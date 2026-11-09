Gençlik için çırpınan bir kalp

Hüseyin Hilmi Işık Efendi, asîl Türk yavrularının dîn ve îmânlarını korumak için bir ömür büyük gayretler göstermiştir.

İslâmiyetin son temsîlcisi olan Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye, gizli ve açık bütün İslâm düşmânları tarafından, ortadan kaldırılınca, âdetâ Müslümânlar garip, öksüz kalmışlar; küfür ve bid’at cereyânları, dînsizlik ve ahlâksızlık rüzgârları, bu asîl milletin çocuklarını, rüzgâra tutulmuş yaprak gibi sağa-sola savurmuş, İslâm mücâhidlerinin çocukları ateist, deist, komünist, sosyalist ve sâir isimler altında dînsiz-îmânsız-ahlâksız olmaya başlamışlardır.

Osmânlı Medrese-i mütehassısîn’inde müderris olan büyük âlim ve velîlerden seyyid Abdülhakîm Efendi ve talebesinin büyüklerinden, fen ve dîn âlimi Hüseyin Hilmi Işık Efendi, bu asîl Türk yavrularının dîn ve îmânlarını korumak için büyük gayretler göstermişler, son derece ciddî çalışmalar yapmışlardır.

Hüseyin Hilmi Işık Efendi, büyük İslâm âlimi Seyyid Abdülhakîm Arvâsî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerini, 1929 yılında tanımakla ve ona hizmet etmekle şereflenmiştir. Bu zât, ona, sohbet ve derslerinde sarf, nahiv, mantık, fıkıh…öğretmiştir. Çok kitap okutmuştur. O, bu zâtın büyük feyz ve ihsânlarına nâil olmuştur.

Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin 1943’de vefâtından sonra, büyük oğlu fazîletli âlim, Üsküdar ve Kadıköy Müftüsü Ahmed Mekkî Efendi; tefsîr, hadîs, fıkıh, ma’kûl ve menkûl, usûl ve furû ilimlerini kendisine talîm buyurmuştur. Ondan 1953 yılında “İcâzet-i mutlakâ” almakla şereflenmiştir.

Hüseyin Hilmi Efendinin hayâtına çok kısa bir göz atacak olursak, Eyüp Sultân Reşâdiye Nümûne Mektebini ve 1929’da Askerî Liseyi bitirdi. Eczâcılık Fakültesine girerek Askerî Eczâcı oldu. Ayrıca 1936 senesinde Türkiye’nin ilk Kimya Yüksek Mühendisi Diplomasını aldı. Ankara Mamak’ta Zehirli Gazlar Kimyageri olarak tayin edildi. Burada 11 sene kaldı ve Almanca da öğrendi.

Bursa-Işıklar, İstanbul-Kuleli ve Erzincan-Askerî Liselerinde uzun seneler kimya öğretmenliği yaparak yüzlerce subay yetiştirdi. Kıdemli albay iken, 1960 yılında emekli oldu. [Aslında Paşa kadrosundan, Tuğgeneral olarak emekli olmuştur.]

Emekli olduktan sonra, İstanbul’da Vefâ Lisesi, Fâtih İmâm-Hatip Lisesi, Cağaloğlu ve Bakırköy Sanat Enstitüleri…gibi çeşitli okullarda Matematik ve Kimya öğretmenlikleri de yapıp, çok sayıda îmânlı genç yetişmesine vesîle olmuştur.

Başarılı hayâtının her safhası ahlâk, ilim ve çalışkanlık nümûnesi olan bu kıymetli âlim, kâmil ve mükemmil zât sohbetlerinde; “Resûlullahın (sallallahü aleyhi ve sellem) yolu, Ehl-i sünnet âlimlerinin yoludur. Dünyâda ve âhırette saâdete kavuşmak isteyen, o büyüklerin yoluna, sımsıkı sarılsın...” buyururdu.

Arabî ve Fârisî tercümeler yaparak gençliğe hizmet etmiştir. Başta; Tâm İlmihâl Seâdet-i Ebediyye olmak üzere, 14 Türkçe kitap ve bunlardan tercüme edilen muhtelif dillerdeki kitaplarının miktârı yüzlercedir [35 dilde 350 kitap].

Büyük İslâm âlimi Hüseyin Hilmi Işık Efendi, 8 Mart 1911’de (Hicrî 1329) İstanbul Eyüp Sultan’da doğup, 26 Ekim 2001 (Hicrî 9 Şaban 1422) tarihinde âhırete irtihâl etmiştir.

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