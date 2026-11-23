Ukrayna’yı topraklarına katmak isteyen Vladimir Putin...

Amerikan kıtasına sahip olma arzusuyla tutuşan, İsrail üzerinden Orta Doğu’yu sürekli karıştıran, İran’a karşı husumet besleyen Donald Trump…

Kara sınırı, deniz yetki alanı, adalar, egemenlik bahanesiyle etrafındaki ülkelere kâbus yaşatan Şi Cinping …

Süper güç şemsiyesi altına sığınarak…

Dünyaya barış/huzur getirmek, kalıcı istikrar sağlamak için!

Çin’in Shenzhen şehrinde bir araya geldiler.

Kapitalizm, liberalizm ve komünizmin bütünleşmesinde…

Sonuç ne oldu, sıfır çarpı sıfır, elde var bir sıfır…

‘Nükleer aşağı nükleer yukarı’ dediler.

Sözüm ona nükleer silahların azaltılmasına karar verdiler.

Peki nükleer güce sahip ülkeler hangisi?

Yine Amerika, yine Rusya, yine Çin…

BM’nin yapısını masaya yatırmışlar.

Değiştirilmesine yeşil ışık yakmışlar.

Şu da unutmamamız gereken bir gerçek:

Ne olursa olsun konumlarından asla taviz vermezler.

Mutlaka veto haklarını koruyacaklardır.

Birbirlerine engel olacaklardır.

Bundan zerre kadar şüphe etmiyoruz.

Ne yapmış oldular?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sembolik mesaj gönderdiler:

"Haklılığını dikkate aldık... unutmadık ama…" dercesine.

“Dünya 5’ten büyüktür” görüşüne istinaden.

***

Dünya kamuoyu üç liderden ne bekliyordu?

Birkaç örneği sıralayalım:

74 bin kişinin katledildiği Gazze’de İsrail’in soykırımının engellenmesi… İran’ı yok etme girişimlerinin sona erdirilmesi... Arakan Müslümanlarının korunması... Uygur Türklerinin egemenliğinin sağlanması... Körfez ülkelerindeki gerginliğinin sona erdirilmesi... Açlığın pençesine düşen milyonlarca insanın kurtarılması... Mağdurların, masumların, kadınların, çocukların her türlü kötülükten muhafaza edilmesi…

***

Üç liderin toplantısında:

Meselelere farklı bakış açısı sergileyecek, doğruları anlatacak, orta yolu bulacak bir isim yoktu.

Kimi kastettiğimizi sorarsanız belli:

Tarihî NATO Zirvesi, Türk Dünyası Zirvesi… Son olarak da COP31 Zirvesini yapan Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan o masada yer almalıydı.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin dediği gibi:

"Bize göre böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı. Sözüne itibar edilen, barışın, diplomasinin merkezi Türkiye, bu platformda bulunmalıydı. Küresel barış ve adalete katkı, aynı zamanda da toplantının etki alanı ve tesir gücünü çok daha ileri bir noktaya taşımak için zirve; üçlü değil Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da içinde yer aldığı dörtlü şekilde olmalıydı."

Diyeceğimiz öz cümle şu:

Çantalarıyla geldiler, çantalarıyla gittiler.

ÖZEL’DEN ‘DEMOKRATİK’ ÇIKIŞ!

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge’ye karşıydı. Ama net bir tavır sergileyemiyordu. Birtakım muğlak cümlelerle geçiştiriyordu…

Nihayet baklayı ağzından çıkardı:

“İzleme Komisyonuna üye vermeyeceğiz.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ziyaretinde…

En büyük tepki de DEM’den geldi:

"Demokratikleşme taleplerini gündeme getirmek doğru. Ancak bunu sürece karşı bir kuşku ve mesafe üretme aracına dönüştürmek, barışın aciliyetine ilişkin oluşmuş toplumsal iradeyi, güçlenmesini istediğimiz toplumsal iradeyi zayıflatır.”

Peki bundan sonra ne olacak?

Yeni oluşturduğu PM’den bazı isimler isyan edecek.

Parti Yönetiminde kriz çıkacak, ayrışmalar başlayacak.

Anlamadığımız bir nokta da şu:

Kemal Beye süreci desteklediği için kızıyor…

CHP’den koptu gitti ama hâlâ oradaymış gibi…

Destek veren tutuklu Ekrem İmamoğlu’na…

Bir kelime bile sarf edemiyor nedense!

İddia bu ya… Komisyona üye vermeme fikrini Özgür Beye Mansur Yavaş dikta ettirmiş?!

İki parti arasında paylaşılamayan…

Özgür Beyin tavırlarını analiz etmek zor.

Birbiri ile çelişkili güzel(!) hareketlere devam ediyor.

Yarın da başka bir şey derse hiç şaşırmayın…

Yeni Parti komisyona üye vermese de…

Bu Meclis, bu devlet, bu millet:

Süreci başarı ile tamamlama iradesine sahip.

Özgür Beyin isteyip/istememesi önemli değil.

Ama pişmanlık da fayda etmez bundan sonra…

YERLİ VE MİLLÎ HİZMETİN ADI

Savunma Sanayi denildiğinde ilk akla gelen İsim ASELSAN…

50 yıldır teknolojik hizmet veren yerli/millî bir kuruluşumuz.

Mavi Vatanda, Gök Vatanda, Kara Vatanda… Her yerde izleri var.

Güçlü operasyonel performansı, artan kapasitesi, yatırımlarıyla…

Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirilen rapora göre…

Bir önceki yılı baz alarak rakamlara dayalı ilk 9 ayın verileri şöyle:

Hasılat: 151,5 milyar TL (%28 artış)

İmzalanan yeni sözleşmeler: 14 milyar dolar

Bakiye siparişler: 30,7 milyar dolar

Alınan iş/satışların oranı: 4,4 (2025 yılı 3. Çeyrek, 2,5)

Kapasite artışı ve yatırımlar: 684 milyon dolar (%228 artış)

FAVÖK marjı: %26,8 (2025 yılı 3. Çeyrek, %24,9)

(Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr)

Hasılat artışında rol oynayan ürünler de:

Hava Savunma, Radar, Elektronik Harp Sistemleri, Sualtı Sistemleri,

Yapay Zekâ Destekli Kent Güvenliği Sistemleri, Güdümlü Mühimmat Sistemleri,

Elektro-Optik ve Haberleşme teknolojileri.

Bu köşede bütün ürünleri saymadık…

Sizler zaten vâkıfsınız neler olduğuna…

Genel Müdür Ahmet Akyol'dan cümlelerle yazımıza son verelim:

“2026 yılı ASELSAN için yalnızca büyüdüğümüz değil, büyümenin ölçeğini değiştirdiğimiz bir yıl oluyor. Bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçtik. Yarının taleplerine cevap verecek kapasiteyi, bugünden oluşturuyoruz. Daha hızlı, daha verimli ve küresel rekabette daha güçlü bir ASELSAN hedefiyle ilerliyoruz."

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