet” virüsünden bahsedildi. Sosyal medyada tekrarlanan özellikle gençler üzerinde psikolojik etkileri beraberinde getiren videoların “Stuxnet”ten ne farkı var? Gençlerin davranışlarının zaman içerisinde nasıl değiştiğine bakmak için saldırıdan önceki davranış profiline bakmak yeterli.

Kötü bir alışkanlıktan kurtulmanın yolu onu iyi bir alışkanlıkla takas etmektir. İhtiyacımız olan şey bu iyi alışkanlıkları inşa etmek, ulaşılır ve görünür kılmaktır. Bu dijital bataklığı hayatın gerçekleri ile takas etmek, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini ve toplumsal hayata aktif bir şekilde dâhil olmalarını sağlamak gençleri sosyal hayatta görünür kılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nereye doğru sürüklendiğini hiç birimizin kestiremediği bu dünyada sorumluluğumuzun “millî ve manevi değerlere kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmak…” olduğunu vurguluyor.

Mesele; üstlendikleri sorumluluğu etiketleri ile sınırlayan kurumları sahada nasıl görünür yapacağımız! …

Bu satırları yazarken İstanbul’u sel aldı. Şiddetli yağışa maruz kalan İstanbul’da işgale maruz kalmış dere yatakları ve yetersiz altyapıdan dolayı kenarlarındaki evler, araçlar, mahalleler sular altında kaldı, birçok yerde sulara kapılan insanlar, binalar ve araçlar sürüklendi.

Yine derede boğulduk! Olaylar farklı olsa da sonuç aynı. Arıza; üstlendikleri sorumluluğu etiketleri ile sınırlayan kurumları sahada nasıl görünür yapacağımız!

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