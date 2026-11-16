Ne yapsak da kandırılmasak?

Geçtiğimiz aylarda gazetemizin ekonomi sayfalarında birçok markanın sırf outlet veya indirim dönemleri için 'ikinci' hatta 'üçüncü' kalite üretim yaptığını gösteren Kaan Zenginli imzalı bir habere yer vermiştik. Yani konu şu:

Aslında biz ünlü ve lüks bir markanın geçen yıldan ya da bir önceki sezondan kalma ürününü aldığınızı zannederken, tersine yeni ama düşük kaliteli bir ürün alıyormuşuz! Bir keresinde ben de lüks bir markanın ‘outlet’inden bir ürün almıştım. Kumaşı birkaç kullanımda tüylendi. Müşteri hizmetlerine götürdüm ama 'kullanım kaynaklı' dedi. Elimi pantolonun cebine sokmak suretiyle 'kötü kullanımla' suçlandım! İşte o gün de anladım aldığım o pantolon, o lüks markanın normal sezondaki vitrininde sattığı şey değildi...

Şimdi de biliyorsunuz kasım başından itibaren çeşitli adlarla indirimler başladı. "İndirim yaptık" iddiasına inanmamayı büyük ölçüde öğrendik diye düşünüyorum. Herkes indirim sezonu öncesinde fiyatları not ediyor ya da online ticaret sitesinde 'sepetine' ekliyor, fiyat düşerse satın alıyor. Bundan birkaç yıl önce gördüğümüz, internet sitelerini kilitleyen, kargo firmalarında yığılmalarına sebep olan, AVM'ler açılmadan kapı önünde biriken binlerce kişilik grup görüntüleriyle şaşırtan davranışlar büyük oranda bitti. Fakat sahte ürün tuzağı bitmedi. Ürün sahte mi gerçek mi; bunu anlamak hâlâ çok zor. Özellikle kozmetik ürünlerinde. Bu sektörde merdiven altı ve sahte ürünler bolca fırsat bulup piyasaya giriyorlar. Cilt zarar görünceye kadar da sahte olduğunu anlayamaz hiç kimse. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan, ürünleri alırken satıcı bilgisi ile etiket bilgilerinin eksiksiz olduğundan emin olunmasını, bilinmeyen sitelerden ve hesapların tavsiye ettiği pazar yerlerinden alışveriş yapmanın tehlikesini vurguluyor. Yani "Ucuz alacağım derken, sağlığınızı tehlikeye atmayın" diyor Fuat Arslan ve ekliyor: "e-Ticaret yoluyla da alsanız, yeni üretilmiş bir markayla da tanışsanız, cildinize uygulamadan önce mutlaka bilek içinde test edilmeli."

COP'tuk da ne oldu?

Ülke olarak bir haftadır COP'la yatıp COP'la kalkıyoruz. "Kopuyoruz", "Koptuk", "İyi koptuk" diye espriler yapılsa da bu dev zirve, geleceğimiz için hayati kararların alındığı çok değerli bir buluşma.

Açılımı "Taraflar Konferansı" olan COP, 1995'ten bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor. İlk kez Almanya’da toplanan zirvenin 31'incisi ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşiyor. Türkiye ve Avustralya’nın adaylık yarışı sonunda bulunan uzlaşı formülüyle; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanı olurken, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı da Müzakereler Başkanlığı'nı üstlendi.

196 ülkeden üst düzey yönetici, dev şirketlerin liderleri, finans kuruluşları ve çevre örgütleri şu an Antalya’da iklim için geleceği planlıyor. Masadaki en sıcak konu ise 2035'e kadar enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefi.

Zirvenin Türkiye’ye ve dünyaya kattığı farklar ise şimdiden çok net:

• Sözden Eyleme Geçildi: Katılımcılar, önceki zirvelerin aksine meselenin sadece "karbonu azaltalım" demek olmadığını, bunu nasıl yapacağımızı gördü. Neredeyse ilk kez bu kadar somut adımlar atıldı.

• Stratejik Köprü Rolü: Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında lojistik ve enerji koridoru olan Türkiye; Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyaya bölgesel gerçekleri gözeten bir liderlik sunuyor.

• Sıfır Atık ve Tanıtım Etkisi: Emine Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi dünya çapında hayranlık toplarken, 1,5 milyon ziyaretçi beklenen organizasyon turizmimize ve gastronomimize de dev bir katkı sağlıyor. On binlerce yabancı, Anadolu'nun kültürünü ve mutfağını yerinde tecrübe ediyor.

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