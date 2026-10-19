Tarihten ilk takvim yaprağı ile yazımıza giriş yapalım.

2020 yılı Temmuz ayının ortalarında Filyos’taydım.

Türkiye’nin ilk Millî Sondaj Gemisi Fatih’e konuk olmuştum.

Gemiye ilk binen gazeteci bendim hazırlıkları yerinde incelemiştim.

Karadeniz’de bulunan doğalgazın gün yüzüne çıkarılması vesilesiyle,

Nihayet Hummalı çalışmalar neticesini verdi, meyvelerini alıyoruz.

Fatih’ten Osman Gazi’ye

TPAO’nun üstün gayreti ile;

Büyük bir potansiyele sahip rezerv ekonomiye kazandırıldı.

Bugün itibarıyla günlük 10 milyon metreküp gazı sisteme veriyoruz…

Tarihten ikinci takvim yaprağı da önceki günden…

Yine Filyosta’yız… Bu kez Osman Gazi’miz için…

Mavi vatanda üretim yapacak ilk yüzer dev tesisimiz için…

Enerji Bakanımız Alpaslan Bayraktar’ın eşliğinde

Dualarla Osman Gazi denize açıldı…

Çok şükür iki olaya da tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz.

Hâlihazırda bölgede 7 bin kişi fedakârca çalışıyor.

Allah her birine sabır ve kolaylıklar versin.

Gabar’da bulduğumuz petrol yatakları çok verimli.

Diyarbakır’da kaya petrolüne ulaştık.

Dost ve kardeş ülkelerde sondaj yapıyoruz.

Akkuyu Nükleer Tesisimiz yakında devreye girecek.

Yenilenebilir enerjide rakiplerimize fark atıyoruz.

Dünyanın sahip olamadığı borun yüzde 70’i bizde.

Kritik alanlarda imalatı için gereken nadir elementlere sahibiz.

Eskişehir’de sevindiren gelişmeler var.

Sadede gelecek olursak:

Milletimizi gururlandıran bu tablo neyi gösteriyor?

Türkiye’nin global krizlere rağmen geldiği noktayı…

Enerji bağımsızlığı açısından aldığımız mesafeyi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonu sayesinde…

Bu aşamaya geldiğimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor…

Bakan Bayraktar ile gerçekleştirdiğimiz enerji röportajımızı…

Gazetemizin bugünkü nüshasında okuyabilirsiniz…

Meseleye daha yakından vâkıf olabilmek için.

ÖZEL Mİ ÖZEL

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Bey…

Son zamanlarda çok gergin bir havada!

İnsanın aklına gelmeyecek sözler sarf ediyor…

Acaba ironi mi diye düşünüyor insan bazen:

"Ben artık savaştayım. Ölümü de, hapsi de göze almışız. Ya bu memleketi kurtaracağız ya hep birlikte kaybedeceğiz.’’

Biz de şaka ile karşılık verelim:

Özgür Bey siz siyasetin renkli yüzüsünüz.

Ölümü göze almak ne demek… Allah muhafaza…

Bu davranışınız en fazla Ekrem İmamoğlu’nu üzer…

Ama Bay Kemal’i de sevindirir mi onu da bilemem…

Haa... memleket de yerli yerinde… 86 milyon dimdik ayakta…

Her türlü işgale karşı gelir, vatanını korur.

Hem de kanının son damlasına kadar…

Memleket düşman işgalinde mi de kurtaracaksınız?!.

GÖNÜL İŞİ!

Dünyaya örnek bir proje oldu, Sıfır Artık…

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde.

Rakamlar projenin ne kadar hayati olduğunun en güzel kanıtı.

2017’de başlatılmıştı, geri atık kazanım yüzde 13’lerdeydi.

Şimdi yüzde 38’lerde… Nihai hedef ise yüzde 70’leri yakalamak.

Geri kazanım tesis sayısı da 3 binlere ulaşmış.

Önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Fatih’ten Osman Gazi’ye

Peki ekonomiye getirisi ne?

Bugüne kadar 365 milyar liralık bir katkı sağlanmış.

Dünyaya örnek plan proje BM’nin de gündeminde.

Önümüzdeki ay yapılacak Dünya İklim Zirvesi COP 31’de..

Denizi, havayı, karayı kirleten, insanı sağlığından eden,

Bu meseleyi, enine boyuna masaya yatıracağız.

Fatih’ten Osman Gazi’ye

***

'Sıfır Atık Hareketi'nin başında Samet Ağırbaş var.

Akademik bir geçmişe sahip, kendini bu işe adayan…

Genç ve enerji dolu Samet Beye sordum:

‘Neden bu işe gönül verdiniz?' diye…

Emine Hanımın isteği üzerine vakfın başkanı olmuş.

ABD’de yaşarken Türkiye’ye dönmüş.

Mersin Sıfır Atık Sonuç Konferansı sonrasında…

Sohbet ettiğimiz Ağırbaş çok manidar bilgiler verdi.

Yerkürenin içinde bulunduğu kirlilik kaosunu anlatırken…

Bir örnekle konuyu taçlandıralım isterseniz:

Plastik malzemeler en tehlikeli atık statüsünde.

Yapılan bir araştırmada 62 annenin plasentasında…

Mikroplastik unsurlara rastlanmış…

Daha dünyaya gelmeyen bebekler bile risk altında.

Aile Bakanlığı da projenin partnerlerinden biri.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konferansta…

1 milyon kadına erişilebilmek için…

81 ilde ‘sıfır atık elçisi' seçileceğini söyledi.

Bu arada Mersin için alınan kararlar hayırlı olsun…

İnşallah şehir her yönüyle pîrüpâk olur.

***

Sıfır atık hareketini destekleyen STK’lar ve kurumlar

Atıklarının geri dönüşümünde etkileyici konumdalar…

Buna Mersin’de de şahit olduk…

Atılan giysilerden yapılan moda tasarımları,

Biblolar, süs eşyaları, tablolar, oyuncaklar…

Geri dönüşümün toplumsal yansımaları…

Benim dikkatimi çeken ise 2 obje oldu…,

Kuma parçalarından şekillendirilen Al Bayrağımız…

Kaplumbağa figürü içinde yer alan yutulmuş pet şişeler…

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