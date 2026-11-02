Can Azerbaycan ve Aliyev

Azerbaycan bizim millî davamız… Kıbrıs gibi… Hatay’ın vatan topraklarına katılması gibi… Kökü asırlarca maziye dayanan ilişkilerimiz,

“Tek Millet İki Devlet” ekseninde yürüyor.

Diğer Türk Cumhuriyetleriyle olduğu gibi… Bazı iç/dış mihrakların kışkırtmasıyla kırılganlaştık;

Son günlerde yaşanan başörtüsü krizi, 31 vatandaşımıza ülkeye giriş yasağı konulması, Cumhurbaşkanı Aliyev’in TDT zirvesine katılmaması…

Şunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki;

Bizim kardeş ülkeye bakışımızda hiçbir değişiklik yok. Umarız ki Azeri Yönetimi de kısa zamanda aynı noktaya gelir. Devlet Başkanı Aliyev de tezgâhlanan oyunları fark eder.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TDT zirvesinde yaptığı konuşma, bizim halisane duygularımızın yansımasıdır. Başkanlığın Ankara’ya geçtiği aile fotoğrafına poz verirken;

Ne dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz.”

Gerilimin tırmanmaması için:

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağduyu çağrısı da çok önemliydi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da açıklamıştı zaten; ilişkilerimizin stratejik mahiyetinin her konunun üzerinde olduğunu...

Sözümüzü uzatmadan bir Azeri atasözüyle noktalayalım.

"Adamın başına dil getireni, el getirmez…"

Umarım Sayın Prezident ne demek istediğimizi anlamıştır?!

ABBAS, BU YAPTIĞINI DÜŞMAN BİLE YAPMAZ!

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas yine baltayı taşa vurdu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlayarak…

Koşa koşa Güney Kıbrıs Rum yönetimine kucak açtı.

Yunanistan’a selam yollarcasına…

Hatırlayacaksınız bir süre önce de Çin’i ziyaret etmişti.

Orada da ağzından çıkanı duymamıştı!

Uygur Türklerine yapılan baskıları görmezden gelirken:

“Bir insan hakları meselesi değil. Aşırıcılığı ortadan kaldırmayı, terörizme ve ayrılıkçılığa karşı çıkmayı amaçlıyor.’’

Sonra da çok tepki çekince yarım ağız gönül almaya çalışmıştı.

Çark etmesini umursamadık, üstelik…

Soykırımcı İsrail ve Katil Netanyahu’nun mezalimini…

Dünya kamuoyuna anlatması için TBMM’de kürsüye çıkardık.

Abbas ne yaparsa yapsın;

Bizim Filistin’e, Gazze’ye bakışımız aynı… Açlıkla, sefaletle boğuşan, Filistin halkının yanındayız… Diplomatik çabamızı ve insanı yardımları sürdürüyoruz.

Bizim mayamız bu; İyilik, doğruluk, merhamet, adalet…

Haksızlığa, kötülüğe tahammül edemiyoruz.

Sayın Abbas yakın zamanda İsrail’i de ziyaret ederse…

Aman ha sakın şaşırmayın?!

Bu faslımızı da Filistin’den bir atasözü ile noktalayalım:

“Aslanlarınıza sahip çıkın ki düşmanlarınızın köpeklerine yem olmasınlar!"

Bu atasözünün anlamı çok derin isterseniz araştırma yapabilirsiniz…

Can Azerbaycan ve Aliyev

BAKAN BEYİN HAYALİYDİ…

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in amacı ne?

Yavrularımıza verilen eğitimle:

Bayrak, vatan, devlet, millet sevgisini aşılamak… Geleneklerimizi, kültürümüzü, tarihimizi yaşatmak…

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin inşa sebebi de bu...

Peki bunda başarılı mı sayın Bakan, hem de fazlasıyla…

Bu başarıyı içine sindiremeyenler de işbaşında…

Sürekli algı operasyonları ile yıpratmaya çalışıyorlar…

Ama nafile… Kendilerini boşa yoruyorlar, sonuç alamazlar.

Açık açık vurguladı, kimlerin hedefe koyduğunu…

Bakan Bey Erzurum’daki samimi sohbetimizde:

“Emperyal dayatmalara karşı yerli ve millî kültürü egemen kılacak adımlarımızdan rahatsız olanlar, 'kurulu düzen devam etsin' yaklaşımında olan kişiler.”

Çok yerinde bir tespit ve değerlendirme Bakan Beyin söyledikleri…

***

Dadaşlar Diyarına neden gittiğimize gelince…

Bakan Bey tematik liselere büyük önem veriyor. Bu manada gastronomi de ilk hayallerinden biri… Hayırsever Ülker ailesinin her türlü imkânı sağladığı, Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Lisesi’nin açılışını yaptık. Sanki okul değil, dört dörtlük bir fabrika, her donanım var.

Murat Ülker’i oğlu Yahya Ülker temsil etti açılışta…

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili sıfatıyla…

Dedesi rahmetli Sabri Ülker’i minnetle anarken:

“Dedem Sabri Ülker’den bize emanet kalan değerlerin başında eğitime önem vermek ve topluma fayda sağlamak geliyor. ‘Mutlu Et, Mutlu Ol’ anlayışımızla, gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi geleceklerini kurmalarına destek olmayı önemsiyoruz. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfımızın Millî Eğitim Bakanlığımızla birlikte yürüttüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi’yle bugüne kadar 25 ilde yaklaşık 7 milyon öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaştık. Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne desteğimiz de bu uzun soluklu iş birliğimizin doğal bir devamı.”

Yahya Ülker teşekkür etmeyi de ihmal etmedi:

Projeyi himayelerine alan Emine Erdoğan’a; Bakan Bey okulun eksiklerini sıralarken, Ülker ailesinin desteğinin devam etmesi için söz de aldı; Yahya Ülker’den, babasının adına…

Okulun restoran kısmını da Ülker ailesi inşa ve tefriş edecek.

Eğitime destek veren ailelerimizin sayısının artması…

En büyük dileğimiz, zira:

Kalkınmamız, gelişmemiz, bilimde, teknolojide ilerlememiz… Milletçe refaha ulaşmamız… Süper bir ülke olmamız… Çocuklarımızın aldığı kaliteli eğitimle yetişmesine bağlı… 2027 bütçesinde de en büyük pay eğitime ayrıldı.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için…

Bunu da hatırlatalım istedik.

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