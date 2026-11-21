MHP Genel Başkanı muhterem Devlet Bahçeli, sâdece siyâsî bir kişilik değildir. Sn. Bahçeli, memleketin darda, zorda veya çıkmazda… olduğu zamanlarda ürettiği fikirler, yaptığı cesâretli tekliflerle aynı zamanda bir Kanaat Önderidir. Bundan dolayıdır ki kendisine “Bilge Lider” ünvanı verilmiştir. Pâyesine lâyıktır.

Sn. Bahçeli’nin 2015 Seçimlerinde, çıkan sandık sonuçlarına göre kendisine Başbakanlık teklif edilmesini reddetmesi unutulmayacağı gibi 15 Temmuz hain darbe ve işgal teşebbüsü, ülkeye hâkim olmaya çalışırken bu ihanetin karşısına dikilip “seçilmiş Hükûmetin yanındayız!!!” deyişindeki sağlam duruş da yerli-yabancı siyâsî tarih çalışmalarında unutulmayacaktır.

Devlet Bahçeli’nin şahsiyetli liderliğindeki MHP yönetim kadroları ve parti teşkilatı, 15 Temmuz İhanetinden sonra Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile öylesine samimî ve o kadar sağlam bir ittifak kurdular ki Cumhur İttifakı adlı bu beraberlik, dayanışma, kardeşlik, dâvâ ve gönül arkadaşlığı da şüphe yok ki tarihe geçecektir. Hiç mübalağasız olarak ve hakkı teslim adına şunu dile getirmeliyiz ki Abdülhamid Han’ı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Devlet Bahçeli gibi ivazsız ve garazsız şekilde destekleyen kuvvetli bir irade olsaydı 31 Mart Vak’ası herhalde yaşanmayacak, Sultan devrilmeyecek ve muhtemelen imparatorluk yıkılmayacaktı.

Aynı şekilde Adnan Menderes’in de etrafında yağmacılar değil de Devlet Bahçeli gibi candan bir yol arkadaşı olsaydı 27 Mayıs yapılmayacak, DP çökmeyecek, Menderes canından olmayacak ve 1970-80 arası anarşi ve kargaşa, 1984-2025 arası bölücü terör şiddeti yaşanmayacak, Türkiye 50 bin insanını, 50 yılını, Hazine 2 trilyon doları kaybetmeyecekti…

Sn. Bahçeli, lider seciyesi ve Kanaat Önderi vasfıyla üç ay kadar evvel gündeme yeni bir teklif getirerek. “Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP olmalı” demişti. Bu görüş, o günlerde çok dikkat çekmedi. Devlet Bey, 18 Kasım 2026’da bir TV’de yayınlanan mülakatında bu fikri yeniden teklif etti. Bahçeli, devletin 3 temel gücü yasama, yürütme ve yargı erkiyle, toplumun seçimlere kadar halli gereken 7 meselesini ele almıştır. Bunlar da, eğitim-istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet, orta sınıf, basın ve sorumluluk ile Terörsüz Türkiye’dir.

Hatırlanacağı gibi daha ortada Cumhurbaşkanlığı seçimine dair bir söz yokken, 2028’e de çok zaman varken Devlet Bahçeli, 2025’lerden, ’26’lardan başlayarak mükerreren şunu ifâde etti:

-Recep Tayyip Erdoğan, 2028’de yeniden Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Erdoğan’dır!..

Bahçeli ve MHP idarî kadrosu, bugün de bu fikirde sabit kademdir.

Sn. Bahçeli, bahsettiğimiz o lider ve Kanaat Önderi tarafıyla her kademesiyle topluma “Yağmur Strateji” fikrini sunarken onunla eş zamanlı olarak ayrıca tarihî bir çıkış daha yaptı…

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