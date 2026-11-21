Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Ortak Gelecekte Biriz” başlıklı Stratejik İletişim Kampanyası kapsamında düzenlenen çalıştay serisinin ikinci buluşması, bölgedeki siyaset, akademi, medya, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katılımı ile Erzincan’da gerçekleştirildi.

Toplumun farklı kesimlerinden temsilciler, akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği çalıştayda Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki ve kurumsal çerçevesi, silah bırakmanın kalıcılığı, örgütsel yapıların tasfiyesi ve devletin denetim sorumluluğu üzerinde duruldu.

Toplumun farklı kesimlerinin, geniş katılımı ile yapılan bu tartışmalar, Türkiye’nin yeniden yapılanması gündeme geldiğinde direnen ve bahane arayanların ‘Terör meselesi ne olacak?’ sorusuna bir karşılıktır. Yerel temsilcilerin katılımı “Aslında sistemin demokratikleşmesi, yerel toplulukların sorunlarını çözmede öncelik sahibi olması ve sorumluluk alması terörle mücadelede dezavantaj değil aksine en önemli tedbirdir” diyen Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun da hayaliydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar…” dediği süreç için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yol haritasını “Geçmişte yaşanan acıları unutmadan geleceği inşa etmek vardır. Terörsüz Türkiye’nin hedefi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının ortak huzur, güvenlik ve refahını güçlendirecek bir zemin oluşturulması, terörü oluşturan zeminlerin ortadan kaldırılması” olarak tanımlamıştı.

Uluslararası güçlerin bölgesel çıkarları doğrultusunda hayal ettikleri yıkımın yol haritasında yerel grupları silahlandırması ve finanse etmesi terörün kurumsallaşma aracıydı. “Terörü oluşturan zeminlerin” ortadan kaldırılmasında önemli paydaş, sahadaki dengeleri değiştiren ve operasyonel maliyetler ile personel kaybını en aza indiren teknolojik üstünlük olmakla birlikte “mağdurları da çözümün aktörü ve paydaşı” yapmaktır.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği atılımlarla birlikte çözüme paydaş olan sivil katılım, teknolojik üstünlüğün sahadaki sonuçları ile birlikte terörle mücadeledeki değişimin en somut ve güçlü örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Geçmişte kalan; 9 Ekim 1993 tarihinde Erzincan-Erzurum Karayolu Sansa Boğazı mevkiinde yol kesen PKK militanları ABD’li Colin Patrick Starger ile Yeni Zelanda vatandaşı Douglas Ellis adlı turistlere el koymuştu. Sözde kaçırılan iki turist 17 Kasım 1993 tarihinde aynı güzergâhta serbest bırakıldı. İki turist(!) ABD’li görevliler tarafından kara yolu ile Adana’ya gitmek istediğinde yetkililer yol güvenliği nedeniyle kendilerine uçakla gitmeleri söylendiğinde ABD’li yetkili “Yol güvenliği sizin sorununuz, bizim için böyle bir tehlike yok…” demişti. Bugünkü gerçek ise, sahip olduğumuz teknolojik yetenekler yanında sivil sektörün çözüme müdahil olması rolleri de sonuçları da değiştirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinin inşası, kamu düzeninin korunması ve silah bırakmanın kalıcılığının ele alındığı çalıştayda “Şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetleri ile adalet beklentileri” üzerinde en çok durulan konu oldu.

“Sivil otoritenin paydaş olduğu” bu operasyonel iyileştirme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın "Terörsüz Türkiye sürecini şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle beraber inşa edeceğiz…” açıklamasının sahada görünür hâle gelmesidir.

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