Hangi dünya?..

Bir yandan deprem, sel felaketleri, hastalıklar.

Bir taraftan durmak bilmeyen katliamlar, savaşlar.

Bir yandan şiddet olayları, cinayetler, soygunlar, vurgunlar.

Bir taraftan, açlık, sefalet, kıtlık, yoksulluk.

Bir yandan milyarları tuzağa düşüren uyuşturucu bağımlılığı.

Bir taraftan sosyal medya üzerinden kurulan tuzaklar.

Bir yandan ahlaksızlık, sapıklık, dalalet ve ihanetler.

Bir taraftan iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntılar.

Yaşı 4,5 milyar yıla ulaşan dünyanın üzerinde.

8,5 milyar insanın her türlü yükü sırtında.

Yorgun, bitkin, perişan, köhnemiş, yıpranmış durumda.

Artık patlamak üzere… kiminle, ne ile nasıl baş etsin!

İki kutupluluk hâlinden çok kutupluluğa geçilse de…

Bugünkü dünya aynı dünya olduktan sonra ne fark eder ki!?

***

Çok söz de, benzetme de var, üzerine yamanmış!

Sözlük anlamıyla, mecaz anlamıyla, argo anlamıyla…

Birkaç örnek de verelim isterseniz:

Yalan dünya, kahpe dünya, fırıldak dünya, dandik dünya,

Öbür dünya, fâni dünya, baki dünya, ellere kalan dünya,

Dünya gailesi, dünya penceresi (Göz) dünya malı, dünya âlem,

Dünya tatlısı, dünya kelamı, dünya güzeli, dünyaevi…

Dinimiz açısından baktığımızda en önemlisi de;

Dünyada mekân ahirette iman, dünyada eken ahirette biçer,

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya; yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış.

Dünya ekim yeri, ahiret ise hasat mevsimi.

***

Az kalsın unutuyorduk:

Allah’tan korkmayan zalimlerin de dünyası var.

Örnek mi işte size örnek; Netanyahu…

Sabık Başbakan Gazze’yi yerle bir etti.

Binlerce Filistinliyi soykırıma uğrattı.

Özellikle çocukları canice katletti.

Çadırlarda sel sularıyla boğuşan,

Açlıktan, soğuktan ölenler var.

Milyonlarca Filistinli aç, susuz, ilaçsız, çaresiz…

Yoksulluk, yoksunluk, ümitsizlik içinde …

Kışın zor şartları altında yaşamaya çabalıyorlar.

Ateşkes sözde kaldı:

Her geçen gün öldürülenlerin sayısı artıyor.

Cezaevlerinde sistematik işkenceler yapılıyor.

Saniye, dakika, saat başı yüreklerimizi yakan haberler geliyor.

Bu mezalimin sona ermesi için:

Dünyaya güçlü sesini duyuran tek ülke ise Türkiye.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine seslendi.

Antalya’daki COP 31’de liderler zirvesinden...

Herkesi insanlığın ortak vicdanı olmaya davet etti.

Katil Netanyahu’ya da mesaj gönderdi:

"Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, zayıflıktır, acizliktir, hepsinden öte vicdansızlıktır. Bölgeye insani yardımların geçişine derhâl izin verilmeli, bu tecrit politikası son bulmalı, bu zulüm, bu gaddarlık artık sona ermeli, erdirilmelidir.”

***

İyilerin Dünyasından da bahsedelim kısaca...

Başta devletimiz ve milletimiz geliyor:

Masumlara kucak açan, mağdurların hep yanında olan…

Barış için, huzur için, refah için çırpınan…

Dünyanın en ücra köşesine şefkat, merhamet götüren…

COP 31 İklim Değişikliği Zirvesi de…

Türkiye’nin dünyaya yaptığı iyiliklerden biri değil mi?

İnsanlığın geleceğini kurtarmak açısından!

***

Masumların, iyilerin, zalimlerin dünyası demişken…

Menfaatçilerin dünyasını da anlatmazsak olmazdı.

Mesela ABD… Başkan Donald Trump…

Dünyadaki savaşları bitirdiğini söyleyen lakin…

İran’ı yok etmek, Orta Doğu’yu karıştırmak için her yolu mubah sayan…

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bakın ne dedi:

“Koruduğumuz ülkeler masraflarımızı geri ödeyecek!”

Kimleri kastetti?

Körfez ülkelerini, sembolik de olsa İsrail’i...

Hiç şaşmamak gerek… Yarın bir gün, bir süre sonra…

İran ve Gazze’den de para isteyebilir…

"Sizi bombaladım, bombalattırdım!.." diye…

1966 yılı yapımı bir western filmi vardı;

“İyi, Kötü, Çirkin”…

Bugünkü dünyanın hâli de böyle işte…

En iyisi hayır dileyelim de Allah’tan, sonumuz hayır olsun.

HANGİ ŞİİR!

Yeni Parti’nin ilk kurultayında, Özgür Bey…

Konuşmasının sonunda yazdığı şiiri okudu!

Çok uzun karmaşık, işaretlerle dolu…

Bu şiiri analiz ettirdim, hem de yapay zekâya:

Geleneksel dörtlük veya beyit düzeniyle yazılmamış.

Tamamen serbest şekilde kaleme alınmış.

Kafiye örgüsü de yok, nazmı da da yok, vezni de…

Edebî anlamda ne şiir ne düz yazı…

İkisinin ortası mensur şiir, siyasi nitelikte bir metin, bir nutuk…

Doğrusu merak etmiyor da değiliz:

Acaba edebî çevreler ne diyecek?

Hakkını da yemeyelim… 50 yaştan sonra…

Duyguları mısralara dökmek kolay iş değil...

“İçimdeki Memleket’’i bir başlangıç sayalım.

İnşallah devamı gelir de, edebiyat dünyası bir yıldız daha kazanır?!

Siyaset dünyasından sonra…

Kurultay konuşmasına gelince:

Kemal Bey ve CHP yönetimini eleştirdi.

Katılmayan, başka partilere giden…

Belediye başkanlarını yerden yere vurdu:

“Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın. Korkanlar gidecek. Yüreksizler gidecek. İradesizler gidecek.”

Kucaklayıcı değil, itici bir üslup, siyasi lidere yakışmayan…

Politikayla ilgilenenlerin aklına şu soru gelebilir:

Yeni Parti’de kimler var???

Hepiniz biliyorsunuz, burada saymaya gerek var mı?

***

Şiirle başladık, şiirle bitirelim yazımızı…

Cahit Külebi’den “Yurdum” şiirinden alıntıyla:

1917 senesinde

Topraklarında doğmuşum.

Anamdan emdiğim süt

Çeşmenden tarlandan gelmiş.

Emmilerim hudutlarında

Senin için dövüşürken ölmüşler.

Kalelerin burcunda

Uçurtma uçurmuşum,

Çimmişim derelerinde.

Bir andız fidanı gibi büyümüşüm.

Topraklarının üstünde.

Ağladığım senin içindir

Güldüğüm senin için

Öpüp başıma koyduğum

Ekmek gibisin.

Sakın ha… mukayese yaptığımızı sanmayın…

Merhum Külebi ile Özgür Beyi!

Memleket, vatan şiirlerini ve şairlerini çok severim.

Aklıma geldiği için sizlere aktardım...

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