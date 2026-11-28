Kadınlar tuvaleti

Temmuz sıcağının kenti teslim aldığı ve insanları hareketsiz bıraktığı öğle saatleriydi.

Orta yaşlı bir hanım, kadınlar tuvaletinin kapısından feryatlarla dışarı fırladı.

Caminin bahçesindeki dernek binasının önünde miskin miskin oturan bir grup yaşlı adam, kadının sözleri üzerine sandalyeleri devirerek ayağa kalktı:

- İçeride erkek var, erkek var, diyordu kadın, az önce apar topar çıktığı kadınlar tuvaletini göstererek…

Kadınlar tuvaleti



“Normal zamanda” bu kadar erkeğin bulunduğu bir cami bahçesinde sesli konuşması mümkün olmayan kadının, üstelik feryat figan bağırması, o yaşlı insanların kendilerinden beklenmeyecek bir hızla kadınlar tuvaletine doğru koşuşturmasına sebep oldu.

***

Çoğu yaşlı on kişiye yakın insanın gürültüler patırtılar arasında biraz sonra içeriden döverek çıkardıkları kişi, bir pazarlamacıydı.

Başında kasketi, oduncu gömleğinin üzerine geçirdiği yeleği, parmağında şövalye yüzüğü, tüysüz yüzüne inat kalın kaşlarıyla 50’li yaşlarda biriydi…

Kadınlar tuvaleti

***

Aldığı darbelerle hastaneye kaldırıldığı için, olay ertesi gün yerel basına yansıdı. Böylece pazarcı ile ilgili net bilgiler ortaya döküldü:

Elli dört yaşındaydı.

Dört çocuğu vardı.

Daha 29 yaşında iken, eşi ölmüştü.

Bir daha evlenmemişti.

Yirmi beş yıldır duldu.

Erciyes Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde kanser teşhisi konmasının üzerinden iki buçuk yıl geçmişti.

Kayseri ve civarında, çocuklarıyla birlikte kâh ayakkabı boyacılığı kâh pazarlamacılık yapıyordu.

Evlatlarına iş bulmak için çalmadık kapı bırakmamış ama hiçbir denemesinde başarılı olamamıştı.

Kendisinin de herhangi bir sosyal güvencesi yoktu.

***

Pazarlamacı, kadınlar tuvaletinde yakalanıp dayak yediği olayın ertesi günü akşamüzeri, kapısında bir polisin nöbet tuttuğu hastane odasında kendisini ziyarete giden gazeteciye şunları söyledi:

“İki buçuk yıldır tedavi görüyorum ama bu tedavi lafın gelişi… Acılar içinde kıvranıyorum. Artık anladım ki, hayat boşmuş. Kendimi çocuklarıma adadım, şimdi yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. Hayat çizgim tükendi sanırım. Çektiklerimi cümle âlemin duymasını çok isterdim.”

***

Gerçekten de pazarlamacının yazılmaya değer bir öyküsü vardı.

Çünkü, 29 yaşında ve dört çocuğu ile dul kalınca hem evlatlarını korumak hem de tacize uğramamak için 25 yıldır erkek kıyafeti ile yaşamış bir anneydi o…

Bir kadın derneği, 13 Temmuz 2005 günü Kayseri’de hastanede hayata veda eden Yeter Hanım’ı, ölümünden sonra “yılın annesi” seçti.