Dünya, gelişim çağındaki çocuklar üzerinden şiddetin ödüllendirildiği, suç işleyerek para ve güç kazanıldığı, kuralların kolaylıkla ihlal edildiği bir imtihandan mı geçiyor?

15-18 yaş arası gençler en hızlı şekillenen ve en kolay yönlendirilebilen kitle. Sosyal medya platformlarında cilalanan olumsuz içeriklerle karşılaşan çocukların etkilenerek suça yönelmeleri günümüzde yaygın. Araştırmalara göre sosyal medyada yayınlanan şiddet içerikleri, şiddetin normalleşmesine ve gerçek hayattaki şiddet davranışlarının meşrulaşmasına yol açabilmektedir.

Psikologlar, daha önce gizli kalan eylemlerin medyada görünürlük kazanmasının “nasıl fark edilebilirim” arayışındaki çocukların zihninde alan açtığını söylüyor. Web siteleri ve sosyal medya platformlarında paylaşılan şiddet, suç ve yasa dışı eylemlerle suç davranışlarını çocuklar cazip görebilir.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan “ahlaksız ve yasa dışı eylemler” gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğurabilir. Millî Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısının failinin olay öncesindeki sosyal medya geçmişi, telefon görüşmeleri ve irtibat kurduğu kişilerin incelenmesini talep etti. İncelemede failin sosyal medya alanının da envanteri çıkarılmalıdır. Faciaların altyapısını oluşturan taşıyıcıların arasında görsellerdeki aktörlerin sokağa taşınması var.

Olay öncesi ilişki ağı tarama alanı, telefon görüşmeleri ve irtibat kurduğu kişilerin incelenmesi ile kalmamalı. Giderek azmanlaşan ve yayılan bu tehdide karşı ABD'nin çeşitli bölgelerindeki polis departmanları sözde aksiyon-macera oyunu GTA6’daki (Grand Theft Auto) suçları gerçek hayata taşımamaları ve gerçek hayattaki suçların bedeli olduğu konusunda uyarmış.

Video oyun yayıncısı Rockstar Games tarafından geliştirilen video oyunu GTA6 (Grand Theft Auto) sıradan bir eğlence programı değil. Oyuncuların, soygunlara katılan, araç çalan, silahlı çatışmalara giren uyuşturucu ve her türlü yasa dışı faaliyetler içinde yer alan Jason ve Lucia isimli iki suç karakterini yönettiği video oyunudur.

GTA6’nın piyasaya sürülmesinin ardından ABD’nin çeşitli bölgelerindeki polis departmanları oyuncuları “sanal eğlenceyi gerçek hayattaki kararlarla karıştırmayın bunları oyunun içinde tutun sokaklarımıza taşımayın. Kendinizi oyuna kaptırıp hapse girmeyin…” diye uyarmış.

ABD merkezli bir video oyun yayıncısı Rockstar Games'in Başkanı ve kurucu ortağı, dedesi Avusturyalı Yahudi göçmeni Isaac Houser olan video oyunu yapımcısı Sam Houser’dir.

Çocukların görünür olma, statü kazanma ve zengin olma isteklerini sosyal medya videolarındaki gösterişli hayat görüntüleri ile istismar ediyor. Servete şöhrete gitmenin yol haritası olarak suç koridoru ve suçlular ekrana sürülüp, suç bir güç gösterisi olarak gösterildiğinde “suça bulaşmış bir aktör olmak” bir cazibe alanı hâline getiriliyor.

Hayatın normal akışına aykırı davranışların temelinde “görsel kültürün” erken yaşlarda başlayarak çocukların bilinçaltını yönlendirmesinin sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Metin Eker, gelecek nesillerin yok olmaması için Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulunun acilen gençlerin bilinçlendirilmesine “alternatif görseller üreterek ve sahaya sürerek” müdahil olmaları gerektiğini vurguluyor.

Güç, statü ve ait olma arayışına yol arayan çocukları oyunun sınırları içinde tutmak suç figürlerini gerçek hayata taşımaktan kurtarmak kamu, özel, tüzel nefes alan bütün kişi ve kurumların sorumluluğudur. Taşıyıcılar “aracılık” sorumluluklarını üstlendiğinde güçlü bir rehber ve ilham kaynağı olarak tarihimize bakmak yeterlidir.

Çocuklara; “Oyunun içinde kalın, sokaklarımıza taşımayın!..” demek kolay. Bu birikim ve rehberlik sahada görünür değilse çocuk nereye baksın!..