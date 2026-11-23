Abartarak başlıyorum; oyunu ve golleriyle geride kalan 12 haftanın en seyredilir maçı denebilir. Ki, Beşiktaş’ın kaptanından mahrum kalmasına ve bir türlü yenemediği deplasman fobisine rağmen…

Vlahovic’in 10 ve 34. dakikalarda attığı iki gol, tam bir santrfor yapımı. İlkinde vuruşu defanstan, ikinci vuruşu kaleciden döndükten sonra uzak köşeye çıkardığı müthiş şut, izleyenlere “ooo” dedirtti. İkincisi daha zor ve usta işiydi; stoperin baskısına rağmen yine uzak köşeyi görüşü, uzak görüşlülüktü.

Ama gol deyince asıl parantezi Jean-Luc Dompe’ye açmak lazım. Sağ taç çizgisindeki Deniz Türüç’ün birkaç kere sol taç çizgisindeki Dompe’ye attığı ters ve isabetli paslarda Fransız oyuncu Nübel’in kalesini yoklamıştı. 42. dakikada ise ligin şu ana kadarki en gösterişli golünü attı.

Trossard’a yakıştı

İkinci yarıda maç “mıy mıy” giderken, Deniz Türüç bu defa Enis Destan’a attırmasın mı? Aha, Beşiktaş’ın deplasman kâbusu geri mi dönüyordu?

Hayır. Beşiktaş, yıldızı Trossard’ı bu günler için almıştı. Konya’da geride bıraktığı harika 80 dakikanın üstüne, güzel bir fiyonk tutuşturdu attığı golle. Bu gol Beşiktaş’ın bu sezonki gidişatını değiştirdi. Cerny ise attığı golle bu fiyongun üstüne mesaj kartını yapıştırdı: Geliyoruz!

Beşiktaş bu galibiyetle çok şey kazandı. Hem Galatasaray derbisi öncesi moral buldu hem deplasmanda kazanmayı hatırladı hem zirve yarışına tutundu hem millî ara dönüşü takımlar zorlanırken Beşiktaş zoru kolaya çevirdi.

Konyaspor adına söylenebilecek tek şey, Deniz, Enis ve Muleka’nın performansına yazık oldu.

Maçın adamı: Leandro Trossard

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