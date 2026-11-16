"Seâdet-i Ebediyye” niçin yazıldı?

Hüseyin Hilmi Efendi: "Yazılarımızın hiçbiri bizden, bizim kafamızdan çıkmış değildir. Hepsi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından alınmıştır."

“Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” kitâbının yazarı olan merhûm Hüseyin Hilmi Efendi (rahmetullahi aleyh), “Herkese Lâzım Olan Îmân” kitâbında (s. 369-370), şu cümlelere yer vermiştir:

“Ne acıdır ki, son zamânlarda, İslâm âlimlerinin kitâblarını okuyup anlayabilen ve anladıklarını herkesin anlayabileceği gibi yazanlar azalmıştır. Hele din bilgilerinin mütehassısları hemen hemen kalmamıştır. İslâm dîni, dünyânın en mütekâmil [en üstün], en mantıkî ve en son dîni olduğundan, tek doğru din olup, bütün dinleri neshedip, hükümlerini yürürlükten kaldırdığından, onun hakkında bir kitâb yazabilmek için, yazanın yüksek tahsîlli, ya’nî ilm sâhibi olması, Arabî, Fârisî ve bir ecnebî lisânı bilmesi, en yeni tabî’î ve fennî bilgiler yanında, İslâm ilimleri ile de, mücehhez olması lâzımdır.

Yazılarımızın hiçbiri bizden, bizim kafamızdan çıkmış değildir. Hepsi, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından alınmıştır. Yazdığımız kitâbları büyük bir dikkat ile, din büyüklerinin ve fen mütehassıslarının eserlerinden almaktayız... Kitâbımızın bazı kısımları Fransızca, Almanca ve İngilizceye tercüme edilerek, bütün dünyâya yayılmıştır.

Diğer İslâm Cemiyyetlerinde de, kitâblarımızın haber alındığını, eserlerimizin beğenildiğini, oralarda basılan kitâblarda isimlerinin yazıldığını görmekteyiz. Bunlarla övünmüyoruz. Çünki, yaptığımız iş, İslâm âlimlerinin, dünyânın her tarafında neşrettikleri kıymetli eserleri okumak, incelemek, sıralamak, karşılaştırmak, öğrendiklerimizi akıl ve mantık süzgecinden geçirerek herkes tarafından râhatça okunur ve anlaşılır bir şekilde neşretmekten ibârettir...

Kitâbımızı okuyanlar, İslâm dîninin, Allahü teâlâyı tanıtan, Ona yaklaştıran tek yol olduğunu, insanların dînsiz yaşayamayacaklarını ve dînin insanların ahlâkını düzelteceğini...dünyâ ve âhiret seâdetlerine kavuşmak için, mutlakâ Ona uymak lâzım olduğunu öğreneceklerdir.”

Hüseyin Hilmi Efendi (rahmetullahi aleyh), “Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye” kitâbında ise, kendisi ve kitâbı hakkında şunları yazmıştır:

“Evet, o zât, Eczâcı ve Kimyâ Yüksek Mühendisi olarak milletine otuz seneden ziyâde hizmet etmiştir. Fakat yedi sene, dîn tahsîli yaparak ve geceli-gündüzlü çalışarak, büyük bir İslâm âliminden icâzet almakla da şereflenmiş, fen bilgileri ile din bilgilerinin azameti altında ezilerek, aczini iyice anlamıştır. Bu anlayış içinde, hakkıyla kulluk yapabilmek gayretindedir. En büyük korkusu ve endişesi, diplomalarının ve icâzetinin yaldızlarına aldanarak, bu konularda söz sâhibi olacağını sanmaklığıdır. Bu korkunun çokluğu, her sözünde gözlere çarpmaktadır. Hiçbir zamân kendi görüşünü, kendi fikrini yazmaya cesâret etmemiş, dâimâ Ehl-i sünnet âlimlerinin, anlayabilenleri hayrân eden kıymetli yazılarını Arabîden ve Fârisîden tercüme ederek genç kardeşlerine sunmaya çalışmıştır. Bu korkunun çokluğundan, kitâb yazmayı düşünmemiştir…” (Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye, s. 494)

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