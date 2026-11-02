Seâdet-i Ebediyye hakkında...

Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitabını dikkatlice okuyan bir kimse, dînimizin bütün emir ve yasaklarını doğru bir şekilde öğrenmiş olur.

Her Müslümânın, mukaddes dînimiz İslâmiyeti çok iyi bilmesi lâzım ve şarttır. İslâmiyeti anlatan Arabça, Farsça ve Türkçe pekçok eser yazılmıştır. Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye kitâbı da, Türkçe olarak yazılmış kitaplardan biri olup, yüzlerce kıymetli eserden hâzırlanmış ilmî bir eserdir. İstifâde edilen bu eserlerden bir kısmı basılmış ise de, diğer mühim bir kısmı yazma olarak çeşitli kütüphânelerde bulunmaktadır. Bunların çoğu da Türkçeye tercüme edilmemiştir. Her okuyucunun bu eserleri bulup istifâde etmesi, imkânsız denecek kadar zordur. Bal, bir madde ise de, çeşitli çiçeklerden toplanarak imâl edilmektedir. Seâdet-i Ebediyye kitâbı da buna benzetilebilir. Bu eser, Nûrul-Îzâh, Mültekâ, Mecmaul-Enhür, İhtiyâr, Hidâye, Fethul-Kadîr, ed-Dürer, ed-Dürrül-Muhtâr, Reddül-Muhtâr, Halebî, Fetâvâ-yı Hindiyye, Hadîka, Berîka, Mektûbât-ı Rabbâniyye, Mektûbât-ı Ma’sûmiyye, Seyyid Abdülhakîm Efendinin kitap ve risâleleri… gibi pekçok eserden meydâna gelmiştir. Bu eseri okuyan, bahsi geçen muteber kitaplardaki gereken bilgileri okuyup öğrenmiş olur.

Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye’yi, baştan sona kadar dikkatlice okuyan bir kimse, dînimizin bütün emir ve yasaklarını doğru bir şekilde öğrenmiş olur. Dînimiz hakkında yeterli bilgiye sâhip olur. Dîn düşmânlarının hîlelerine aldanmaz. Kısacası, bu kıymetli eserde, bir Müslümâna gereken bütün dînî bilgiler vardır. Hepsi de en kıymetli eserlerden derlenmiştir.

Piyasada bulunan bazı ilmihâllerin hatâları bir tarafa, doğru olan bir mes’elenin hangi kitâbın hangi sayfasından alındığı dahi bilinmemektedir. Bunlardan bazıları da, muteber bir kitaptan naklederken bile hatâ etmektedirler. Kitap isimleri ve sayfa numaraları verilmediğinden doğru olup olmadıkları kontrol edilememektedir. Seâdet-i Ebediyye kitâbı, tamâmen nakle dayanmakta olup, içinde hâzırlayan zâta âit bir hüküm bulunmamaktadır. Her mes’elenin hangi kitâbın neresinden alındığı da bildirilmektedir.

“Seâdet-i Ebediyye” kitâbında 241 madde vardır. Kitâb 3 kısma ayrılmıştır. I. kısımda bulunan 98 maddenin 41 adedi, II. kısımdaki 73 maddeden 34 adedi ve III. kısımda bulunan 70 maddeden 33 adedi, İmâm-ı Rabbânî’nin [kuddise sirruh] ve birkaçı da, Muhammed Ma’sûm-i Serhendî’nin (rahmetullahi aleyh), Fârisî olan “Mektûbât” kitâblarından tercüme edilmiştir. Diğer maddeler, başka kıymetli kitâblardan alınmıştır. İmâm-ı Rabbânînin (rahmetullahi aleyh) “Mektûbât” kitâbı üç cilddir. I. cildi, (1025) senesinde, II. cildi, (1028)’de, III. cildi ise, (1040) senesinde toplanmıştır. Hepsi 536 mektûbdan meydâna gelmiştir. Son olarak, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistân’da, hepsi 2 cild hâlinde bastırılmış ve 1397 [m. 1977]’de, İstanbul’da ofset baskısı yapılmıştır. Muhammed Ma’sûm-i Serhendî’nin (rahmetullahi aleyh) “Mektûbât”ı da üç cilddir. Hepsi 652 mektûbdur. Son olarak, 1396 [m. 1976] senesinde Pâkistân’da bastırılmıştır. Tercüme edilen mektûbların, bu 6 cildden hangisinde bulundukları ve mektûb numaraları, her bahsin başında bildirilmiştir.

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